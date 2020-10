Lo que pasó ayer en la Cámara: los kirchneristas rechazaron el uso del Ibuprofeno Inhalado y la oposición se retiró de la sesión

En una sesión cargada de egoísmos y poca solidaridad, el kirchnerismo se negó este jueves a debatir un proyecto de ley que impulsa la posibilidad de incorporar el uso del ibuprofeno inhalado como tratamiento compasivo ante los casos de COVID-19 en Santa Cruz. De esta manera siguió el planteo inicial de no darle cabida al tratamiento que pide y necesita la comunidad, más allá que sea impulsado desde el ssector de la oposición.

En la 11° sesión ordinaria virtual de la legislatura santacruceña, la diputada Nadia Ricci (UCR) pidió que se trate sobre tablas el proyecto de ley que firmó junto a sus pares del bloque Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel y Evaristo Ruiz (UCR) junto a Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) que pide autorizar “como medida sanitaria de excepción, uso del Ibuprofenato de sodio o solución hipertónica de Ibuprofeno (Ibuprofeno inhalado) como terapia de uso compasivo (UCA Uso Compasivo Ampliado) en las Instituciones Sanitarias Públicas y Privadas del territorio de la Provincia de Santa Cruz”.

“No existe lugar para el egoísmo de nadie, más de 100 pacientes salieron adelante con este tratamiento. No es momento para chicanas, para insultos, para oponerse. La gente se está muriendo y esta enfermedad no permite que sigamos esperando ni un minuto más” argumentó Ricci quien se refirió a los avances que tiene el tratamiento por la Fundación Respirar y el laboratorio Química Luar que impulsan el ibuprofeno inhalado.

El pedido para habilitar el tratamiento sobre tablas contó con la votación de los 4 legisladores de la oposición y los diputados oficialistas Eloy Echazú (Frente Para la Victoria – Río Gallegos), José Luis Garrido (Frente Para la Victoria– SER) y Carlos Santi (Frente Para la Victoria – Puerto Deseado), quienes tras las graves y serias repercusiones negativas de su actitud, pretendieron enmendar lo que no lgraron. El oficialismo justificó que “no nos corresponde como legislatura aprobar o no el uso de un medicamento, no es nuestra competencia”, señaló más adelante la diputada Karina Nieto (Frente Para la Victoria – Río Turbio).

Tras la votación, Pérez Gallart sostuvo que “creíamos que era necesario que se discuta este tema en el día de hoy. Nos vamos a retirar de la sesión porque no hay voluntad política para tratar la posibilidad de incorporar el ibuprofeno inhalado. No quieren avanzar con este tratamiento compasivo. Tienen un divorcio con la realidad desde el oficialismo”.

“Se cerró la posibilidad y como no quieren discutir seriamente este tema nos retiramos quienes integramos el bloque Nueva Santa Cruz”, afirmó el legislador de Encuentro Ciudadano y se retiró de la conexión.

A su turno, Roquel señaló que “el debate es urgente y no hay tiempo para las víctimas, buscábamos enriquecer el debate, hemos estudiado y nos hemos informado. Solo autorizar a la provincia para que se avance con el uso del ibuprofeno inhalado. Nos retiramos de la sesión”. “Este es lugar para debatir”, cerró Quiroga.

En la transmisión oficial por Facebook hubo insultos y cuestionamientos desde diversos perfiles, pedidos de renuncia hacia los legisladores kirchneristas e innumerables expresiones a favor del tratamiento del Ibuprofeno Inhalado. Por primera vez, hubo una elevada participación de conectados desde que se transmite en vivo los debates de las sesiones de la legislatura.

El kirchnerismo en soledad siguió con la sesión y luego se despachó en el tratamiento de una resolución donde dieron a conocer los argumentos de porqué se negaron a avanzar en el proyecto de ley de Ricci.

Cuestión de privilegio

En una sesión tensa y con cruces entre los legisladores, el diputado Javier Pérez Gallart planteó al inicio de la jornada una cuestión de privilegio con una fuerte crítica hacia la secretaría de Medios de la provincia, Valeria Di Croce por una “operación de prensa” sobre el comunicado oficial que anoche se difundió por los medios de comunicación. “Es una noticia falsa” aseveró el diputado y leyó el texto sobre los alcances que tuvo la información difundida.

