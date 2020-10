Se reabre el dialogo con los gremios en Chubut

(OPI Chubut) – Tras meses de conflicto salarial, manifestaciones pacificas (y no tanto), cortes de ruta e impedimentos para la sesión legislativa, finalmente el gobierno recibió a los gremios. Ayer el diálogo fue con un sector, y esta tarde con la Mesa de Unidad Sindical, integrada por los gremios de docentes, judiciales, viales provinciales, salud, empleados legislativos y de televisión.

La recomposición de los sueldos atrasados, el fin del pago escalonado, serán los temas invariables de la conversación.

Reprogramada

Aunque inicialmente la MUS sería recibida ayer por el gobierno, fue el ministro de Gobierno, José Grazzini, quien informó la reprogramación para esta tarde, y los gremios pidieron que también participe el ministro de Economía, Oscar Antonena.

La postergación del encuentro generó un cúmulo de dudas entre los dirigentes gremiales que irán hoy a Fontana 50 con la idea de escuchar “propuestas concretas. Aunque no nos guste queremos saber cuál es el plan del gobierno para hacer frente a la deuda salarial”, reconoció un referente de la MUS ante los medios del valle.

Mínimo avance

Así describieron los participantes al encuentro mantenido ayer con el ministro Grazzini, espacio del que participaron los dirigentes gremiales de UPCN, Cristian Salazar, y Miguel López y Oscar Acuña del Soyeap. En el encuentro, Grazzini les detalló los alcances del anuncio realizado por el gobernador Arcioni sobre la finalización del pago escalonado.

Salazar, de UPCN, ratificó que el ministro Grazzini les propuso a los sindicatos pagar una masa salarial entera en octubre, y luego abrir una mesa de diálogo para abordar los pagos de los haberes adeudados de agosto y septiembre. “Avanzamos en diseñar una agenda de trabajo seria que se base en la previsibilidad. Como ya se ha manifestado por parte del Gobierno, en noviembre se sale del pago escalonado y se pagaría los sueldos del mes de octubre, para luego dialogar sobre cómo se va a abonar la deuda de los meses que faltan y el aguinaldo. Nuestra idea siempre fue que se intente acortar la brecha lo antes posible para todos, pero en especial para los rangos 1 y 2 que son los que más sufren”, dijo Salazar.

El retraso salarial impacta fuertemente en la economía domestica. Tras el encuentro con funcionarios de gobierno, el representante del Soyeap, Oscar Acuña, indicó que “pudimos avanzar en un esquema de trabajo concreto, en donde hicimos hincapié en la necesidad de controlar los precios sugeridos, porque nosotros vemos que ante la tardanza debido al cobro fuera de término, también existe un aumento constante de los productos de la canasta básica”, concluyó.

Respuestas legislativasLa expectativa también está puesta en la sesión legislativa que debe concretarse hoy. La última, -en un entorno un tanto bochornoso-, permitió autorizar al gobierno provincial a un nuevo endeudamiento cuyos fondos lograrían regularizar parte de la deuda salarial con los trabajadores. En tanto, para hoy, con el pedido para la emisión del remanente de 50 millones de dólares todavía en Comisión, no habrá grandes temas para el tratamiento legislativo. Por lo que hoy el foco estará puesto una vez más sobre la postura que tomará el gremio legislativo de la APEL, que continúa con las medidas de fuerza, aunque desde el entorno del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, aseguran que más allá de los planteos que puedan darse en el día de hoy “hay que sesionar sí o sí. Demasiado parate hemos tenido ya”. (Agencia OPI Chubut)