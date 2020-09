Santa Cruz: 62 muertos y el no rotundo de Alicia Kirchner al Ibuprofeno Inhalado

El incremento de muertos en el marco de esta pandemia en Santa Cruz y en Río Gallegos, particularmente, conmovieron a los vecinos de la provincia, que así lo manifestaron enfáticamente el fin de semana, pero no han provocado en las autoridades ninguna nueva medida, tal como se esperaba luego de la reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) reunido el pasado viernes, encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner.

Entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre, ocho pacientes fallecieron, siete de los cuales fueron en esta capital y el restante en El Calafate.

Al domingo 27, son 62 las personas fallecidas COVID positivos, de los cuales 57 eran pacientes de Río Gallegos, tres de El Calafate y uno de Puerto San Julián.

Con este cuadro de situación y con la terapia intensiva con un 100% de ocupación en esta ciudad desde el pasado martes 22 y hasta el viernes, se aguardaban anuncios o, por lo menos, algunas disposiciones que contribuyan a restringir la circulación y a tratar de evitar el contagio que no cesa. Pero, nada de ello ocurrió.

Esto, pese al pedido de los directivos del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG) que, sobre el final de la semana pasada, con el agua hasta el cuello, pidieron se convocara al COE para analizar el panorama y la saturación total del nosocomio local. Hubo una reunión virtual de algunos integrantes del Comité local, pero sin la presencia de funcionarios. Allí, los máximos responsables del HRRG describieron el crítico panorama y pidieron interceder ante los funcionarios provinciales.

Pero, finalizada la reunión del COE que encabezó en Casa de Gobierno la mandataria provincial, se informaron generalidades. Vale decir, que “las distintas carteras del Gobierno Provincial brindaron información sobre las acciones que se están llevando adelante desde cada una de estas áreas en el contexto de la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus”.

Se mencionó a través del parte oficial que el ministro de Salud, doctor Claudio García –que el fin de semana fue confirmado COVID POSITIVO-, “informó la evolución del brote epidemiológico en Río Gallegos y el avance de los casos en las restantes localidades de la provincia; respondió preguntas sobre los testeos de PCR y testeos rápidos y sobre la situación de aquellos trabajadores que al ser casos positivos o contactos estrechos están amparados por los decretos nacionales para guardar aislamiento durante 14 días ante sus empleadores”.

También los informes que brindaron la ministra de Desarrollo Social (sobre los dispositivos territoriales y la entrega alimentos) y el ministro de Seguridad (que destacó el trabajo que realizan los agentes de las fuerzas de seguridad). “En tanto, el ministro de Gobierno se refirió a la campaña de comunicación “Saber Para Prevenir” y detalló que, en este marco, a lo largo de 189 días de pandemia, se desarrollaron y publicaron un spot audiovisual cada dos días, un spot radial cada tres días, dos piezas gráficas por días”, entre otros ‘logros’ en materia comunicacional.

En síntesis, al menos a través de los informes oficiales de prensa, no se dieron detalles sobre nuevas estrategias que se puedan implementar para contrarrestar la preocupante situación en la que se encuentra la capital santacruceña.

Finalizado el encuentro del COE Provincial, la gobernadora Alicia Kirchner y parte de su gabinete recibió a legisladores provinciales y concejales de Río Gallegos de la oposición. Allí estuvo el diputado Javier Pérez Gallart y sus pares Daniel Roquel y Evaristo Ruiz; y los ediles Leonardo Roquel y Pedro Muñoz.

De acuerdo al parte de prensa de la Secretaría de Información Pública, “la primera mandataria dio cuenta de los diferentes aspectos y abordajes en materia sanitaria, social, económica y de seguridad. En relación al personal médico, recordó que se viene solicitando terapistas a Nación –algo que han hecho todas las provincias- y que en este contexto se dificulta pero que a quienes ya llegaron a Santa Cruz se sumarán en los próximos días más profesionales”.