“No es lo que se acordó no refleja la letra ni el espíritu del proyecto. Insistimos con la posibilidad de que se utilice el ibuprofeno inhalado para estar al lado de los enfermos de COVID”, recordó.

Por su parte, el legislador oficialista Martín Chávez pidió una sanción contra Roquel por entender que hubo una falta por un posteo de Facebook donde presume que se le imputó un delito hacia los integrantes del cuerpo de “acusarnos de ser responsables de las muertes que hay por Covid-19. Pido que haya una sanción si no se rectifica. Pido que ratifique o rectifique sus dichos”.

Roquel tomó la palabra y se rectificó: “A mí no me van a callar la boca con una cuestión de privilegio porque la secretaría de Medios emitió un comunicado que nos falta el respeto. Tenemos que escuchar a los profesionales de la salud, dignifiquemos nuestra representación, no decimos que el ibuprofeno inhalado es la solución, pero si un método compasivo. Tenemos que pedir que se autorice este tratamiento para el personal de la salud y la gente que está padeciendo. Pongámonos en el lugar de los familiares que están sufriendo por algún paciente. Cualquier alternativa como tratamiento compasivo es dar una herramienta”.

“No lo quise descalificar al diputado Chávez ni acusar a la diputada García que es responsable de alguna muerte. Si se malinterpretaron mis palabras me rectifico”, argumentó el presidente de la bancada de Nueva Santa Cruz.

“Rectifico mi posición” aseveró Roquel quien en las redes sociales se posicionó críticamente sobre el comunicado de prensa del gobierno provincial. El legislador radical señaló en sus perfiles de Facebook que “hace más de un mes presentamos el proyecto y los diputados oficialistas siempre se opusieron!! Ahora quieren hacerle creer a la gente que somos todos lo mismo. pero que no se confundan, los que están dejando morir a los vecinos de Santa Cruz son ellos”.

“Con sus caprichos, sus mentiras y sus negocios. Esperando que se aprueben otros medicamentos con los que si puedan lucrar ya que el ibuprofeno inhalado es gratuito. Es lamentable. El pueblo de Santa Cruz se los va a hacer saber. Hasta acá llegaron sus mentiras y le tendrán que dar explicaciones a sus hijos y a sus nietos por las muertes que tenemos en Santa Cruz”, sostuvo en las redes sociales.

Debate en soledad

El presidente de la legislatura, Eugenio Quiroga aseveró al momento de tratar una resolución unificada en comisiones que “es al punto que queríamos llegar y debatir con altura, estoy muy molesto porque deberían estar todas las voces para debatir sobre este tema tan delicado en Santa Cruz, Argentina y el mundo. Es el ámbito legislativo donde se debe tratar los temas, es el juego de la democracia”.

“No buscar algún vericueto y salir en alguna red social para plantear lo contrario. El debate democrático es acá y en esta legislatura” sostuvo al tiempo que pidió al secretario de la legislatura Pablo Noguera que lea en más de 3 oportunidades que el proyecto fue “despachado por unanimidad”.

El presidente del bloque Frente Para la Victoria, Matías Mazú había pedido el tratamiento del proyecto de resolución que pide al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y Ambiente el estudio de factibilidad para el uso de los medicamentos Ivermectina, Suero equino hiperinmune y el ibuprofeno inhalado.

Garrido dijo que “es una avance este proyecto. El ministerio de Salud y el gobierno expresaron que esperan la autorización de la ANMAT pero no es potestad de esta legislatura hablar de medicamentos. La oposición se equivoca al retirarse porque el parlamento está para debatir”.

“El criterio en el que voté en la comisión es para que hubiese uso compasivo y no esperar la autorización de la ANMAT”, sostuvo y consideró que “esa autorización de uso compasivo es una facultad que tiene el Ministerio de Salud de la provincia de poder habilitarla”. Sin embargo, no dijo nada que en las dos sesiones anteriores estuvo en total acuerdo con sus pares del SER de no permitir el uso del Ibuprofeno, como lo relfejan las notas de OPI.

