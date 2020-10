Diputado Chávez pidió un minutos de silencio por los 82 muertos del Covid y seguidamente negó el tratamiento del Ibuprofeno

Finalmente, lo que venimos sosteniendo permanentemente sobre la negativa del krichnerismo en su conjunto de aprobar el tratamiento del Ibuprofeno Inhalado, con 82 muertos y en aumento en la provincia, sucedió. Otra vez el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la provincia, negó a la sociedad de Santa Cruz, el uso compasivo de un tratamiento médico que tiene por fin aliviar el padecimiento de los pacientes de Covid.19.

Ahora el único camino que tiene la gente que sufre el contagio y tiene grave a un familiar, es interponer un Amparo ante la justicia para que se apruebe el uso del Ibuprofeno Inhalado, siempre que los jueces provinciales no sigan la orden de la Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien a pedido de las autoridades de Salud del HRRG, ordenó negar la atención de urgencias porque los recursos de salud están centrados en la atención del Covid. Dado que el Ibuprofeno es para el tratamiento de esta enfermedad, la justicia deberá decidir lo que los diputados y la gobernadora le niegan a la sociedad de Santa Cruz. También la gente podrá imponer Amparos colectivos, para permitirse un alivio que el gobierno provincial y los representantes del pueblo, hoy le niegan a la salud pública, mientras los muertos se suman día a día en Río Gallegos y la provincia.

Como una burla típica de personas con poco criterio propio, escaso poder de discernimiento entre el bien y el mal y un estúpido fanatismo por responder a las órdenes partidarias del gobierno nacional y provincial, el diputado Martín Chávez (FPV) en la sesión de hoy tuvo el descaro de “pedir un minuto de silencio por los fallecidos del COVID en la provincia” e inmediatamente votó en contra de la adopción del Ibuprofeno Inhalado, como tratamiento alternativo de alivio para los que están en estado crítico.

En OPI venimos adelantándonos a las sucesivas negativas de los legisladores K a incluir el tratamiento en la salud pública provincial, aludiendo a que la ANMAT no lo aprobó. Sin embargo en ninguna provincia donde se aplica, esto fue motivo para no aplicarlo. Indudablemente el gobierno está detrás de un negocio y no es precisamente el Ibuprofeno Inhalado (que es gratis) el motivo de sus desvelos. El tratamiento con Plasma, por ejemplo, tampoco está aprobado por el organismo y sin embargo lo usan, incluyendo los funcionarios que han sido contagiados.

El diputado Matías Mazú saco a todos de la duda cuando en el recinto dijo que en menos de un mes el gobierno nacional tiene dos tratamientos que van a ser un alivio. Se refería a la ivermectina y el suero equino hiperinmune que están en la misma instancia que el Ibuprofeno en la ANMAT, pero son pagos, generan un gasto, una “inversión” y por lo tanto, mientras no haya negocio, está claro que el FPV negará cualquier opción gratuita que aparezca.

Las van a pagar

OPI hizo un pequeño relevamiento de algunos asistentes al bocinazo en repudio a la decisión de los diputados de rechazar el tratamiento y hubo una decisión generalizada de marcar a los diputados K y en las próximas elecciones rechazar cualquier lista o boleta donde alguno de ellos vaya incluído.

Entre otras opiniones sintetizadas se remarcó “Pidieron encerrarnos 203 días y acá estamos; establecieron controles y la sociedad los respetó; impusieron un protocolo sanitario y se cumplió; pidieron colaboración y conciencia pública y la sociedad respondió; a ellos les pedimos que tengan la hombría de apoyarnos en el sufrimiento y se cagan en todos nosotros”.

Esa es más o menos la opinión sintetizada que pudimos recabar de todo lo que dijeron manifestantes que aseguraron haber votado al FPV en las elecciones del año pasado. (Agencia OPI Santa Cruz)