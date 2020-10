Ciclo educativo 2021, entre el pedido de emergencia y una planificación aun sin garantías

(OPI Chubut) – Con definiciones que se esperan desde el ámbito nacional, y sin precisiones según las carteras sanitarias, algunas provincias ya evalúan el retorno presencial a las aulas para el 2021.

En Chubut, la crisis estructural golpea a la educación hace años, con un antecedente que agrava lo acontecido en pandemia: desde 2018 las clases no se dictaron con regularidad y no se cumplió en calendario oficial a raíz de las múltiples manifestaciones docentes expresadas en medidas concretas: paros por tiempo indeterminado. Ello, en un balance que aun se debe el sistema, genera que en los últimos 2 años, incluyendo este caótico 2020, los estudiantes en los niveles primario y secundario hayan sido promocionados aun sin haber recibido los contenidos básicos de cada ciclo (que no pudo cumplirse en gran porcentaje).

Por estos días, y vislumbrando la continuidad de las medidas restrictivas impuestas por el COVID 19, la diputada de Juntos por el Cambio, Andrea Aguilera, promovió un proyecto de ley para declarar la “emergencia educativa” en Chubut ante la incertidumbre que genera no solo la pandemia del Covid-19, sino también el conflicto. “Hace tres años que en Chubut los chicos no van a la escuela”, advirtió.

En diálogo con la prensa, la diputada puso en duda las razones por las cuales la ministra de Educación, Florencia Perata, entiende que hoy no están dadas las condiciones para que vuelvan las clases presenciales. “¿Es porque no pudieron resolver el conflicto docente en estos dos años o por el Covid-19? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para resolver la situación de los docentes? ¿Qué se está haciendo para reducir la brecha de conectividad?”, preguntó la funcionaria.

La diputada explicó que la emergencia educativa, que sería tratada en la Legislatura la semana que viene, ofrece herramientas para tener un diagnóstico de la realidad de la provincia en estos últimos tres años, partidas para reparaciones de escuelas y transporte, y acceso a la virtualidad. Entre otras consideraciones, el proyecto prevé hacer un relevamiento de las trayectorias escolares de los alumnos de la provincia, constatar las condiciones de acceso a la virtualidad, e identificar a aquellos que se encuentran en situación de riesgo.

Aguilera declaró que la pandemia no hizo más que agravar la crisis educativa que ya se venía dando en Chubut en estos últimos tres años de conflictos. Es por eso que declara a la educación como “actividad esencial”, y ofrece un marco jurídico para “morigerar los efectos de la crisis”, indicó.

Agenda 2021

Mientras el espiral del conflicto estatal sigue profundizándose en Chubut, la Ministra de Educación Florencia Perata, se reunió en forma virtual con su par de Nación, Nicolás Trotta, según el esquema en que el funcionario nacional avanza con las jurisdicciones para trabajar en la agenda del año 2021.

Ayer fue el turno de Chubut en los encuentros que tienen como objetivo profundizar el diálogo federal para abordar el estado de situación de las políticas educativas y de la continuidad pedagógica. Según Perata, “los temas que estamos abordando son, principalmente, la organización del ciclo lectivo 2021, las paritarias y un análisis de la situación salarial de las provincias, la infraestructura escolar y el estado del sector privado educativo en cada una de las jurisdicciones”.

Sin cronograma y con medidas cautelares en puerta

Se supo también que la ministro Perata apelará la cautelar que ordenó la reincorporación de los suplentes dados de baja y que -según entienden desde su cartera-, acarrean doble y triple erogación.

Perata, confirmó que a través de la Fiscalía de Estado, apelará la medida judicial. “Vamos apelar este fallo a través de la Fiscalía de Estado como corresponde, vamos a sostener los argumentos y fundamentos que dieron origen al dictado de la resolución Nº 168/20 entendiendo que era necesario llevar a cabo esta decisión administrativa-económica que me confiere la Ley de Ministerios y que permite llevar a cabo este acto administrativo dejando sin efecto una resolución que tenía carácter transitorio y excepcional”, comentó la titular de la cartera educativa provincial.

La ministra de Educación agregó que “la resolución Nº 168 se dicta junto a la 169 y 170, que al efectuar este acto administrativo de baja, nos daba la posibilidad de liberar presupuesto para hacer designaciones de cargos que aún se encuentran vacantes ante la imposibilidad que hoy tenemos de designarlos”.Perata insistió en que “encontramos casos de doble y triple erogación, a veces con cargos directivos. Sucedió hasta el mes de septiembre, casos donde las Escuelas tenían hasta dos Directores. Esta resolución alcanza a todos los agentes que se encontraban en esta situación y el monto supera la erogación de 25 millones de pesos mensuales”. (Agencia OPI Chubut)