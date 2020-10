Alicia Castro renunció como embajadora en Rusia: “No estoy de acuerdo con la actual política exterior”

Según publica Clarín La ex funcionaria kirchnerista aún no había asumido ya que el Senado no había tratado su pliego. Había criticado con dureza la posición del Gobierno sobre Venezuela.

La dirigente kirchnerista Alicia Castro renunció este miércoles a la embajada en Rusia, cargo en el que había sido designada en diciembre pero que aún no había asumido ya que su pliego no había sido tratado por el Senado.

“”Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores”, declaró Castro al sitio #LaGarcía, de la periodista kirchnerista Cynthia García. (Clarín)