En este sentido, “la gobernadora reiteró que desde el inicio de la gestión en 2015 se han incorporado al sistema de salud público más de mil agentes en el sistema de salud”.

En cuanto a la situación puntual del Hospital Regional de Río Gallegos manifestó que el Ministerio de Salud y Ambiente viene monitoreando la situación con especial atención en los profesionales de la UTI, la terapia intermedia y los enfermeros.

“Desde un primer momento estamos buscando profesionales, hemos solicitado terapistas y a través de la gestión articulada con Defensa y Salud de Nación están arribando entre el sábado y el lunes ocho profesionales”, indicó la gobernadora.

“Estamos haciendo todo lo que se encuentra a nuestro alcance para la gente de Santa Cruz, pero ningún esfuerzo alcanza si entre todos y todas no evitamos incrementar los contagios”.

Respecto de los planteos expresados por los legisladores, “la gobernadora pidió mantener el diálogo permanente con los responsables de cada una de las carteras presentes y solicitó sumar voluntades para salir delante de esta pandemia que afecta a todo el mundo y que necesita del compromiso y la solidaridad de cada santacruceño y santacruceña para afrontarla y superarla”.

El parte oficial, menciona una serie de temas abordados (hogares de adultos mayores, protocolos de la actividad productiva, operativos de control, entre otros) pero sin brindar ninguna precisión sobre los mismos. Sólo se explaya escuetamente al referirse a la insistencia de la oposición y de médicos, de implementar el tratamiento con ibuprofeno inhalado en Santa Cruz, tema del cual indica “que no ha sido autorizado por la autoridad competente en materia de medicamentos (ANMAT)”. Y hasta tanto eso no suceda, el Gobierno Provincial descarta su utilización pese a las experiencias con buenos resultados que se observan en otros puntos del país.

En contacto con OPI, el concejal Leonardo Roquel expresó sobre la reunión con Alicia Kirchner que plantearon lo que les habían trasladado los directores del HRRG y el doctor Horacio Córdoba, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. “Ellos nos refirieron la gravedad de la situación y nos solicitaban medidas en cuanto a la circulación de la gente y también sobre el uso del ibuprofeno inhalado”, contó.

Respecto de este punto, la Gobernadora indicó que se apoyaba en lo que le aconsejaba el ministro de Salud, Claudio García, que esperan que sea aprobado por ANMAT. Pero “nosotros nos apoyamos en la necesidad que plantean los directivos del propio HRRG, del jefe de la UTI Adultos de ese nosocomio, doctor Osvaldo Rubio, al igual que la doctora Analía Costantini, quien está a cargo de la UTI pediátrica del mismo hospital. Como también del consejo del presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. Hasta el intendente Pablo Grasso lo expresó en sus redes que va a avanzar en su implementación”, contó Roquel.

Por ello, aseguró tras el encuentro que se encuentran “preocupados porque no hay coordinación, no hay articulación y hay lentitud en las medidas”.

Grasso dio marcha atrás

El pasado viernes, en el cierre de una de las semanas más complicadas desde el inicio de la pandemia para Santa Cruz y para Río Gallegos y con la grieta instalada en torno al uso o no del ibuprofeno inhalado, el jefe comunal de ésta capital, Pablo Grasso pareció patear el tablero. Posteó, a través de sus redes, su ‘posición favorable’ a este tratamiento cuando escribió: “Hoy me reuní con el doctor Córdoba y la Dra. Marcela González para comenzar a elaborar los protocolos y las autorizaciones, junto a la Fundación RESPIRAR para la implementación en la ciudad del Ibuprofeno Inhalado. La empresa QUIMICA LUAR es quien produce el LUAPROFENO que se aplica en varias jurisdicciones del país con éxito.

Todas las herramientas que podamos aplicar son bienvenidas. Tenemos que cuidarnos entre todos y aunar esfuerzos para salir adelante todos juntos”.

