Alberto Fernández, sobre las protestas en contra del Gobierno: “Son una clara exacerbación del odio”

Según publica La Nación “Hay una actitud de la derecha en el mundo, que es muy parecida a la que vemos aquí”, comenzó Alberto Fernández al conversar con C5N, y sostuvo que un ejemplo de esto son los sucesivos reclamos que se están realizando en el país. “No son, ni más ni menos que una clara exacerbación del odio”.

Para él, hay un sector al que le sirve que se generen estas cuestiones, e ironizó al decir que se trata de aquellos que “los años precedentes dijeron que lamentaban la existencia de la grieta”. “Hicieron y siguen haciendo todo lo posible porque esa grieta se profundice. Ahí es donde la Argentina, claramente, pierde”.

El Presidente enfatizó cuan positivo es que no exista un discurso único en una democracia. Y planteó: “Es útil que haya reflexiones distintas que nos convoquen a reflexionar a todos, pero lo que uno ve es otra cosa, que definitivamente lo que hace es exacerbar las diferencias, adjetivar al opositor y descalificar al que no piensa como los que se manifiestan”.

“Que digan que los queremos silenciar es algo ridículo”

En relación a este punto cuestionó que “hay una demanda, por momentos absurda, donde todo se mezcla”. “Uno les dice a los ciudadanos: ‘Por favor cuidémonos, que al salir y exponerse uno multiplica las posibilidades de contagiarse un virus, que contagia a gran velocidad y se lleva la vida de muchos’, y dicen que ese es un discurso que busca callar a la ciudadanía o coartar libertades. Es una cosa francamente ridícula”.

Fernández, añadió que, “ese disparate está en boca de muchos sectores que dicen ser dirigentes políticos”. “Todo eso sirve para una política muy precisa que es la política de exacerbar las diferencias y generar dos bandos”, consideró.

Sobre este punto, el mandatario criticó duramente el accionar de ciertos sectores, que se movilizaron, semanas atrás, en la casa de Ricardo Lorenzetti, y opinó: “En cualquier parte del mundo eso es un escrache patético, vergonzoso y absolutamente descalificable”.

Lo mismo consideró con el hecho de que este lunes se hiciera una protesta en la residencia de Cristina Kirchner. “Que un medio ponga la dirección de la vicepresidenta es algo increíble y que haya gente que vaya frente a la casa particular de una persona a expresarse del modo violento como se expresan es algo increíble”, lanzó.

Y continuó la enumeración de este “conjunto de acciones de mala fe” que, para él, atentan contra la convivencia democrática: “Que en las manifestaciones se escuchen los agravios a periodistas de medios que tal vez no piensen como los que se están manifestando allí es algo que afecta claramente la convivencia democrática. Y que, irónicamente, todos ellos digan que los queremos silenciar es algo ridículo”.

“Vimos a Patricia Bullrich disfrutar de la marcha”

Fernández disparó principalmente contra Patricia Bullrichpor haber convocado a la protesta del lunes. “La vimos disfrutar de la marcha y eso es algo realmente difícil de entender, porque esas marchas convocan al contagio de la gente en un momento en que la Argentina está pasando una situación muy difícil”, apuntó entonces. Y resaltó que hay provincias, como Mendoza, donde hay sectores que se movilizaron, mientras el gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, pedía más camas y respiradores por la difícil situación que atraviesan. “Hay una desaprensión con la salud propia y de los otros que asombra”.

Y concluyó: “Es la acción de un grupo de políticos que exacerba los ánimos de la locura y una serie de locos que salen y atacan a la gente. La atacan con una caravana convocada en Rafaela para presionar a un juez de la Corte y hacen lo mismo cuando van enfrente de la casa de Cristina. Es absolutamente incalificable”.

“No sé qué desconfiaba Macri de Rodríguez Larreta”

Consultado sobre los dichos de Mauricio Macri que el lunes rompió el silencio y dijo que se siente perseguido por el Gobierno, disparó: “Me parece realmente asombroso. Yo sinceramente no sé qué causas judiciales tiene Macri y si está en riesgo de procesamiento en alguna. La verdad es que ellos ven en nosotros lo que ellos hicieron todos estos años”. El mandatario resaltó, así, que su Gobierno “no hizo ninguna acción judicial contra nadie y nunca inventó causas”.

Además, subrayó que el macrismo “espiaba a opositores y se espiaban entre ellos”. “Yo no sé qué desconfiaba Macri de [Horacio] Rodríguez Larreta, de [Diego] Santilli y de [Emilio] Monzó”, dijo y puntualizó que “nadie ha desmentido” este entramado de espionaje.

