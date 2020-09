Comerciantes de Ushuaia Vs. Gobierno Provincial

(Por: Mario bermejo para OPI TdF) – En horas del mediodía del pasado martes 29 de septiembre se produjo un enfrentamiento verbal entre efectivos policiales apostados en la esquina de la emblemática Yaganes y Perito Moreno, allí, vecinos a bordo de automóviles protestaban por el cierre de comercios. Muchos conductores y ocupantes de los rodados discutieron acaloradamente con los efectivos, observándose a varios de los manifestantes con sus tapabocas caídos y sin respetar la distancia prudente para evitar contagios.

Luego de la tensa situación y en horas de la tarde, la Cámara de Comercio de Ushuaia emitió una gacetilla informando que se encuentra realizando gestiones con autoridades de Gobierno para que los negocios puedan reabrir sus puertas a partir del próximo lunes 5 de octubre, bajo estrictos protocolos de prevención.

El incidente se produjo alrededor de las 15.25 horas, debido a un alerta por una caravana de vehículos que se desplazaban por distintas partes de ciudad con ruidos de bocina llamando la atención de los vecinos, en presunta infracción al Art. 205 del Código Penal.

En dicho lugar el personal interviniente a cargo del Director General Regional Sur Comisario Mayor Alfredo García, detuvo el tránsito vehicular a fin de identificar a los conductores, quienes descendieron de los vehículos y hablaron con el jefe policial a quién le manifestaron de los reclamos que motivara dicha convocatoria.

Asimismo, desde la Policía Provincial, se le hizo saber a los manifestantes sobre la vigencia del decreto 1326 y 1327. Pasados los minutos comenzaron a desconcentrar retirándose del lugar. Al respecto se dio intervención a la Fiscalía y al Juzgado de Turno.

Por otra parte el propietario del comercio Jumping Ushuaia, Sergio Erlan, sostuvo que la manifestación de comerciantes de ayer fue consensuada entre integrantes del sector, y aclaró que “no fue impulsada por la Cámara de Comercio”, lo cual fue planteado por integrantes del Gobierno provincial y por el propio gobernador Gustavo Melella, “quien me lo dijo personalmente” vía whatsapp.

A ello añadió que el rebrote de casos de coronavirus “vino de Río Grande” debido a la “falta de controles”, y aclaró que “no se trata de echarle la culpa a los riograndenses, sino de responsabilizar al Gobierno.

En diálogo con Radio Provincia expresó que “el gobernador cree que la marcha de ayer fue impulsada por la Cámara de Comercio, a la que no pertenezco; él me lo dijo personalmente” cuando “la realidad es que la Cámara nos planteó que nos acompaña y que está de acuerdo con lo que hacemos, pero que como institución, quiere mantener el diálogo con el Gobierno, y no por eso no podía hacerlo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)