Para el Gobierno, la inquietud por el dólar es un “microclima”

Por: Jaime Rosemberg

Las medidas de freno a la sangría de dólares sobrevolaron ayer durante toda la jornada los principales despachos de la Casa Rosada y la quinta de Olivos. “Hay un microclima de crispación en las redes sociales muy negativo, pero acotado a una parte del país”, respondieron desde uno de esos despachos, en la previa de una multitudinaria reunión de ministros encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Voceros del gobierno de Alberto Fernández negaron que en ese cónclave, el denominado “Gabinete de Cambio Climático”, se hubiera hablado de la crisis del dólar, más allá de la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“No era el lugar”, aclaraban, aunque el tema está en el primer puesto de las preocupaciones del Presidente, que habló de “cuidar los dólares para la producción” en un acto en Cañuelas. Y también de los funcionarios que leyeron con detenimiento los estudios de conversaciones en redes sociales de las horas que siguieron al “cepo del cepo”, efectivizado la semana pasada.

“En CABA, Córdoba y Santa Fe se habla del dólar blue. Salís de ahí, y no les importa, ni en La Matanza ni en muchas de las provincias”, definía un miembro del oficialismo. De todos modos, Guzmán llegó al Congreso y se juntó con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, minutos antes de la presentación del presupuesto. “Hay una gran conexión personal y política entre ambos”, deslizaban cerca del presidente de la Cámara baja, y también el “reconocimiento” de Massa a la labor de Guzmán, golpeado por las medidas luego de su exitoso canje de la deuda con los acreedores privados.

Mientras tanto, desde el Gobierno negaban cortocircuitos entre el ministro de Economía y otros miembros del oficialismo, con énfasis en el Banco Central, que encabeza Miguel Ángel Pesce.

“Las terceras líneas agitan el conflicto histórico entre el Central y Economía. Pero entre ellos no hay problemas”, contestaba un vocero, y aseguraba que “Guzmán eligió el día y la forma de los anuncios, nada lo sorprendió. No es de meterse en internas”, destacaban. ¿Y el rol de Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete, de creciente influencia? “Ella no toma decisiones sola. Y Alberto le ofreció en su momento ser titular del Banco Central y lo rechazó”, contestaron. (La Nación)