Su posición llamó la atención porque iba a contramano de la decisión de su lineamiento político, el Frente de Todos, que cerró esa posibilidad hasta que la ANMAT se pronuncie. Pero, este domingo, a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Río Gallegos (no en la suya propia), el intendente realizó declaraciones al respecto y amplió el concepto: “Lo importante es bajar la curva de contagios, no un posible tratamiento”. Grasso sostuvo que “se discute si el ibuprofeno sirve o no, lo importante no es un tratamiento, que no es una cura, sino tratar de bajar la curva de contagios y no tener que necesitar ni el plasma ni el ibuprofeno inhalado”.

Y añadió que “lo que pretendemos es que cuando se apruebe el uso del ibuprofeno, no tengamos que esperar, solamente estamos trabajando para que cuando sea posible usarlo, esté disponible en nuestra ciudad. Esto lleva tiempo, trámites, protocolos y algunas cuestiones a cumplimentar, mientras avanza el proceso de autorización de ANMAT. Queremos lo mejor para nuestra ciudad, y si funciona tenerlo disponible, pero no es la cura ni la solución, podemos discutir si es mejor o peor, pero si funciona porque no tener todo listo”.

Aclaró, para despejar dudas, que sigue en sintonía con el Gobierno Provincial y con los legisladores oficialistas que también se pronunciaron en la Cámara de Diputados.

¿Qué hará el intendente Mercado?

Preocupado por los seis casos positivos confirmados en la localidad de Los Antiguos, el intendente Guillermo Mercado confirmó el pasado viernes, a través de sus redes sociales, que trabajan para implementar el uso del ibuprofeno inhalado en su comunidad.

El Jefe Comunal aseguró que tiene la potestad para hacerlo y que en ese sentido trabaja con el director del Hospital antigüense y con los profesionales que propician este tratamiento complementario.

Esta semana, será clave para saber si Mercado, mantendrá su postura, atento al posicionamiento ratificado por el Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz.

Caravana a favor del ibuprofeno

Mientras la negativa del Gobierno de Santa Cruz sigue en pie al uso como terapia alternativa o complementaria para pacientes COVID positivo con el ibuprofeno inhalado, las voces que piden comenzar a utilizarlo, no cesan.

El reconocido médico de Caleta Olivia, Juan Acuña Kunz indicó que se trata de una cuestión política la que se impone al no dar lugar a este tratamiento en pacientes en la geografía provincial y le pidió, directamente a Alicia Kirchner, que tome la decisión y a través de un decreto, lo autorice porque “la vida no puede esperar”.

En el mismo sentido, el pasado sábado, una enorme caravana de vehículos se juntó en la zona de la Costanera de Río Gallegos luego de una convocatoria a través de las redes sociales y cadenas de WhatsApp, para reclamar al Gobierno de Santa Cruz que le dé luz verde al tratamiento con ibuprofeno inhalado.

Pasaron por Casa de Gobierno, Cámara de Diputados y el Hospital Regional de Río Gallegos, con sus bocinas a pleno como una forma de llamar la atención de los que tienen el poder de decisión.

Todas las miradas y las esperanzas, en este contexto provincial, están puestas en la decisión que tome la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Según informa en su propia página web –el pasado 21 de septiembre-, esa Administración Nacional recibió formalmente la presentación del estudio clínico para el producto “Luarprofeno” (Ibuprofeno en solución inhalatoria y nebulizable).

La presentación de documentación se ha realizado según lo establecido por la normativa vigente (Disposición 6677/2010) y será evaluada en este marco al igual que se realiza con todas las solicitudes de autorización de estudios clínicos que se reciben.

ANMAT está en ese proceso que no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo puede demandar. Mientras tanto, los pacientes, sus familias, el sistema de salud y la comunidad toda, espera respuestas. (Agencia OPI Santa Cruz)