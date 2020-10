Alerta en la oposición por la propuesta K para modificar el reglamento y fijar sesiones virtuales permanentes en el Congreso

“No evaluamos esta posibilidad”, aseguran en Juntos por el Cambio. Los argumentos y la disputa que viene.

Por: Jazmín Bullorini

El proyecto presentado por la diputada del Frente de Todos, Mayda Cresto, que prevé modificar el reglamento -para prohibir sesionar afuera del Congreso e instaurar el sistema telemático de manera permanente mientras haya situaciones de “fuerza mayor”- encendió todas las alarmas de la oposición. En el oficialismo ahora le bajan el tono.

La mesa del interbloque de Juntos por el Cambio se reunió de urgencia para conversar el tema y los bloques, en ebullición, lo analizaron también puertas adentro.

“No hay posibilidad de que evaluemos esta opción. Al contrario, estamos camino hacia la presencialidad. De hecho, y en línea con lo que habíamos acordado en la última reunión de labor parlamentaria, ya hicimos el pedido, con tiempo suficiente, para que el proyecto de impuesto a la riqueza y el presupuesto se trate de esa manera”, señaló el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, a Clarín.

Si bien había trascendido que la propia Cresto -que preside la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que debe tratar el proyecto- iba a convocarla para el lunes, aún no lo hizo. Y en el oficialismo no descartaban que finalmente no se reúnan la semana próxima. “No hay nada confirmado aún”, señalaron.

Lo cierto es que el rechazo que generó la iniciativa desaceleró el impulso del oficialismo. Incluso autoridades del oficialismo cruzaron mensajes con la oposición para tranquiliazarlos de que no avanzarían “sin consenso”.

Pero lo cierto es que si el proyecto de Cresto obtiene dictamen de comisión, se puede aprobar en el recinto con mayoría simple. Por eso, nadie baja la guardia.

“El protocolo que prorrogamos todavía está vigente y no se puede cambiar sobre la marcha lo que ya está acordado. Nos reunimos hace 20 días, Sergio Massa jamás mencionó cambiar el reglamento y ahora salen con esto. No se puede confiar, genera malestar político”, planteó con dureza el presidente del bloque lavagnista, Alejandro “Topo” Rodríguez en diálogo con Clarín. Y agregó: “A esta altura los que no tenemos restricciones deberíamos estar presencial con todos los recaudos que correspondan”.

Cuando empezó la pandemia varios proyectos sobre posibles cambios de reglamentos para habilitar el sistema remoto se empezaron a acumular. Pero la comisión de Modernización se reunió y tras varias discusiones acordó el famoso Protocolo Virtual, que se va renovando periódicamente. A pesar de que generó fuertes polémicas -incluída la jornada escandalosa de las dos sesiones paralelas- siempre se terminó renovando por consenso.

“Lo de incluir sesiones telemáticas en el reglamento es una discusión que ya se discutió y se saldó en su momento. No debería volver a abrirse. No es oportuno. Menos después de la última sesión bochornosa con el caso del diputado Ameri y la votación a la fuerza que casi intentan hacer con el proyecto de Paraísos Fiscales”, aseguró a Clarín la radical Dolores Martínez, que integra al comisión de Modernización.

En esa línea, agregó: “Yo estoy a favor de las nuevas herramientas. Pero mínimamente antes de dejar establecida la modalidad de manera permanente en el reglamento de la Cámara hay que hacer una evaluación exhaustiva del desempeño de las sesiones telemáticas que tuvimos”.

El proyecto incluye otros condimentos: también establece un horario para las sesiones para evitar que se prolonguen durante la madrugada: propone que arranquen a las 12 y que terminen a las 23. Si hay un cuarto intermedio, la sesión se retomaría al día siguiente a las 10. Asimismo, dispone tiempos estrictos para los discursos, con un tope de 20 minutos para los bloques de entre 21 y 30 diputados, número que sólo reúne Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Además, se incorpora un cupo de género entre las autoridades de la Cámara. (Clarín)