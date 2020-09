El peso argentino no vale nada en Uruguay

Por: Nelson Fernández

El peso argentino no vale nada. Cero peso uruguayo. O sea, nada.

El público que entra a una casa de cambios mira dos veces la pantalla y no lo puede creer.

¿Qué ha pasado en la Argentina para que su peso sea una molestia más que una reserva de valor o un medio de pago?

La cotización que sorprendió a los montevideanos y se viralizó en redes sociales fue de una casa de cambios del popular barrio La Unión, pero no fue ni un error, ni nada extraordinario para esta plaza.

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) que es del Estado y que tiene la mitad del mercado bancario, puso en su pantalla una cotización de 0,10 pesos uruguayos por cada peso argentino.

“Eso no es una cotización, es un valor que se fija en pizarra para mostrar que no hay voluntad de operar con esa moneda, que prácticamente no se puede operar”, dijo a LA NACION el operador de cambio Pablo Montaldo, director de la red financiera Nixus.

La serie de cotizaciones del BROU está en el sitio oficial de estadísticas del Estado uruguayo y ahí se ve una tendencia de tobogán.

En 2001, un peso argentino equivalía a 14 pesos uruguayos y la crisis de ese año derivó en una baja fuerte.

En 2002, en plena crisis uruguaya, el peso argentino había bajado hasta $3,00 pero un año después subió a $10,10 y luego pegó una bajada que no ha parado hasta llegar a casi cero.

El verano pasado un peso argentino cotizaba a $0,30 uruguayos pero este martes 22 cayó a $0,10 en el banco estatal y algunas casas de cambio hasta pusieron la cotización en cero, seguido por dos ceros después de la coma.

“En realidad no hay movimiento, no hay operativa; lo que más puede operarse es por el ingreso de argentinos en el Uruguay por pago de peajes de los puentes binacionales con moneda de la Argentina, pero poco más”, agregó Montaldo.

Los argentinos que llegan a este país traen dólares o tarjetas bancaria para los pagos.

Operadores financieros dicen que si hubiera frontera abierta, muchos uruguayos cruzarían a Buenos Aires para hacer compras, pero no llevarían argentinos, sino dólares para cambiar en el mercado negro y optimizar el precio.

El 22 de septiembre de 2020 será recordado en Uruguay por el día en que el peso argentino cayó a la nada. (La Nación)