El diputado Jorge Arabel (Frente de Todos – sector Belloni) sostuvo que “no corresponde avanzar desde la legislatura, pero si creemos que el Ministerio de Salud debe informar porqué no es posible ponerlo en práctica en Santa Cruz. La pelota quedó de nuestro lado y no podemos definir una política de salud pública, podemos sugerir como este proyecto de resolución que da la posibilidad de estudiar el suero equino, ivermectina e ibuprofeno inhalado. Es un momento difícil para el país y la provincia. Vemos día a día como amigos, familiares, vecinos dejan su vida por este virus”.

“Somos críticos y nos parece que faltó una parte importante que es el Ministerio de Salud porque no informaron sobre estos remedios que son paliativos”, criticó Arabel, que como los del SER trató de sacudirse la responsabilidad de haber sido parte de la negativa y ayer pretendió quedar mejor parado ante la fuerte crítica de la gente a los diputados que niegan el tratamiento inhalado.

Rocío García (Frente de Todos) dijo que “generaron desde la oposición una expectativa en nosotros. Fue difícil lograr consensos en la comisión de Salud. Hubo un momento de madurez que no se reflejó hoy en la sesión porque se retiraron del debate”.

“Este tema fue debatido y decir que no lo queremos tratar es una falacia. Hay muchos fallecidos en Santa Cruz y en Río Gallegos y no podemos hacer utilización política de esto. Ninguno de los que está presentes está en contra del ibuprofeno inhalado o sobre cualquier otra medida terapéutica que alivie a los pacientes”, añadió García, quien dijo exactament lo contrario a lo que hace el kirchnerismo: el uso político.

La legisladora argumentó que “es una decisión sanitaria. Estoy convencida. Hay muchos ensayos clínicos sobre drogas. El estudio que tienen que presentar para el uso compasivo no está presentado, hay 136 estudios para comprobarse en la ANMAT. Es inviable compararlo con el plasma porque éste tiene seguridad clínica comprobada y tiene un desarrollo específico para COVID-19”.

“Con el ibuprofeno está comprobado que por vía oral e intravenosa puede provocar un agravamiento del cuadro médico. El inhalatorio no se utilizaba. Si hay disminución de respuesta de nuestro organismo y mayor secreción, puede haber consecuencias negativas para el cuerpo. Con más razón queremos que haya un estudio para su uso compasivo”, acotó la ex ministra de Salud de Santa Cruz, sin referenciar flas provincias que lo usan y reportan solo beneficios y no contradicciones.

“Aprobar ese proyecto de ley nada hubiese cambiado y es una canallada decir que no estamos pensando en la gente. Lo que hubiésemos hecho es no haber respetado las normas de cómo se deben aprobar los medicamentos. Leímos las resoluciones de la ANMAT sobre el mecanismo de autorización de medicamentos, analizamos la Declaración de Helsinki y el Código de Nüremberg para analizar este tratamiento. Es una utilización política y no sanitaria en la pandemia lo que quiere hacer la oposición”, aseguró.

García desestimó que “los proyectos que aprobaron en los concejos deliberantes no los habilita a aprobar un medicamento, eso no es posible”.

Mazú dijo que “asumimos la responsabilidad. Y somos responsables en el tratamiento de este tema. No ponemos la política partidaria en la política sanitaria. Hay normas que cumplir y no es la legislatura la que tiene que definir sino la cartera de salud”.

El diputado por el pueblo de Puerto Santa Cruz, Leonardo Paradis dijo que “si algún ciudadano o ciudadana cree que estamos incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público que vaya a la Justicia y me denuncie. Pero hay que dejar en claro que no tenemos potestad para habilitar el uso de un medicamento, no nos compete”, remarcó para sacarse el sayo de encima y sabiendo de antemano que recurrir a la justicia en Santa Cruz ya es difícil y sobre éste tema en particular, practicamente imposible.

El proyecto fue aprobado por la totalidad del bloque kirchnerista. (Agencia OPI Santa Cruz)