Coronavirus: el Gobierno decidió extender el plus salarial de $5000 para los trabajadores de salud

El coronavirus en Argentina – Foto: Telam

Mediante un decreto publicado hoy, el Gobierno nacional decidió extender el pago del bono de $5000 para todos los trabajadores de la salud, medida que nació a fines de marzo cuando se dispuso el abono de tal plus para los meses de abril, mayo, junio y julio. Ahora, los empleados recibirán también esta suma por agosto, septiembre y octubre.

El nuevo Decreto, el número 787, firmado por el ministro de Salud, Ginés González García, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, resuelve extender el pago de la asignación estímulo otorgada por el Decreto Nº 315 del 26 de marzo de 2020 por tres períodos mensuales y consecutivos adicionales a los establecidos en el artículo 2° de la mencionada normativa. En este sentido, se incluye como beneficiarios a los trabajadores que presten servicios relacionados con la salud en el primer nivel de atención del sector público, del sector privado y de la seguridad social. Según el Gobierno, 560.000 empleados del sector ya recibieron ese plus durante estos meses.

La suma “es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones”, se aclara en el decreto. La medida significa no solo un reconocimiento por la ardua labor en este contexto, si no además apunta a sostener el presentismo del sector frente a la intensa demanda de servicios de salud que la pandemia exige.

Según el decreto, “se estableció que la suma a abonar se ajustará proporcionalmente a la efectiva prestación del servicio, con excepción de los casos afectados por Covid-19 que, en ese caso, recibirán la asignación completa” y que para el caso de que los trabajadores se desempeñen en más de una institución “solo percibirán el incentivo por uno de los empleos”. (La Nación)