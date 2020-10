Una mujer denunció a Jorge Soloaga Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, por acoso sexual

De acuerdo a la documentación en poder de esta Agencia, la señora Macarena Agustina Berrionuevo (26 años) realizó una denuncia judicial ante la División Comisaria de la Mujer y la Familia con asiento en la Ciudad de Caleta Olivia ( Santa Cruz) el día 9 de marzo 2020, en la cual denunció al Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (FPV), señalando que en julio de 2017, en oportunidad de haber solicitado una audiencia con el funcionario preguntar por un expediente presentado, solicitando un terreno fiscal, Soloaga le indicó que lo viera a las 19 hs y la mujer expresa textualmente en su denuncia “cuando le comento que hacia rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, a lo que él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos” indica la denunciante.

“Yo le puse un alto – prosigue el relato de la mujer – me paré y me retiro de la oficina pero el me siguió y en eso me toca. Después de eso me mandó mensaje pidiendo que no le contara nada a mi papá ya que tienen una relación de amistad. Me escribió un par de veces más, pero luego yo cambié el número” señaló Barrionuevo en la denuncia, indicando a continuación que entiende que por aquel rechazo, tanto ella como su madre quedaron sin trabajo en Cañadón Seco, de cuyos puestos fueron despedidas sin ningún tipo de justificación.

“Siento que él se burló del dolor de mi familia por lo que estábamos pasando en relación a la enfermedad de mi hermano, porque se apareció en la clínica donde estaba internado mi hermano como si nada hubiera pasado”, dice en otro tramo de la denuncia, señalando que le costó mucho procesar lo ocurrido y a raíz de que Soloaga la intimidó y amenazó y acosó por redes sociales, dejó pasar el tiempo antes de decidirse a denunciarlo “…nadie me iba a creer si yo realizaba una denuncia en su contra, que en su momento (en el 2017) si denunciaba en la policía de Canadón Seco no me iba a tomar la denuncia”, dijo la mujer quien asegura en el documento que va a instalar una denuncia penal contra el funcionario que cumple el papel de un delegado municipal dese hace muchos años en Cañadón Seco, una pequeña localidad petrolera cercana a Caleta Olivia.

El personaje

- Publicidad -

Jorge Soloaga fue diputado y es un viejo “peronista” que usa la figura y el discurso de Perón, pero lleva en su génesis el germen kirchnerista. Cuando los vientos no soplaban acordes a su interés político, escondía el discurso K, pero su alineamiento con Alicia Kirchner es total.

Además de su presidencia comunal en Cañadón Seco desde hace casi 20 años es Secretario General del SUPE, nucleando a los “ypefianos”, Soloaga es accionista de YPF. Con Soloaga trabaja Juan Quiroga, el hermano del Vicegobernador Eugenio Quiroga. En Caleta Olivia arrecian las críticas sobre este hombre que se las ingenió para ser reelecto sistemáticamente “Se cree un patrón de estancia – dijo una alta fuente de la justicia en Caleta – hay varios casos como estos, pero fueron silenciados por la propia gente. Hay al menos dos chicas que no se animan a denunciarlo” y a continuación otra fuente política lo describió como “Soberbio, se cree Perón, tiene un discurso viejo, gastado y Cañadón es su zona de confort. Quiere ser gobernador, pero no le da ni para ser secretario. Éste se quedó en el 45 y como todo el que se perpetúa por años en el cargo, se cree el dueño de todo, incluyendo de la gente de Cañadón Seco”, concluyó la fuente. (Agencia OPI santa Cruz)