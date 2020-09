En un contexto de fuertes cuestionamientos por las medidas del Gobierno ante la crisis económica, la situación sanitaria por el crecimiento de casos de coronavirus, los avances sobre la Justicia y el enfrentamiento con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, el presidente Alberto Fernández dijo que la oposición y los medios “maltratan la democracia” a través de “posturas muy extremas”.

“Desestabilizar la democracia argentina solo puede ser producto de la locura de alguien, ¿no?”, se preguntó el primer mandatario esta tarde, durante una conferencia de prensa desde Entre Ríos. “A veces, hay posiciones muy extremas, que vienen de la oposición, muy irracionales. Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros, por otros motivos, y muchas veces esos medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”, dijo.

En ese sentido, agregó: “No tengo ganas de perder tiempo en pelearme con los medios, los periodistas o los locos que piensan que la Argentina, después de todo lo que vivió, puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia”.

“Hay muchas posturas que no ayudan a la democracia. Pero la gente lo ve”, siguió. “Cuando llegue la hora de votar, van a castigar a los que maltratan a la democracia. No maltratan al Gobierno, maltratan a la democracia”, lanzó. “Nosotros no entramos por la ventana, sino porque casi el 49 por ciento nos votó. Y si tengo una tranquilidad, es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. Y a alguno no le gustará, porque le hubiera gustado ganar a él”, finalizó.

El Presidente también habló de “unidad” y citó una frase que atribuyó a San Martín: “Unidos, venceremos”, dijo. “Si esa frase estuviera constante en la cabeza de cada argentino, nuestra suerte está echada y gracias a Dios, será maravilloso”, opinó.

“Acostumbrarse a ahorrar en pesos”

Además, tras las nuevas restricciones cambiarias anunciadas la semana pasada, sostuvo que los argentinos deben “acostumbrarse a ahorrar en pesos” en beneficio de “la producción” y llamó a “dejar de lado las discusiones ociosas”.

Una semana después de que el Gobierno realizó un ajuste del cepo en la demanda de dólar ahorro con el fin de preservar las reservas del Banco Central, el Presidente llamó a “ahorrar en pesos”.

“Si se entendiera, sin querer cargar culpas, que uno recibió un país en terapia intensiva, y que encima entró el virus, todo sería más comprensible. Y si la Argentina entendiera que tiene que hacer un ejercicio, como sociedad, para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, cuidar nuestro peso, que tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción”, añadió Fernández,

“Para que, por ejemplo, una industria farmacológica como la que vimos pueda comprar los insumos que después vende como producto elaborado afuera del país. Y cada vez que compra los insumos, paga dólares, pero después, vende pastillas, cápsulas, medicación elaborada, y los dólares que entran son muchos más de los que debió pagar. Y si entendemos que eso es lo que necesitamos para desarrollar la industria, todo sería más fácil”, agregó.

Como informó LA NACION, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los mercados y trazar un horizonte económico que recupere la confianza en la economía, alicaída por las últimas medidas cambiarias.

“Este virus que ha matado a millones no tiene ideología y nos ataca a todos por igual”, sostuvo Fernández. Y agregó: “Si dejáramos de lado discusiones ociosas tendríamos mejores oportunidades de combatirlo” y “tener la Argentina que merecemos”. También llamó a dejar de lado “lo que nos divide” y a “no convertir todo en un problema político”.

“Cuando se dice que la patria es el otro, se trata de entender que el otro está padeciendo y que tenemos que tenderle la mano. Somos la única generación que tiene una pandemia y que puede aprender de la pandemia. Dejemos de lado los debates estériles, corrijamos lo que se ha hecho mal, y pongámonos a hacer lo que hay que hacer, porque cuatro de cada 10 argentinos está en la pobreza”, finalizó. (La Nación)