Sobre este punto, el Presidente recordó una conversación que tuvo con su antecesor después de la elección. “Macri me manifestó su preocupación por una serie de causas que se estaban iniciando donde supuestamente él podría estar involucrado, rápidamente lo paré ahí. Yo no hago esas cosas. No borro con el codo lo que escribí en libros y artículos”, señaló. Y advirtió: “Yo nunca voy a levantar un teléfono para decirle a un juez para que persiga o deea de perseguir a alguien. Ninguna de las dos cosas”.

El mensaje de Fernández a Macri

A continuación, se refirió a aquel contacto telefónico que tuvieron luego del cual Fernández había contado que Macri le aconsejó que “que dejara a toda la gente en la calle, y que se mueran los que tengan que morirse”. “Yo no miento y no mentir me suele traer muchos problemas, pero hemos constatado demasiadas mentiras de Macri. Lo que yo dije que Macri me dijo, efectivamente me lo dijo, lo reaseguro, lo reafirmo y lo sostengo”.

Y dirigiéndose directamente al expresidente le dijo: “Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido, nos permitió crear un Ministerio de Salud que vos cerraste, nos permitió poner de pie un ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, la cuarentena nos permitió poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en 2015 y que, por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires, nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales y multiplicamos 2,5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina porque, durante tu gestión, todo eso no existía, Macri, y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena”.

Tras esa enumeración de hechos, Fernández lanzó: “Si no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento que sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste la Argentina”. Y expresó que le “impacta escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente”.

“Macri debe tener un problema de amnesia severo”

Más adelante en la entrevista, Fernández se refirió al “proceso de ordenamiento cambiario” que está haciendo su administración, y explicó que hay “tensión” sobre el dólar blue porque el turismo está cerrado y esa cotización depende de los dólares que traen los turistas del exterior. Sin embargo, subrayó que esto no influye sobre el resto de la economía. “Lo que tenemos que cuidar es la evolución del valor del dólar oficial. Estamos siendo muy cuidadosos para evitar retrasos cambiarios y que el dólar vaya siguiendo más o menos el valor de la inflación”.

“En los hechos hay un desdoblamiento porque hay un dólar financiero y un dólar oficial, pero nosotros tenemos que ir ordenando las cosas para que haya un solo valor de la divisa. Mientras tanto tenemos que convivir con estas dos cosas”, destacó, y añadió que este cambio debe hacerse durante su mandato. Para él, las medidas de restricción responden a “la carencia de dólares que dejó Macri”, por lo que -en este punto- volvió a cuestionar a su antecesor: “Debe tener un problema de amnesia severo”.

“Tal vez alguno sueña con que nosotros devaluemos, esos pierden el tiempo”

Al analizar la decisión de bajar las retenciones, Fernández hizo una autocrítica: “Hasta aquí debo confesar que no ha servido, pero todavía tenemos un tiempo por delante y por ahí entienden la necesidad que tenemos de que esas divisas se liquiden. Hasta acá no ha rendido lo que esperábamos que rinda”.

En ese momento le consultaron si había algún culpable y el Presidente explicó que se debe a que “el mercado no exporta, no quiere liquidar dólares y está especulando con muchas cosas”. “Si alguien está especulando con una devaluación, especula de gusto porque no va a haber; si especulan sobre el precio de la soja, eso nos excede a nosotros; y si alguno especula buscando mejor precio sobre los aceites, también nos excede”, consideró. Y fue más allá: “Tal vez alguno sueña con que nosotros devaluemos, esos pierden el tiempo. Trato de eludir las miradas conspirativas, por ahí es de una ingenuidad de mi parte”.

Pese a esto, el Presidente se mostró optimista respecto al futuro y dijo estar seguro y convencido de que el año que viene el país crecerá mucho. “Lo que más nos preocupan es que crezcan todos, no que crezcan algunos”, afirmó. En línea con esto, negó que sea cierto que las empresas se están yendo del país, discurso que -para él- es parte de “la prédica del odio”, y añadió: “Son más los uruguayos que entraron a la Argentina que los argentinos que se fueron a Uruguay”.

Cómo le fue con el rating

Según informó el sitio Real Time Rating, la entrevista de Alberto Fernández en el programa Brotes Verdes, de C5N, alcanzó los 3 puntos, pero quedó por debajo de Palabra de Leuco, de TN, que subió a los 3,4 puntos de rating.

En tanto, la entrevista a Mauricio Macri para el programa Desde el Llano, conducido por Joaquín Morales Solá en TN el lunes promedió los 5.04 puntos, y fue lo más visto del día en los canales de noticias. (La Nación)