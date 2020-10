TODOS TUS MUERTOS: DÍA A DÍA LAS CONSECUENCIAS DE DEMORAR LA APROBACIÓN DEL IBUPROFENO EN DIPUTADOS

Desde la sesión de diputados provinciales del 24 de septiembre de 2020, en la cual fue rechazado por parte de los legisladores kirchneristas, la posibilidad de aprobar el tratamiento con Ibuprofeno Inhalado en la provincia de Santa Cruz, fallecieron 29 personas a causa del Covid-19 y en el mismo periodo de catorce día, hubo 1.484 contagiados.

Es decir, que mientras los diputados K siguen en disquisiciones, estudios, dudas e “investigaciones”, reuniones, declaraciones y justificaciones, se murieron 29 personas y casi 1.500 contagiados. Pero nada termina ahí. Cualquiera podría decir que los diputados kirchneristas estarían apurados por aprobar mañana en la sesión de cada jueves y ante la presión pública, el tratamiento del Ibuprofeno Inhalado, pero desde OPI Santa Cruz le vamos a dar una mala noticia: mañana no aprobarán nada, porque la orden política es no hacerlo.

Un integrante del cuerpo de diputados oficialistas le confesó off de record a OPI que ayer martes hubo una extensa reunión en la que los legisladores K coincidieron en salir mañana jueves con una declaración sui géneris, que no modifica en nada la posición irreductible del gobierno y de los diputados oficialistas de no aprobar el Ibuprofeno Inhalado. “Solo un hecho muy contundente que puede provenir de una manifestación masiva o alguna contraorden desde nación, podría hacer cambiar la decisión que ya fue tomada: seguir dilatando la resolución”, aseguró nuestro infidente.

¿Qué harán mañana en la Cámara?

De acuerdo a la información aportada por el legislador “se acordó que vamos a emitir un Proyecto de Resoluciónpara que se estudie la factibilidad del uso del Ibuprofeno Inhalado, junto al suero equino y la Ivermectina”, señaló, pero solo estos dos últimos estarían en estudios “más avanzados”, a criterio de los diputados y las autoridades de Salud, en detrimento del Ibuprofeno Inhalado. ¿Habrá juicios contra el Estado por los fallecimientos ocurridos en este tiempo, por el abandono de persona?.

Tengamos en cuenta que un Proyecto de Resolución es una proposición para adoptar medidas respecto de alguna disposición de carácter “urgente” que deba tomar la Cámara sin intervención de otro poder, por ejemplo el Ejecutivo o el Judicial; lo cual no significa que mañana se vaya a decidir nada.

Es decir, lo que van a decir mañana los diputados kirchneristas, es que “se va a poner en estudio…” y en términos concretos, no van a resolver nada, van a volver a dilatar la aplicación del tratamiento y esto seguirá de la misma manera que hoy, juntando fallecidos y cientos de contagiados por día en la provincia, sin que el sector político del oficialismo reaccione ante la urgencia real que existe ni tenga la mínima dignidad de ponerse del lado del pueblo que los votó.

En la reunión de ayer, a pesar de los dicho públicamente, los tres integrantes del SER, el partido del petrolero Claudio Vidal por ser kirchneristas, deben acatar la orden del Ejecutivo y quienes, advirtiendo la bronca de la gente y el inentendible capricho del bloque del FPV en no aprobar el Ibuprofeno Inhalado, la semana pasada salieron a través de algunos medios a marcar posición, pero es tarde. Nadie les cree y sabe la gente que se tratan de gritos “para la tribuna”, porque temen perder espacio político, tras el rechazo del voto que van a padecer. El SER, como parte del oficialismo K, resulta cómplice de los mismos vicios partidarios que sufren, por ejemplo, los diputados de Javier Belloni, el otro aportante al gobierno de Alicia. Por lo tanto, arrepentirse ahora, cuando durante dos sesiones consagraron, aprobaron y apoyaron la prohibición, es como si se arrepintieran en los últimos dos minutos de descuentos de los últimos 45 minutos de un partido de futbol, haciendo una comparación deportiva para entender esta actitud a destiempo y sin sentido, excepto el de “salvar las pilchas”, que obviamente no logran. No sirve, igualmente son cómplices de castigar a la población en la salud, uno de los elementos cruciales hoy de la realidad desesperada que vive Santa Cruz, la Argentina y el mundo.

Todos tus muertos

Para que los diputados kirchneristas sepan lo que están ocasionando en estos días de negación sistemática a colaborar para que el sufrimiento público sea menor, vamos a destacar en gráficos, la cantidad día por día de fallecidos y de contagiados, que les ha costado a la sociedad santacruceña su inadmisible negativa a proveer de un elemento básico para aliviar el sufrimiento de la gente:

Día 24/09 4 fallecidos 120 contagiados Día 25/09 3 fallecidos 119 contagiados Día 26/09 5 fallecidos 131 contagiados Día 27/09 1 fallecido 124 contagiados Día 28/09 1 fallecido 104 contagiados Día 29/09 – 136 contagiados Día 30/09 4 fallecidos 134 contagiados Día 01/10 3 fallecidos 138 contagiados Día 02/10 1 fallecido 114 contagiados Día 03/10 1 fallecido 170 contagiados Día 04/10 2 fallecidos 78 contagiados Día 05/10 3 fallecidos 74 contagiados Día 06/10 1 fallecido 194 contagiados



ÉSTOS SON LOS QUE LE NIEGAN A SANTA CRUZ EL DERECHO A USAR IBUPROFENO INHALADO

(Agencia OPI Santa Cruz)