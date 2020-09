ÉSTOS SON LOS QUE LE NIEGAN A SANTA CRUZ EL DERECHO A USAR IBUPROFENO INHALADO

La Gobernadora Alicia Kirchner, junto con el Ministerio de Salud todo su gabinete, el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y los diputados del Frente Para la Victoria (a pleno) son los principales responsables de impedir que el tratamiento con Ibuprofeno Inhalado sea utilizado en Santa Cruz donde el desborde sanitario y el descontrol, lleva a la provincia a una cifra cercana a los 70 muertos en una catarata indetenible de contagios que hicieron colapsar el sistema.

Además de Alicia Kirchner, el Ministro de Salud y Pablo Grasso, la ciudadanía debe saber que quienes están contra la salud pública de los habitantes de Santa Cruz, son los diputados que figuran en esta lista, quienes se negaron a votar para que se aplique el tratamiento en esta provincia:

Matías Mazú

María Rocío García

- Publicidad -

Jorge Arabel

Laura Hindie

José Luis Garrido

Martín Chávez

Eloy Echazú

Carlos Santi

Hernán Elorrieta

Miguel Farías

Guillermo Bilardo

César Ormeño

Claudio Barría Peralta

José Ramón Bodlovic

Juan Manuel Miñones

Karina Nieto

Leonardo Paradis

Patricia Moreyra

Hugo Garay

La única que no estuvo en la sesión es Liliana Toro de Caleta Olivia, pero se descuenta que su voto hubiera acompañado al bloque del FPV.

Lejos de las opiniones de legos y periodistas, quien se manifestó de manera expresa fue el médico de Río Gallegos, Dr. Alejandro Avakian, especialista en Clínica Médica (MP. 1189), quien utilizó una metáfora para describir la realidad que vivimos y la inentendible actitud, egoísta y parcial de la gobernadora y los diputados K, de privar a los enfermos de Covid-19 de Santa Cruz, de un alivio a sus padecimientos, cuando se trata de salvar vidas, anteponiendo la excusa de que el Ibuprofeno Inhalado, no está aprobado por la ANMAT, mientras es usado en 6 provincias, todas con resultados positivos. A continuación la nota del Dr Acakian:

El Náufrago y el Ibuprofeno inhalado

Tu barco de exploración científica, se acaba de hundir en el medio del océano. Eres un naufrago a la deriva y estas flotando con todas tus fuerzas para no perder la vida, ahogado. Has visto como los otros náufragos lucharon con denuedo, pero al agotarse sus energías , se hundieron hacia las profundidades del mar. Te preguntas cuánto mas podrás resistir….? Pero a lo lejos , observas un madero flotante, restos de algún antiguo naufragio o quien sabe de donde.

Haces un esfuerzo final para alcanzarlo y al acercarte notas que tiene algunos clavos herrumbrados y algas, las que siempre te dieron asco. Sabes por lógica y porque recuerdas casos en que una circunstancia fortuita, como la que esta frente a ti, permitió que alguien salvara su vida. Además , no tienes otra opción viable y a corto plazo. Es ahogarte o subirte al madero con clavos y algas. Lo dudarías ?. ¿Esperarías que alguien te diga, que no hay estadísticas de personas salvadas por maderos flotantes , que tus chances de sobrevivir son bajas, que sufrirás varias magulladuras por los clavos herrumbrados del madero y esas algas que tanta repulsión te han dado, siempre? ?Qué podría ser peor que ahogarse y morir ?

Te subes al mismo, porque no hay tiempo que perder, porque no hay alternativa, porque a pesar que defiendes con energía los postulados del método científico, hay una luz de esperanza para salvar tu vida, como otros casos semejantes. Te subes al madero sin importar lo que le hagan los clavos a tu piel y mucho menos las algas pegajosas. Te subes al madero y comienzas a nebulizarte con ibuprofenato de sodio, sin mas.

El Ibuprofeno Inhalado, una alternativa que la gobernadora niega y los diputados K desprecian, tal vez porque (al ser gratis) no deja ni una moneda

Clarito y sin explicación

Todo se resume a los siguiente. Si el Ibuprofeno Inhalado, como está probado en el país y el mundo, es beneficioso para los enfermos del Covid y ayuda a salvar vidas ¿Cuál es la diferencia de que esté o no esté aprobado por la ANMAT?. En momentos en que no hay cura posible, si una persona está condenada a morir en la desesperación que implica esta absurda enfermedad ¿Qué diferencia le hace entre usar una droga “no autorizada” a morir indefectiblemente por acción de esta enfermedad?. Ninguna, como el náufrago, no tiene otra opción de asirse a la única tabla de salvación que está a flote.

Entonces debemos ir al otro lado de la respuesta y preguntarnos por qué quienes hoy tiene la responsabilidad ejecutiva en la provincia, se niegan a aprobar el tratamiento?. Y ahí colisiona la verdad con la mentira: O hay negocios en el medio, o se basa en un egoísmo político más (el proyecto fue de la oposición), en la impotencia, o el gobierno y los diputados tienen intenciones aún más oscuras que no dejan traslucir.

En cualquier caso, la gobernadora destruye uno a uno los mensajes que emite sobre la forma en que el gobierno se ocupa de cuidar al pueblo y pone un manto de sospecha sobre los verdaderos motivos que mueven a Alicia Kirchner, a los diputados y los intendentes kirchneristas, para negarle a la sociedad de Santa Cruz un elemento de alivio a los graves padecimientos que sufre por una pandemia que superó todos los registros y sobrepasó la capacidad del estado para dar respuesta.

Como dijo el Dr Avakián, no queda otra “Te subes al madero y comienzas a nebulizarte con Ibuprofenato de Sodio, sin más”.

Después de nebulizarte y estar recuperado (agregamos nosotros), lees esta nota, fijás los nombres y apellidos del listado inicial y cuando alguno de estos innombrables aparezca en una lista pidiendo el voto, ya sabrás a que madero subirte, para evitar que vuelvan. (Agencia OPI Santa Cruz)