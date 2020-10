Dólar récord: subieron el blue y el contado con liquidación, y llegaron a $152

Según publica La Nación El dólar libre y legal siguió subiendo esta tarde mientras el oficial esperaba -sin demasiadas respuestas aún- la liquidación del agro, ya que a partir de hoy entró en vigencia la baja temporal de retenciones. El dólar contado con liquidación (CCL) se vendió a $152,51 y subió 2% y el dólar MEP retrocedió sobre el final, cerró a $140,16 y bajó 0,4%. Mientras tanto, el dólar blue subió $2 y cerró el día en $152.

Ayer, el dólar ‘CCL’ había superado por primera vez los $150. Las cotizaciones libres se vienen calentando desde que el Banco Central sumó mayores restricciones al dólar oficial, como el 35% de retención para la compra de dólar “ahorro”, y luego de los anuncios del Gobierno para potenciar exportaciones y conseguir más divisas.

El dólar oficial mayorista, mientras tanto,subió cuatro centavos hasta los $77,06. El minorista, por su parte, se vendió a $82 en Banco Nación, el mismo valor que ayer. El precio final del dólar “ahorro” fue de $135,30.

En este mercado, ultrarregulado por el cepo cambiario, se espera el impacto de la baja de retenciones. La semana pasada, el Gobierno anunció una baja temporal de la alícuota de los derechos de exportaciones sobre la soja, que se redujeron del 33% actual al 30% y subirán progresivamente hasta volver a su nivel anterior en enero. También hubo medidas en el mismo sentido para otros productos del agro, como el aceite y el biodiesel.

El objetivo es poder captar las divisas que genera el sector. Sin embargo, el campo advirtió que no es suficiente. “Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos”, dijo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el día después del anuncio.

Por ahora, el plan tuvo un arranque muy modesto. Tal como consignó LA NACION, apenas logró que la oferta de divisas se incremente muy poco, según se comprueba al observar que el volumen operado de contado en la plaza cambiaria aumentó apenas 11,5% respecto a la rueda previa (llegó a los US$181 millones), pero resultó a la vez 17% inferior al negociado el mismo día de la semana anterior (unos US$ 218 millones).

Mientras tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron tendencias mixtas. Las que más bajaron fueron las de Banco Francés (6%) y Pampa Energía (5,6%). Las que más subieron fueron las de Despegar (4,6%) y Cresud (4,5%).

El riesgo país subió 2,3% y se ubicó en los 1377 puntos básicos. Los bonos mostraron tendencias mixtas: subieron hasta un 2% y bajaron hasta 0,6%.

Fue un día positivo a nivel global. Las principales bolsas de Europa operaron hoy con mayoría de ganancias. Frankfurt ganó 0,61%; París, 0,48%; Londres, 0,12%; Milán subió 0,85% y Madrid, 1,44%.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con signo positivo en su mayoría, en una jornada en la que China no operó por ser feriado en ese país. Tokio subió 0,52%; Hong Kong, 0,90% y Seúl, 0,34%. (La Nación)