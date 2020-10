Ibuprofeno inhalado: la oposición no descarta avanzar con el Amparo judicial

Luego del frustrado intento de los diputados de la oposición de debatir y aprobar en la sesión de este jueves el proyecto de Ley para viabilizar el uso del ibuprofeno inhalado en Santa Cruz, los legisladores brindaron una conferencia de prensa virtual. Explicaron los motivos que los llevaron a abandonar la sesión, luego de la negativa de la mayoría del Frente de Todos. Adelantaron que continuarán con la labor parlamentaria de la iniciativa, que pasó a Comisiones. En tanto, no descartan otras herramientas, incluso la vía del amparo judicial para lograr su aplicación, si algún paciente o su familia lo requiere.

Vía zoom, los diputados Nadia Ricci, Daniel Roquel, Javier Pérez Gallart y Evaristo Ruiz, integrantes del bloque minoritario Nueva Santa Cruz, brindaron una rueda de prensa, en la que brindaron precisiones sobre lo sucedido en la sesión de la Legislatura, donde tal como adelantó OPI, el oficialismo no apoyó el tratamiento de la iniciativa de pretendía solicitar al Gobierno de Alicia Kirchner autorice el uso compasivo del ibuprofeno inhalado en el territorio provincial.

El doctor Pérez Gallart fue el primero en explicar el retiro suyo y de sus pares de la sesión: “el proyecto de Ley era el instrumento adecuado, por eso cuando no nos dieron la habilitación (con la salvedad que acompañaron los legisladores del oficialismo Santi, Echazú y Garrido), entendimos que no nos quedaba más que hacer en el recinto porque íbamos a consentir una sesión donde se iban a tratar otros temas, que no digo que sean menores, pero que en este marco de crisis sanitaria tienen una entidad menor y ello nos llevó a retirarnos”, explicó.

Por su parte, el doctor Evaristo Ruiz fue contundente cuando aseveró: “levantarse hoy de la sesión responde a una reacción frente a una posición de absoluta frivolidad o desentendimiento, que casi es limítrofe con el abandono de persona hacia el pueblo de Santa Cruz”.

Y relató que acompañó la decisión del bloque de retirarse del recinto virtual “porque no tenía mucho sentido continuar en la sesión tratando cuestiones que resultan triviales a la luz de la situación que estamos viviendo”.

El diputado fue muy severo con la mayoría, cuando analizó su postura: “hoy el oficialismo decidió pedirle a aquellas familias y enfermos de CORONAVIRUS que tengan paciencia y cuando se les agote la paciencia quizás, en alguna sesión, pidan un minuto de silencio. Me parece que es una muestra de hipocresía, de cinismo y de una falta de empatía total, responder de esta manera protocolar en cada sesión cuando vemos que día a día se nos van vecinos”.

Los cuatro legisladores coincidieron en repudiar la postura del Frente de Todos, como también en remarcar que hay que acortar los plazos, porque los enfermos no pueden esperar más.

Carrera contra reloj

“Nos corre el tiempo, es decir, que les corre el tiempo a las personas que están luchando con el virus y a los profesionales de la salud que hoy están desesperados por no contar con más herramientas para hacer frente a esta pandemia”, dijo el radical Daniel Roquel.

“El oficialismo decidió enviar el proyecto a comisiones y ahora ese será el ámbito, la semana que viene y la próxima y ojalá que tenga despacho favorable para poderlo tratar. Sino, tendremos que pensar en una estrategia de un amparo colectivo”, adelantó.

El legislador, no descartó que formalicen herramientas de asesoramiento a vecinos que decidan acudir a la justicia. Pero insistió, al mismo tiempo, que todo esto demanda un tiempo que no siempre el virus da a los enfermos.

Consultada por el tema, la diputada nacional Roxana Reyes, en su condición de abogada explicó que “la posibilidad del reclamo judicial se evalúa, pero requiere algunos presupuestos. Uno, es tener al sujeto individual que requiera el medicamento, pero también es necesario un médico que los prescriba. Eso es lo que se necesita para avanzar en una instancia judicial. Dadas esas condiciones, podría habilitarse la vía del amparo”.

Mientras que la diputada Ricci, acotó que la presentación de este recurso encontraría otra traba: la paralización del Poder Judicial de Santa Cruz. “Hoy los justiciables no tienen el acceso a la justicia que necesitamos y otra vez estamos hablando del tiempo, que es lo que no tenemos”, dijo en referencia a la Feria Judicial Extraordinaria, que se viene prorrogando desde el inicio de la pandemia a la fecha.

No obstante, Pérez Gallart dijo: “veremos qué otras herramientas tenemos desde lo jurídico para seguir con este tema. La gente de la provincia está preocupada, nos alientan para que sigamos, lo que es el principal motor, además de lo que vemos de la pandemia. Todo esto nos va a ayudar a seguir el camino parlamentario, pero también otros caminos”.

Caravana, sesión y frustración

Previo al comienzo de la sesión, vecinos de Río Gallegos –tal como lo había adelantado OPI- realizaron un bocinazo a las puertas de la Cámara de Diputados, con la intención de llamar la atención de los legisladores opositores a autorizar el tratamiento con ibuprofeno inhalado.

La fila de autos pasó al menos tres veces frente al edificio donde se desarrollaba la sesión virtual, ya que recorrieron diversas calles de la ciudad capital y pasaron, incluso, por el Hospital Regional y por Casa de Gobierno.

Pese a la movilización, el oficialismo mantuvo su postura, lo que generó una reacción en cadena en las redes sociales y, nuevamente, en la esquina de Alcorta y Teófilo de Loqui, donde se ubica la Cámara. En sus paredes, vidrios y fachada, quedaron pegados muchos carteles que reflejaban el sentir de miles de vecinos de la capital santacruceña.

Consultado por la desesperanza expresada por la gente, Roquel aseveró tener “la misma sensación: enojo, malestar y desilusión. La misma frustración, la misma bronca y el mismo enojo que tienen los santacruceños porque esto no es ley”.

Mientras que su par, Javier Pérez Gallart reflexionó: “la gente está absolutamente movilizada por este tema que implica la posibilidad de alivio… creo que la desesperanza de hoy se tiene que transformar en acción. Nos llevará una sesión o dos sesiones, la gente se va a seguir manifestando. Y les pido a quienes nos miran desde el interior que interpelen a los diputados por pueblo, que los eligen sus vecinos y terminan respondiendo a los partidos políticos y no a los intereses de quienes los eligieron”.Sobre el final, visiblemente conmovida, la diputada peritense, Nadia Ricci reconoció: “me conmocionó que el límite para el oficialismo no haya sido la vida. Lo que más me emociona y más me alienta son los mensajes que he recibido de la gente, trascendiendo cualquier bandería política. Esto nos tiene que unir para levantar la bandera de la vida”, aseveró. (Agencia OPI Santa Cruz)