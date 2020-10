Una postal a 30 años de gestión K en Río Turbio: vecinos buscan agua en una vertiente cercana al pueblo

Lo que sucede actualmente en la localidad de Río Turbio(Santa Cruz) es producto del atraso en infraestructura en la que están las localidades del interior provincial y de la provincia en general. Pero donde más se evidencia esta desigualdad es en los servicios (agua, gas y luz), pero lo más recurrente es la falta de agua, especialmente en zona norte, pero también el problema se evidencia en la cuenca carbonífera, como ha quedado de manifiesto.

Los vecinos de esta localidad de la cuenca desde el sábado están acudiendo a una vertiente de agua natural en cercanías del pueblo (enfrente del bosque de duendes, hasta el puesto Fronterizo Mina 1), ante la carencia de agua en las redes domiciliarias. Hace tres meses atrás, en un comunicado el propio SPSE, dijo que esa agua de vertiente, estaba contaminada.

El sábado 10 de octubre a las 08:00hs la empresa Servicios Públicos cortó el agua en la localidad de Río Turbio a fin de reparar el caño principal de agua en proximidad de una cisterna con capacidad de almacenamiento de 2.000.000 de litros de agua.

Ese mismo día alrededor de las 23:00 hs la empresa sacó un comunicado en el cual señalaba que el corte se iba a prolongar 24 horas más y que el servicio comenzaría a restaurarse el domingo de manera paulatina en distintos sectores de la ciudad, a partir de las 20:00hs. Debido a que más de 40 horas Río Turbio estuvo sin este elemento fundamental para la vida, el aseo y en plena cuarentena, donde se deben extremar las medidas de higiene, los vecinos comenzaron a acudir a una vertiente de agua natural cercana al pueblo, para proveerse de ella, sin que se tenga en cuenta la calidad, la potabilidad y otros aspectos sanitarios que son propio de los análisis del agua para establecer su condición de potabilidad.

El problema

OPI hizo las consultas a fuentes de Servicio Público, ante la queja de vecinos que nos hicieron llegar su preocupación por lo rutinario de estos problemas que devienen de la falta de inversión y mantenimiento de las redes de agua en esta localidad y en casi todas las ciudades de la provincia.

“Esto ocurre desde que YCF (Yacimiento Carbonífero Fiscales) transfirió a Servicios Públicos todo el sistema de redes de agua y redes eléctricas, en el año 1992, cuando el estado nacional conducido por Menem se desprendía de las empresas nacionales y por ende de todos los servicios que hasta ese momento la Empresa YCF brindaba”, señaló nuestra fuente quien agregó “desde esa fecha a sido casi nulo el mantenimiento preventivo y correctivo y mucho menos la inversión por parte de servicios Públicos en estos dos rubros: provisión de agua potable y distribución de energía eléctrica”.

Continuando con el relato de la génesis del problema señaló “Debido a que YCF (en ese momento) entregó estos servicios ya montados (Sala de bombas, ductos principales, cisternas de almacenamiento de agua ,etc) y en el caso de distribución de energía eléctrica también entregó todo el sistema montado de tendido de redes de media y baja tensión , como así también transformadores principales en todos los barrios, el sistema funcionó bien durante un buen tiempo, pero lógicamente, no puede ser por siempre . Los años sin mantenimientos adecuados y la falta de inversión desde el Estado provincial y municipal, pasan facturas por el tiempo y el desgaste propio de los materiales; por eso es que el corte de agua es una constante constante y ni hablar de la mala calidad del agua que se provee en la cuenca (28, Turbio, Dufour) , sin contar que también se pone al frente del distrito de Servicios Públicos gente con muy poca preparación y capacidad, exigiendo como único requisito, que sea un militante del fpv, hijo de algún funcionario, ex funcionario, amigo o persona acomodada en cargos donde el mérito y el conocimiento, no es lo importante”, concluyó la fuente. (Agencia OPI Santa Cruz)