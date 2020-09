Juan Ameri tras el escándalo: “Vino a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias y le di un beso”

El descargo del diputado Juan Ameri tras su suspensión: “Estoy muy avergonzado”

A los pocos minutos de volverse viral, luego de que quedara registrado en la sesión de la Cámara de Diputados cómo besaba los pechos de una mujer, el parlamentario kirchnerista salteño Juan Ameri salió a explicar la situación. “Estoy avergonzado, no me lo tendría que haber permitido”, admitió.

“La verdad que no sé si voy a renunciar, en este momento no puedo analizar absolutamente nada, quiero hablar con mi referente político y ver cuáles son los pasos a seguir. Ante todo quiero hablar con mi familia”, había explicado anoche, en diálogo con Intratables, el ahora exdiputado.

“Estoy completamente de acuerdo que he avergonzado a mis pares, mi familia y a toda la sociedad, pero la decisión de renunciar o no la voy a tomar el día de mañana”, dijo Ameri, quien se mostró al principio de la entrevista angustiado por la situación. “Hace horas que estoy llorando y no puedo parar. Soy una persona normal que se mandó una cagada”. Finalmente, renunció unas horas más tarde de aquellas palabras.

Por otro lado, al ser cuestionado por la supuesta existencia de denuncias en su contra,Ameri las desestimó y las adjudicó a una jugada política. Y, en ese mismo sentido, agregó: “Yo no tengo ninguna denuncia, ustedes lo pueden corroborar. Eso fue producto de una fake news que me hicieron en Salta”.

Horas antes el diputado ya había brindado declaraciones sobre esta situación; entonces, explicó cómo se desarrolló la secuencia de los hechos. “Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Y le di un beso en la teta, eso fue todo”, dijo en declaraciones radiales el salteño, que agregó que su pareja se encuentra conmocionada por la situación.

En contacto con Radio con Vos, Ameri sumó: “Le dije: ‘¿te puedo dar un beso?’. Y le di un beso en la teta, nada más. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática”.

Consultado sobre cuál sería su posición si deciden apartarlo de la Cámara, dijo: “Estoy de acuerdo con la suspensión. Ahora la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. Creo que expulsarme sería algo… no sé si esto amerita”.

En su defensa, el salteño agregó: “No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso, y nada más. Ella está muy mal, está llorando”.

Ameri, luego pidió: “Estoy muy avergonzado, muy mal. Quiero pedirles a los medios que tengan en cuenta que detrás de esto hay seres humanos”. (La Nación)