Ushuaia y Tierra del Fuego, continúan la disputa políticas por la habilitación del Polo Hospitalario

(OPI TdF) – El Dr. Lucas Corradi, Subsecretario de Políticas Sanitarias del Municipio de Ushuaia, expresó “El problema sin dudas es una cuestión política. Ya está toda hecha la fiscalización y esto nos excede, porque la obra está lista, se ha dado el final de obra, está inspeccionada y fue aprobada la inspección. Se tiene que inscribir en el sistema nacional, que es lo más importante. Esta obra es una espalda muy grande, porque el problema de esta pandemia es el colapso sanitario. Hoy podemos hacer frente a eso porque hay una estructura que está preparada”

Corradi manifestó preocupación por el rebrote en la capital fueguina, donde se esperan más casos tras detectarse tres focos principales de contagio.“Veníamos viendo una situación que había que trabajarla, que era la circulación entre Río Grande y Ushuaia. Si bien no era masiva, había circulación y más que nada de transporte de cargas. Al momento en que Río Grande declaró la circulación comunitaria del virus, estábamos esperando que por algún lado se filtrara en Ushuaia”

“Ocurrió que en un bar de la ciudad se juntó mucha gente, no se respetó el distanciamiento social y entró un infectado. Esto se desparramó porque hay muchas personas infectadas que estuvieron en ese bar. Hubo tres lugares donde se disparó, uno de ellos fue una emisora de radio donde no se encuentra el nexo, pero contagió a una serie de gente de ahí; y el tercero fue un establecimiento público. Todavía no se encontró el nexo determinado y esto es exponencial si se empieza a expandir”, advirtió.

“Esta cuarentena ha sacado lo peor de cada uno y también hay un problema psicológico, una necesidad de salir muy grande, y juega en contra esta cuestión, porque empiezan a aparecer patologías psicológicas que llevan a que la gente se agolpe y trate de salir. La semana pasada hubo linda temperatura y se vio también gente en las plazas, los padres con los nenes, muchos sin uso de cubrebocas y también detectamos gente compartiendo el mate” definió corradi.

El médico planteó la necesidad de multar a los infractores como mecanismo de control. “Estuvimos sin contagios cerca de tres meses largos. En medio tuvimos el tema del barco pero se logró contener ahí. Hubo idas y venidas, la gente que llega por el aeropuerto está muy testeada, tiene que hacer la cuarentena y las probabilidades de contagio son bajísimas. Acá entra por tierra y por eso insistimos mucho en que hay que aumentar los controles, para frenar el ingreso, porque se sabía que iba a ingresar por ahí”, observó sobre la ausencia de controles en el ingreso por tierra.

“Faltan multas porque somos hijos del rigor. Quizás haya que avanzar un poco en ese tema y ser más rigurosos con las multas”, consideró.

Respecto del trabajo conjunto con el gobierno de la provincia el mismo no existe, según Corradi, e incluso todavía el Ministerio de Salud no habría habilitado el Cochocho Vargas. “Nosotros nunca fuimos invitados a participar del COE. En lo que fue la toma de medidas y la planificación nunca tuvimos la invitación. Desde el municipio nunca hemos parado con la prevención, la desinfección de las calles, la habilitación de comercios, con los que hicimos un curso de buenas prácticas de COVID y se le exige al comerciante que tenga ese curso hecho. Incluso hicimos trabajos científicos sobre cómo se comportó el virus y el resultado de las medidas preventivas. Por eso se generó polémica, porque no nos estaban invitando”, dijo.

“Se hizo el polo sanitario con 70 camas con oxígeno, que está listo para ser usado y es un dinero muy importante el que se invirtió, porque fueron 50 millones de pesos aproximadamente. La provincia colocó la red de oxígeno en cada cama y participamos en conjunto, pero nunca se lo terminó de habilitar. Esto en cinco minutos se habilita y es una cuestión muy simple”, sostuvo.

“Antes el municipio no tenía participación en la salud y recién en esta gestión se empezó a incursionar, pero tenemos más de diez médicos. Con eso hacemos atención primaria a través de la unidad sanitaria móvil. La idea es trabajar en conjunto con los centros de salud”, apuntó sobre la aspiración a un trabajo coordinado con el gobierno al que no se llega todavía.

Insistió en que “son decisiones políticas sin ninguna duda, y algo debe estar pasando. Acá la idea es pensar en favor no de las perspectivas que pueda tener cada uno a futuro, sino que el daño en lo social y lo económico sea el menor posible. Acá hay un convenio firmado entre el gobierno y la municipalidad, con los planos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia. La decisión del intendente es recibir pacientes desde el minuto cero. Ojalá no sea necesario utilizar esto, pero llegado el punto de utilizarlo, tenemos que avanzar con la habilitación”, observó.

Finalmente agregó que este polo “fue hecho con donaciones que hicieron muchas empresas y tiene mucha connotación social y solidaria. No es que todo el dinero surgió de las arcas del municipio, sino que fue una colaboración de la comunidad de la ciudad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)