Caso Soloaga: una Subcomisario que debería comparecer ante la justicia

En relación con el caso de abuso sexual ocurrido en Cañadón Seco (Caleta Olivia) que tuvo como protagonista al Comisionado de Fomento Jorge Soloaga, quien fuera denunciado por la señorita Macarena Barrionuevo como lo informara OPI Santa Cruz, a partir de manifestaciones que la denunciante hizo en el diario Tiempo Sur donde expresó textualmente: “…en realidad hubo una denuncia anterior a la del 9 de marzo. Fue en 2019 en la Comisaría de la Mujer, aunque quedó cajoneada porque Soloaga hace aportes a la Comisaría. La primera vez que fui a denunciar no me dieron ningún papel y me decían que no tenían tinta y quedó ahí”, dijo Barrionuevo.

A raíz de este comentario OPI realizó las averiguaciones necesarias para establecer que hay detrás de la incógnita revelada por la denunciante de acoso sexual al Comisionado de Cañadón Seco y llegamos a la conclusión de que la Subcomisario Natalia San Sebastián de la Policía de la Provincia, era la oficial a cargo de la Secretaría de la Mujer, cuando la abogada de Barrionuevo hizo la denuncia en 2019; la oficial debería ser llamada por la justicia para que explique un dato fundamental: no haberle entregado copia de la denuncia a quien fue a exponer un problema de abuso, aludiendo que “no tenía tinta”, como mejor excusa para no extenderle la constancia del documento donde la letrada expuso el problema. Hoy, excepto su testimonio, no habría otra forma de constatarlo.

A partir de las declaraciones de Barrionuevo, sobre la posibilidad de que Soloaga haya hecho donaciones a la Comisaría de la Mujer y de alguna manera dejar establecida una conexión con la actitud de la oficial de policía ante la denuncia presentada, pudimos establecer que la Subcomisario Natalia San Sebastián, (promovida al cargo Subcomisario en enero 2018) estaba al frente de la Comisaría de la Mujer en Caleta Olivia en ese momento y prosiguió en el cargo hasta principios 2020.

Luego (y casualmente) aparece trasladada desde jefatura a la Comisaría de Cañadón Seco durante el año en curso. Y tal como consta en medios de Caleta Olivia, recientemente se pudo ver a la Subcomisario dando entrevistas sobre la rifa-bono para recaudar fondos (28/09/2020) y hablando sobre el tema de los patrulleros de zona norte el 15/09/2020, tal como consta en los archivos de Canal 2 Video Cable de esa ciudad del norte santacruceño.

Los aportes del Comisionado a los que se refiere la víctima, fue una “donación” de juegos para la placita lúdica situada en la comisaría de la Mujer en Caleta Olivia, donde, según Jorge Soloaga, fue “una inversión del orden de los $ 350.000,00”.

Contradictoriamente, un 10 de marzo 2019, justamente en el Día de la Mujer, Soloaga hizo la donación de los juegos, entregó una flor al personal femenino de la Comisaría de la Mujer y expresó: “Vengo a acompañar este esfuerzo tremendo de proteger a las mujeres que sufren violencia de género en todas sus formas“.

La causa de Berrionuevo la tiene el Fiscal Carlos Augusto Borges y como representante legal de Macarena Barrionuevo fue nombrado el Dr Jorge Lacroust. (Agencia OPI Santa Cruz)