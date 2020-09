Salud en Chubut: paro por 48 horas, voluntades doblegadas e infraestructura insuficiente

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Durante jueves y viernes, todos los gremios de la salud convocaron a medidas de fuerza, sin movilizaciones ni ollas populares respetando las restricciones impuestas.

La situación crítica empujó a los trabajadores de la Salud nucleados en ATE, ATSA, SOYEAP, SISAP a manifestar su cansancio y descontento por la situación que atraviesan. Sin expresiones que convoquen público, el reclamo es acompañado por empleados estatales no adheridos a ningún sindicato. El reclamo por el pago en tiempo y forma de los salarios continúa vigente y lo ratificaron con la adhesión al paro por 48 horas durante jueves y viernes.

Además, los trabajadores avanzan en la presentación de pedido de juicio político al gobernador Mariano Arcioni; al vicegobernador Ricardo Sastre; al ministro de Seguridad, Federico Massoni, y al ministro de Salud, Fabián Puratich.

Salud en “terapia”

“El esfuerzo no es suficiente y ya no disponemos capacidad para ampliar el número de camas”, señalan –profesionales terapistas- en un dramático documento que se hizo público y en el cual también resaltan que “la sociedad no sabe –o no puede- interpretar la gravedad del caso”.

En Comodoro Rivadavia, la situación es realmente preocupante donde las camas en terapia intensiva están completas y con un numero de fallecimientos alarmante.

Este miércoles, los médicos especialistas en Terapia Intensiva decidieron hacer público el estado de situación, indicando que “hemos decidido convocarnos para dar nuestra versión a las autoridades locales. En sus manos se encuentra la toma de decisiones sanitarias”.

El documento presentado por los profesionales reclama “medidas urgentes” a las autoridades y a la sociedad, “de la que también somos parte”. Relatan que desde marzo a la fecha, terapistas, enfermeros de terapia intensiva y kinesiólogos respiratorios, trabajan en forma ininterrumpida en capacitación, actualización y formación de recursos humanos para enfrentar el peor de los escenarios”. Expresan que “el esfuerzo fue supremo”, organizando las terapias, ampliando los servicios.

No obstante, “hoy vemos que el esfuerzo no es suficiente y nuestras terapias intensivas tienen un índice de ocupación de camas COVID-19 del 95%; índice que marca un techo de capacidad asistencial de nuestra ciudad. Ya no disponemos de capacidad para ampliar el número de camas; no contamos con recurso humano entrenado y calificado; tenemos compañeros aislados y/o afectados por COVID-19, hecho que marca una merma en la disponibilidad”.Debido a ello, “solicitamos a las autoridades provinciales y municipales que arbitren los medios necesarios para maximizar las medidas de aislamiento correspondientes ya que estamos al borde de claudicar como servicios, en virtud de la altísima demanda de camas y su alto grado de ocupación”, concluyeron. (Agencia OPI Chubut)