Operadores y agentes de agencias de turismo reclamaron en El Calafate

Sumida en una de las peores crisis de su historia, sino la peor, la actividad turística en la República Argentina a través de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) salió este lunes a manifestar en todo el país. Y en la provincia, el lugar elegido fue El Calafate, destino por excelencia de los visitantes nacionales y extranjeros de la geografía santacruceña.

Seis meses sin actividad, protocolos que no llegan, un horizonte incierto de reactivación, vuelos que no operan, créditos impagables, ayudas que no son suficientes y un reciente cepo al dólar que los vuelve a cachetear, fueron el caldo de cultivo para que los operadores y los trabajadores de las empresas de viajes y turismo, ganen las calles.

En la villa calafateña se concretó este lunes 21 de septiembre una caravana, en consonancia con el reclamo nacional, de la que participaron alrededor de 200 vehículos, a instancias de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo con sede en esa ciudad.

A las consignas nacionales se sumaron otras propias, según contó a OPI Gisela Martínez, responsable de Prensa de la Asociación que integra FAEVYT.

Al reclamo a Nación por el pago de un 35 por ciento en concepto de anticipo del impuesto a las Ganancias que alcanza a todas las operaciones que ya tributaban el Impuesto PAIS, piden en Santa Cruz otros ítems a contemplar. “Si hablamos de protocolos ya lo hemos trabajado, al igual que los gastronómicos y la hotelería, pero nos falta la unificación de los mismos y también el protocolo de Parques Nacionales, que es muy importante porque dependemos mucho de ese lugar natural”.

Martínez remarca que esto es fundamental “porque nos permitirá garantizar que El Calafate sea un destino seguro. Hoy es imposible que se reactive la actividad turística porque no tenemos el ‘trabajo fino’ hecho y no podemos brindarle a nuestros trabajadores y a los pasajeros la seguridad necesaria”.

Por otra parte, puntualizó que la ayuda que reciben a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que brinda el Gobierno Nacional “se ha demorado entre cuatro y cinco meses en acreditarse a las cuentas de nuestros empleados y hoy no representan el 50% de los sueldos. Sino que rondan los 15 o 16.000 pesos, cuando el sueldo de un trabajador de comercio (ya que así están enrolados los agentes de turismo de la villa) rondan los 40 a los 45.000 pesos, lo que significa una erogación mayor a lo que Nación dice y que deben afrontar los empleadores”.

Otro dato muy significativo, atento a las características del turismo en El Calafate, es la situación de los ‘trabajadores de temporada’, cuyo llamado se debe realizar el próximo 1º de octubre. Martínez explicó sobre ellos que de acuerdo a las condiciones que se deben cumplir con los ATP, éstos recién lo percibirían en el mes de diciembre, por lo que antes debe correr por cargo del empleador con una actividad que está totalmente paralizada hace seis meses. Sin cortar “que los empleados de año redondo son muchos menos que los estacionales”, situación que en su momento se planteó a las autoridades pero que, al momento, no ha tenido ningún tipo de respuesta.

“La situación es insostenible”, reiteran los agentes turísticos. Ellos insisten que El Calafate depende netamente de esa ‘industria sin chimeneas’, “por esto que es fundamental que les hagamos entender (a los funcionarios) que necesitamos medidas concretas, certezas y mayor proactividad”.

Exclaman: “no podemos seguirlos esperando, no podemos seguir postergando con la excusa de la pandemia, porque nuestras necesidades no se postergan, no podemos postergar ni los alquileres, ni los sueldos de los empleados”.Y aclaran: “no exigimos la apertura inmediata de todo, pero si se tomaron seis meses para apilar protocolos, necesitamos que no se tomen otros seis meses para leerlo y trasladarlos a quienes debemos cumplirlos y hacerlos aplicar” (Agencia OPI Santa Cruz)