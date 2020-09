3 mil millones de pesos mensuales: el pedido de Chubut a Nación

(OPI Chubut) – Finalmente Chubut presentó el plan de Sustentabilidad que reclamaba el gobierno nacional para analizar qué tipo de asistencia brindaría a la provincia en adelante. Recordemos que esta era una instancia preliminar –conocer el proyecto provincial- pero con el transcurso de los meses y la crisis sanitaria, esta presentación venía siendo postergada. Ya Nación había señalado ésa exigencia aunque hubo entrega de ATN sin contar con la documentación respaldatoria. Sin embargo el plazo concluyó y la comitiva chubutense se reunió con autoridades nacionales y solicitó una asistencia de 3 mil millones mensuales para cubrir el déficit salarial. El pedido fue hasta marzo de 2021, lo que representaría unos 18 mil millones de pesos.

El balance sobre ese encuentro fue comentado por el diputado Santiago Igon quien dijo desconocer el plan que Chubut llevó a Nación para intentar salir de la crisis, pero remarcó –en una emisora valletana- que “el problema de Chubut tiene muchísimos años, hoy tenemos una provincia desguazada, que ya no puede producir nada porque no tiene matriz energética. La que está mal es la gente, la que no da más es la gente de a pie”.

Causa y consecuencia

La expectativa esta puesta en el informe que emita Nación a propósito del requerimiento chubutense. Por ello, el gobernador Mariano se reunió con miembros de su gabinete para abordar los aspectos de las reuniones mantenidas en Buenos Aires con representantes de Nación.

En Buenos Aires, la comitiva chubutense fue recibida por la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo. Allí, los funcionarios provinciales transmitieron a sus pares nacionales las acciones llevadas a cabo a lo largo del año y la situación del déficit provincial.

Asimismo, los funcionarios de Chubut entregaron un informe cuantitativo del comportamiento de las regalías, la coparticipación y los ingresos propios.

También se planteó la necesidad de instrumentos financieros, como aportes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la autorización de asistencia a corto y mediano plazo; y en materia de recaudación tributaria, un plan de mejora en las diferentes alícuotas vigentes.

En las próximas horas, Batakis y Rigo elevaran un informe a los ministros de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro.

Chubut debe esperar para saber si hay luz verde o roja en el tránsito que aun resta para concluir el 2020.

El auxilio financiero de los ATP

Si bien la crisis chubutense es única en la historia de esa provincia, no se desconoce que el panorama fue –aunque con otras dimensiones- también crítico para muchos distritos. El gobierno nacional salió en su asistencia con ATP y con ello se evitó engrosar –aun mas- la brecha entre quienes mantienen y perdieron su fuente laboral.

Los números son claros: el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) completó en septiembre el pago de 8,7 millones de salarios complementarios en sus cinco rondas por un total de $176.199 millones desde el inicio del programa en abril, implementado para sostener el empleo de empresas afectadas por la pandemia de coronavirus.

El ATP 5, correspondiente a los salarios de agosto, terminó de pagarse días atrás y alcanzó a 1,3 millones de trabajadores con una inversión $25.501 millones, según datos de la Anses, organismo a cargo de depositar el dinero en las cuentas de los beneficiarios.

Se trata de una cifra menor a los 1,7 millones de trabajadores que habían accedido al programa en el ATP 4 y sensiblemente más baja que los 2,3 millones de beneficiarios que habían cobrado parte de su salario en su primera edición.En ese sentido, el Gobierno entiende que hay una cantidad decreciente de empresas y trabajadores que se anotan en el ATP, lo cual es un reflejo de la recuperación de la actividad económica. (Agencia OPI Chubut)