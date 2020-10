Caja fuerte en rojo: llegó a Chubut la asistencia financiera de Nación y la provincia autorizó nueva emisión de letras

(OPI Chubut) – Acostumbrados ya a pedalear, pero sin ser una bicicleta financiera, en Chubut fue posible hacer frente al pago salarial de un sector tras el ingreso de la primera cuota por $ 2.000 millones del Fondo Fiduciario, según confirmaron fuentes del área económica. El dinero llegó a partir del convenio de asistencia suscripto con el Gobierno Nacional por $ 5.000 millones, refrendado por la Legislatura. Las próximas erogaciones serán de $ 1.500 millones en noviembre y una cifra igual para diciembre. Con esos 2.000 millones que llegaron de Nación, le gobierno provincial pudo saldar el pago para el primer y segundo rango y a todo el personal de Salud, correspondiente al mes de agosto, pago que se efectivizó entre el viernes y el sábado.

El número preciso fue $ 1.999.281.551,34 y permitió el pago a 36.029 trabajadores estatales. De esta forma, para los sectores mencionados, la deuda salarial pendiente se ajusta al mes de septiembre. A los demás rangos, deberán abonarle las categorías agosto y después avanzar con el resto de cronograma de pagos pendientes, incluyendo las cláusulas gatillo y el aguinaldo aún impago.

La nueva asistencia financiera otorgada por el Gobierno Nacional comenzará a ser devuelta por la provincia a partir del último día hábil de enero, con un plazo de 36 cuotas iguales y consecutivas.

Más letras por 34,5 millones de dólares

El diputado nacional del Chubut, Gustavo Menna advirtió que la Provincia autorizó el 15 de octubre, una emisión de letras por 34,5 millones de dólares, con la coparticipación federal como garantía. El legislador remarcó que esta emisión se autorizó pese a que la Legislatura en la última sesión ordinaria regresara a comisión el proyecto para un endeudamiento a dólar linked acordado con Nación.

Según el documento en que se enmarca esa operación, se trata de un endeudamiento autorizado para su emisión el 15 de octubre de 2020, con una tasa nominal anual del 5%, con pagos trimestrales los días 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de cada año hasta el vencimiento, comenzando el 15 de enero de 2021, “afectando la coparticipación en garantía”, declaró el diputado.

Sumando ceros a la deuda

“Ninguna persona sensata se endeudaría en dólares en momentos en que el paralelo no para de subir, la brecha cambiaria no tiene techo, y todo eso hace más que probable una devaluación del oficial”, sentenció el diputado y graficó, “estamos hablando de 30 meses para el plazo de devolución del monto total en abril del 2023, y con vencimientos trimestrales de intereses. Quién puede pronosticar cuánto va a valer el dólar dentro de dos años y medio, … es sumamente llamativo que se emita este endeudamiento cuando la Legislatura aún no aprobó la ley y cuando la Constitución prohíbe en su artículo 135 inciso 15 tomar deuda para pagar gastos corrientes”.

Recordó el legislador del interbloque de Juntos por el Cambio que “hasta hace un mes el Gobierno Provincial se la pasó hablando de que el problema de Chubut era la deuda emitida en dólares y envió un proyecto de ley a la Legislatura para autorizar la reestructuración de una deuda pendiente del orden de los u$s 800 millones”.

Sobre ese refinanciamiento, Menna observó que “ningún funcionario ha dado información pública de quién está negociando, qué honorarios y comisiones se pagan, qué oferta se hizo”, pese a lo cual ahora el gobierno se lanza de cabeza a tomar más deuda en dólares”. (Agencia OPI Chubut)