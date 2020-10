Récord de denuncias y pedidos de juicio político para un funcionario provincial en Chubut

(OPI Chubut) – Mal desempeño, exceso de violencia en procedimientos, son -entre otros-, los argumentos reiterados en las numerosas denuncias contra el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni quien acumula cerca de treinta denuncias penales y más de ciento cincuenta pedidos de juicio político. Argumentos suficientes para desempolvar las causas hasta ahora “cajoneadas” y con pedido de tratamiento en la Legislatura provincial.

Massoni figurará por sus cifras récord pero no por buenas acciones, todo lo contrario. El cúmulo de denuncias comenzó a registrarse con el inicio de la cuarentena en la provincia, momentos en que –ante el desconocimiento generalizado de la sociedad para transitar y vivir una situación de pandemia, los ciudadanos debían adaptarse a nuevas normas. Es allí donde Massoni y otros jefes policiales intervenían para dar cumplimento a las normas y su intervención fue definida por mal desempeño en su cargo. Varios denunciantes interpusieron recurso de “habeas corpus colectivo”, para que dejaran de detener a ciudadanos por cualquier motivo.

La naturaleza de las denuncias son varias: por detención ilegal a punta de pistola a los dueños de un campo cuando los confundió con ladrones, denuncias similares en torno a los operativos de control por cuarentena, siendo acusados de graves delitos contra la ciudadanía en presentaciones que -a ocho meses de su exposición- continúan sin tratamiento.

Pedidos de juicio político

No solo las denuncias “duermen el sueño eterno”, los pedidos de juicio político también. Serían aproximadamente doscientas las solicitudes para que el funcionario sea destituido por mal desempeño. Quienes entienden en esta materia no descartan que pueda ir preso si tiene a las organizaciones de Derechos Humanos como acusadores.

Cajoneo, amiguismo y “entongues”

Abuso de poder podría ser una nueva caratula para otra denuncia penal contra el ministro Massoni, acusado por un referente de la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano. “Abuso de poder” entendiendo que “desde un cargo público se creen juez y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense”, según señaló Juan Mansilla el denunciante que también aplicó los mismos términos al jefe de Policía Miguel Gómez.

La denuncia presentada por Mansilla no pudo ser ampliada y él mismo se retiro muy enojado del encuentro que mantuvo con el fiscal Héctor Iturrioz, quien lo había citado para recibir las denuncias.

Mansilla sostiene que ya no se pueden aguantar más los atropellos de quienes desde un cargo público se creen jueces y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense refiriéndose a Massoni y a Gómez, a quienes públicamente trató de “cuatros de copa”. En medios gráficos de la ciudad petrolera, el denunciante argumentó, “este fiscal trabaja con el Gobierno, evidentemente”, dijo señalando a Iturrioz ante quien pretendió ampliar la denuncia, pero terminó yéndose sin hacerlo y muy enojado. “Me presenté por una invitación que me hizo el fiscal Iturrioz, del cual ya me habían dicho que era amigo” de Massoni y Gómez, y que “estaba entongado con el Gobierno”, indicó. “Le dije que quería ampliar la denuncia y salió con que no entendía (lo que decía) el escrito y le expliqué que lo había hecho una abogada que trabaja conmigo, a la que pretendió desacreditar”, contó Mansilla, reseñando momentos de ese desafortunado encuentro con el fiscal.

“Cuando alguien no quiere investigar pueden pasar dos cosas, está entongado o es un cagón y le pedí que me explicara dónde lo encuadraba a él y se rió”. Muy enojado con Iturrioz, por la actitud intimidatoria que dice que tuvo él y un secretario, al pretender filmarlo mientras hacía la denuncia, Juan Mansilla recordó que tiempo atrás denunció también a un juez que terminó yéndose de la Justicia.

Mansilla como denunciante fue insistente al declarar, “hasta cuándo vamos a aceptar el abuso de poder de este ´cuatro de copas ´ y de los que están en la Jefatura de Policía, del “Tero” Gómez y su relación con el narcotráfico. ¿Hasta cuándo vamos a admitirlo?”, preguntó muy indignado. Finalmente, dijo que esta gente está cansando a la ciudadanía y que eso podría llevar a que “saliera a la calle, pero en un estado de Derecho no podemos terminar rompiéndonos la cabeza entre los ciudadanos comunes” sostuvo. (Agencia OPI Chubut)