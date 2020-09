Judiciales le piden al STJ la toma de medidas urgentes ante el descontrol de Covid en Puerto Deseado y Río Gallegos

Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de Julio” elevó Nota Nº 87/20 a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra Paula Ludueña, donde le pide que de manera “Urgente” tome nuevas medidas para las dependencias de Puerto Deseado, debido a los nuevos contagios del Covid surgido en los últimos días en esa localidad “…a raíz de lo cual, se ha generado un brote del virus y ha provocado el aislamiento preventivo de más de 350 personas producto del contacto estrecho con ciudadanos diagnosticados como portadores del virus, número que puede incrementarse conforme vayan conociéndose los resultados de los hisopados que se realicen en los próximos días” indica la nota firmada por María Eugenia Bianchi, como Secretaria General y Pablo Salcedo como Secretario Gremial.

Señalan en la nota que Puerto Deseado “ha cambiado drásticamente la situación epidemiológica y de acuerdo con lo dicho por el Dr. Gustavo Mirón (Director del Hospital Distrital de Puerto Deseado) a través de una conferencia de prensa, de no adoptarse las medidas de prevención necesaria, este brote puede desencadenar una eventual circulación comunitaria del virus” resume la Asociación, explicándole el contexto epidemiológico de la ciudad portuaria.

Más adelante explica “…a la fecha son varias las reparticiones municipales y provinciales con asiento en la localidad, que han optado por disponer el cierre y/o la reducción al mínimo de la prestación de servicios, a los fines de contribuir con el resguardo de la salud tanto de sus empleados, como dela sociedad en su conjunto”, resaltando que en Puerto Deseado hay personal judicial cumpliendo aislamiento por posibles contactos con personas de diagnóstico positivo.

Más adelante el gremios le pide a la presidenta del STJ informe cuáles serán las medida que se dispondrán en la capital de provincia y en vista de “la finalización

- Publicidad -

de la Resolución inscripta al Tomo No CIX, Registro No 52, Folio No 75, de fecha 22 de septiembre del 2.020, mediante la cual se dispuso la prórroga de la Feria Judicial Extraordinaria hasta el día 30 de septiembre”, y al respecto el gremio pide que las nuevas medidas a adoptar, estén de acuerdo con la actual situación epidemiológica.Finalmente el gremio le pide al STJ que exorte a todos los magistrados y/o funcionarios de la justicia provincial, a que adopten las medidas de control necesarias, aprobados en los protocolos aprobados en el Poder Judicial (Resolución inscripta al Tomo: CCXXVI, Registro: 43, Folio: 65/71 de fecha 14 de mayo 2020) y que se revea el cumplimiento estricto de las medidas de prevención y el suministro de elementos de higiene y desinfección. (Agencia OPI Santa Cruz)