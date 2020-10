YCRT LA EMPRESA INERTE A LA QUE LE ROBAN SIN CONSECUENCIAS

(Por: Rubén Lasagno) – Si es del Estado, no es de nadie. Esa parece ser la premisa que sostiene la Intervención de YCRT, incluido los gremios que actúan dentro del yacimiento y que han hecho su zona de confort dado que hace más de un año (desde las PASO) que no trabajan en el yacimiento de carbón de Río Turbio y ahora ayudados por al pandemia, cobran muy buenos sueldos, entre ellos los 700 mil pesos de Aníbal Fernández y los más de 25 funcionarios que puso con sueldos entre 180 y 400 mil pesos cada uno.

El fin de semana pasado desconocidos ingresaron en el sector electrónica de Mina 5 en YCRT y como se observa en los fragmentos de videos, robaron elementos no determinados y hasta el momento no estimados, porque tanto la empresa como las autoridades y obviamente el sector político provincial, obvió el tema y no informó absolutamente nada de lo ocurrido con la complicidad de los medios que ocultan los datos críticos, como es el saber que se están robando bienes del estado y nadie se hace cargo ni mucho menos, se preocupan.

De acuerdo a las fuentes consultadas por OPI, tras el robo tomó participación Gendarmería Nacional, dado que por la característica de la empresa se trata de un delito federal e internamente, tomamos conocimiento que se instruyen sumarios administrativos, sin que hasta el momento haya trascendido el nombre de los involucrados.

Tal como se puede apreciar en las imágenes, hay dos personas con el rostro semi tapado, pero fácilmente identificables en las cámaras, cuestión que, siempre según las fuentes, haría fácil su identificación. Por otra parte, hay quienes sostienen que esto puede ser derivado de una interna en la empresa, dado que los perpetradores parecen desafiar las cámaras y obviamente no interesarles demasiado ser vistos.

Las cámaras que filmaron el robo, le aclararon las fuentes a OPI, son propiedad de los trabajadores y fueron instaladas allí por ellos mismos, quienes desde hace tiempo vienen denunciando faltantes de elementos variados en el sector de electrónica.

Paradójicamente hace un tiempo los gremios les vienen pidiendo a las autoridades del yacimiento “que coloquen en funcionamiento todo el sistema de vigilancia”, pero debemos recordar que en tiempos de la Intervención anterior a cargo de Omar Zeidán se instalaron más de 150 cámaras de videos y muchos de estos elementos de vigilancia, fueron destruidos por ellos mismos, como computadoras, servidores de las cámaras de vigilancia, sistemas biométricos de control y elementos de seguridad interna que – tal lo hemos señalado en notas anteriores – fueron destrozadas por los mismos sindicatos cuando iban en contra de la intervención macrista.

A pesar de haber pasado tanto tiempo, aún no se conoce nada sobre las denuncias y actuaciones que se están llevando a cabo en la Justicia Federal, sobre los principales responsables de aquellos daños a bienes del Estado.

Como en aquella oportunidad, hoy tampoco se sabe nada de estos robos que se vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo, sin consecuencias aparentes para nadie. Desde aquellos tiempos donde se veía claramente a los dirigentes sindicales de YCRT a cara descubierta pateando computadoras y servidores a hoy, nada ha pasado y no hubo consecuencias. Probablemente sea éste el incentivo que tiene quienes este fin de semana (y desde hace rato lo vienen haciendo) entran a las instalaciones de la empresa, con amplio conocimiento de los movimientos y total impunidad, tal como lo muestra éste video y los anteriores que publicamos, robando o destrozando bienes prácticamente a cara descubierta sin temor a ser identificados.

El problema básico de quienes dirigen YCRT y los sindicatos que la componen es que en su concepción, robar o romper bienes de la empresa, es hacerle daño “a nadie”. El Estado es una caja sin propiedad identificada que merece cualquier tipo de saqueo, sin importar el motivo que se utilice: protesta sindical, reclamos, internas, etc, todo retroalimentado por la falta de justicia, pues ningún juez ha metido preso jamás a quien destruye bienes y/o patrimonio del Estado.

En el mismo sentido, YCRT como Tandanor y tantas otras empresas estatales subsidiadas desde el Estado nacional, se dan “el lujo” de no producir por más de un año, tener a la gente en al casa ganando el 100% de sus abultados haberes (en el 60% del personal) y que como en el caso de YCRT se les aumente el presupuesto en miles de millones de pesos, sin sacar ni un gramo de carbón de hace un año a esta parte, hayan dejado destruir instalaciones, como la Planta Depuradora y otros sectores, los cuales, por desidia y falta de mantenimiento, se arruinaron y ahora necesitan una inversión millonaria para reactivarlas; o tal vez es ese el objetivo buscado.

Como sea, YCRT es una mina de carbón, pero no fue declarada “actividad esencial”, como sí lo es la minería de oro y plata. En este caso, claro está, la explotación es de las multinacionales que solo quieren llevarse el mineral y los gobiernos (nacional y provincial) cobrar las regalías. En el caso de YCRT, la pérdida no es importante y por lo tanto se ciñen al protocolo de Covid, pero – como lo hace el Interventor ausente, Aníbal Fernández – no dejan de cobrar sus millonarios haberes, pagados por los bolsillos flacos de todos los argentinos.

En este marco, si roban o no en YCRT, no es lo importante para las autoridades. “Son los muchachos que se entretienen”, hoy rompen por bronca, mañana roban por negocios, pasado destruyen todo porque se les da la gana y la cosa sigue igual. Igual que los miles de millones de dólares que se robaron en YCRT/Usina y no hay culpablesy la cantidad de funcionarios y políticos enriquecidos a costa de los faraónicos presupuestos que licuaron con la excusa de generar carbón y energía, algo que seguimos esperando hace 20 años o más.

No es raro, entonces, que nada del robo realizado en Mina 5 de YCRT haya trascendido y a una semana del hecho un manto de silencio ocupe el lugar de los culpables. La empresa y la justicia están de acuerdo: cuanto menos se bata el parche, menos escándalo enturbiará los objetivos de las nuevas autoridades. (Agencia OPI Santa Cruz)