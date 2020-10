Con el super cepo, en septiembre el dólar blue subió $ 14 y la brecha cambiaria trepó al 95%

En el mes repuntaron también los dólares financieros mientras que las acciones argentinas cayeron 10% en Buenos Aires y 25% en el exterior.

El mes que acaba de terminar se cuenta entre los más movidos en la historia cambiaria reciente. Con el endurecimiento del cepo, el dólar minorista se encareció $ 30 y arrastró al dólar blue y a los dólares financieros, que tuvieron alzas de entre $ 15 y $ 20.

Este miércoles, el dólar blue subió un peso respecto del cierre de ayer y terminó en $ 147, la cotización más alta a la que ha llegado el dólar informal hasta ahora. Había arrancado el mes en $ 132.

El contado con liqui no le perdió pisada y aumentó $ 20 en el mes, con un salto marcado a partir del 15 de septiembre, cuando se anunció el refuerzo del cepo. Sin embargo este miércoles retrocedió 1,9% respecto del pico de ayer, cuando había tocado los $ 148, con lo que le ganó por dos pesos al blue.

El dólar MEP subió $ 21 en el mes y terminó septiembre en $ 138.

Dólar Hoy – Video: así abren las cotizaciones del dólar blue, dólar oficial y dólar ahorro este miércoles 30 de septiembre

El mayor salto lo tuvo el dólar oficial a causa del recargo del 35% por la retención a cuenta de Ganancias. Con esto pasó de $ 103 a $ 132 en el mes. No toda la suba es fruto del impacto del cepo, ya que el Banco Central dejó que el dólar se deslizara 2,6% en el mes, al mismo ritmo que el mayorista, que terminó en $ 76,18. De este modo, la brecha entre el blue y el mayorista ya se ubica en 95%.

Pese al super cepo y a que por las demoras en adaptar los sistemas a las nuevas restricciones el homebanking no funcionó durante 8 días hábiles, en el mes el Central perdió US$ 1.500 millones de reservas. Desde que impuso el super cepo se fueron US$ 680 millones, incluyendo los US$ 50 millones que debió vender este miércoles.

El riesgo país cerró septiembre en 1300 puntos básicos. El indicador de JP Morgan que mide la sobre tasa que pagaría Argentina si pudiera colocar deuda, tuvo una baja marcada a comienzos de mes cuando se oficializó el canje de la deuda que lo llevó a tocar los 1104 puntos. Pero con el super cepo volvió a trepar hasta rozar los 1400 puntos. De este modo refleja el derrotero de los nuevos bonos, que también sufrieron en su precio el impacto de las nuevas restricciones.

En el mercado de acciones los resultados de septiembre también fueron negativos. El Merval perdió 10% en el mes, mientras que en Nueva York las acciones argentinas cayeron en torno al 25%. Los únicos papeles que salieron airosos fueron Ternium, con un alza mensual de 5,3% , y Globant, con una suba de 0,9%. Las demás acciones cerraron este mes en rojo, lideradas por YPF que perdió 36%. (Clarín)