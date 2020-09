Los durísimos cruces de Santiago Cafiero con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano

Fue en un reportaje por TV, cuando hablaron del rol de Cristina Kirchner y de los medios. “Ya aburren, inventen otro relato”, le dijo uno de los periodistas al jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, protagonizó fuertes cruces con los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano durante el reportaje que le realizaron en el canal Todo Noticias.

Fue cuando se puso en debate qué influencia tiene Cristina Kirchner en el presidente Alberto Fernández, así como el rol de los medios, todo con el telón de fondo de la quita de plata a la Ciudad tras la protesta policial.

Todo empezó cuando Alfano, promediando la entrevista, señaló: “Cafiero, usted, como nosotros, habrá escuchado las versiones que indican que la avanzada de quitar estos fondos al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta coincidió con el malhumor de Cristina Kirchner por el buen trato que le daba Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta”.

Alfano siguió con su formulación: “Como que Cristina se cansó de ese trato y dijo: ‘Va a ser nuestro adversario, no podemos seguir tratándolo así’. Me lo podrá negar pero coincide”.

Luego de la observación del periodista sucedieron cinco minutos de tensión entre ambos conductores del programa A Dos Voces y el jefe de Gabinete de Ministros.

Primero Cafiero respondió sobre el Gobierno porteño: “Nosotros tenemos una posición política con el Gobierno de la Ciudad que es inobjetable, una visión política totalmente distinta; sí estamos exigidos a coordinar y pensamos muy bien las acciones de la pandemia para no agregarle más angustia a la gente”.

Siguió: “En el resto de la política es difícil ponerse de acuerdo; (para) el Gobierno de la Ciudad cuando hay quema de barbijos no pasa nada, cuando hay manifestaciones no pasa nada, cuando rompen un móvil de la TV no pasa nada… Pero si hay trabajadores reclamando mejoras salariales ahí aparece la represión, eso es macrismo explícito”.

Tras esa observación, Cafiero habló directamente sobre el planteo de Alfano acerca de Alberto Fernández y el rol de la actual vicepresidenta: “Si es Cristina o no es Cristina… en el diario de ustedes le echan de todas las culpas de lo que sucede en Argentina a Cristina Kirchner. Todo lo malo que sucede en el país es culpa de ella. No se crean todas las notas que aparecen en su diario porque no son verdad”.

Alfano le contestó: “Yo no hablo por Clarín, nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo creo que detrás de esto que pasó con Alberto Fernández, la decisión de endurecer con Larreta, detrás de la avanzada sobre jueces… está Cristina; lo creo yo no me lo tiene que mostrar Clarín en una página. Es mi pensamiento”.

—Bueno, creés mal, Edgardo, qué querés que diga -contraatacó Cafiero.

—Yo también creo lo mismo, Cafiero, exactamente- intervino Bonelli.

—Son dos que creen mal -replicó el funcionario.

—Mucha gente opina como nosotros -agregó Bonelli.

—Y hay otra gente que opina como yo. Es opinable. No son hechos.

Tras este diálogo, Bonelli le dijo a Cafiero: “Ya aburren con el tema de los medios, tienen que inventar otra cosa, otro relato”.

“No lo mires más si te aburre”, le pidió Cafiero.

—Yo hablo por Marcelo Bonelli -insistió el conductor-. Ustedes piensan que hay alguien diabólico que nos está diciendo qué preguntarles. Eso es no entender cómo funciona el periodismo. Y ese es uno de los grandes errores de Cristina Kirchner. Soy un periodista que tiene muchos años de trayectoria y le puedo preguntar lo que mucha gente opina. Y por suerte podemos tener este diálogo.

“No es delito tener dólares”

El reportaje tuvo otros momento importantes y Cafiero dejó distintas definiciones, entre ellas referidas al nuevo cepo cambiario al que consideró como “medidas transitorias”.​

Luego de las declaraciones de Fernández de este miércoles, acerca de empezar a “ahorrar en pesos”, el jefe de Gabinete puntualizó: “No es delito tener dólares”. Pero rápido aclaró: “No es mi caso, yo no tengo. Tuve dólares, muy pocos, pero los vendí”.

​Y al intentar respaldar las palabras del Presidente, cometió un fallido: “Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares, obviamente. Y eso es para todos, para la clase dirigente y para los trabajadores que pueden tener un acceso a ahorrar. Aunque no son muchos los que tienen posibilidad de ahorrar en este país”.

Bonelli lo interrumpió y le marcó el furcio, ante lo cual el funcionario corrigió el error con una sonrisa: “Lo que digo es que nosotros vamos a promover siempre que haya ahorro en pesos, ahí está correcto”.

El jefe de Gabinete continuó sobre este nuevo cambio de paradigma que quieren imponer: “Hoy hay instrumentos de ahorro en pesos que le ganan a la inflación y que son muy valorados, pero esto no se puede resolver de la noche a la mañana”.

Agregó: “O los dólares se consiguen exportando trabajo argentino o se consiguen vía endeudamiento; eso fue el macrismo, donde cuantiosas sumas de dinero las ganaron los amigos del (ex) presidente”.

En ese sentido Cafiero volvió a responsabilizar a la administración de Mauricio Macri de dejar “una crisis con recesión y pobreza” y sostuvo que el Gobierno de Fernández está impulsando un rumbo para “volver a producir, generar empleo y recomponer la capacidad exportadora” del país.

“Si se pretenden soluciones mágicas, les decimos que este Gobierno no le va a mentir a la gente”, enfatizó.

Y consultado sobre la “herencia” que le dejó la expresidenta Cristina Kirchner a Macri, Cafiero resaltó: “La herencia de Cristina a Macri déjamela todas las veces, con un PBI creciendo, una inflación a la mitad de lo que nos dejó él”.

Acerca de las modificaciones en las partidas destinadas a la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “la redistribución se venía charlando desde enero”.

Y cerró: “No queremos la coparticipación de los amigos, que se definan no por decreto sino por una ley que no va a estar sujeta a los vaivenes políticos de nadie”. (Clarín)