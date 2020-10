Lucas Gaincerain de YCRT confirmó a OPI en todas sus notas: dijo que hace un año la empresa no trabaja, no produce y vive el 99% de fondos nacionales

Lucas Gaincerain de YCRT –

Desde hace mucho tiempo OPI es el único medio escrito que dice exactamente lo señalado en el título y mucho más, lo cual ha sido negado sistemáticamente no solo por las autoridades de la empresa, sino desde medios adscriptos a la pauta oficial. Sin embargo, como siempre pasa, cuando se generan los problemas internos, las verdades salen a la luz y éste caso es uno de ellos.

En FM Tiempo de Río Turbio, el Coordinador de YCRT hizo declaraciones, en virtud de un conflicto suscitado en YCRT debido a las licencias del personal vencidas que las ha acumulado pero no se las ha tomado en tiempo y forma y una Resolución de Aníbal Fernández (Interventor) quien reguló en junio de este año, la forma de tomarse las mismas o quien no se las tome a las respectivas licencias, corren riesgos de perderla. Debido a esto ATE generó un conflicto que desde el día 16 de octubre hace que una gran parte del personal de mina cumpla un paro de actividades que generó una tensión muy grande entre el sector de la intervención y el gremio.

Debido a esto el Coordinador Lucas Gaincerain hizo declaraciones fuertes contra ATE y en tren de justificar la actitud de la Intervención y sostener que la medida de fuerza juega en contra de las expectativas de YCRT dijo dos verdades que OPI viene señalando en los últimos meses y absolutamente ningún sector ha reconocido, hasta ahora.

Dijo Gaicerán “Tenemos que tener en cuenta que la empresa hace un año no trabaja, la empresa no produce recursos propios, vivimos el 99% de los ingresos que tiene la empresa dependen del Ministereio de Economía. En algún momento tenemos que empezar a producir y los problemas los tenemos que ir solucionando produciendo. Cuando llegamos a la empresa el problema era que no teníamos elementos de seguridad, elementos de protección personas, bueno ahora eso están disponibles; bueno, queremos empezar a trabajar”.

Lo que el funcionario de Aníbal Fernández dice acá es lisa y llanamente que ellos desde la intervención ven lo que en OPI venimos afirmando desde el inicio de esta gestión: YCRT es un pasivo para el país que en la actual crisis, teniendo en cuenta los miles de millones de pesos que le cuesta a la Argentina, sin producir ni un solo kilo de carbón, pone en riesgo su propia sustentabilidad, pues está claro que ni el propio gobierno K va a poder sostener semejante gasto operativo, sin la mínima producción. Y esto lo dice el

En otro tramo del audio Gaicerain repite: “Apelo a la buena voluntad. Y vayamos los problemas. Pero es muy difícil solucionar los problemas con una empresa parada. La empresa hace un año que no produce. Fíjese que tuvimos problemas para repartir carbón en la época invernal”.

Es interesante analizar cómo el kirchnerismo alinea el relato con las circunstancia en el nivel de importancia política que tiene para sus propósitos. La empresa parada, en un año improductivo y el reconocimiento de que no pudieron abastecer de carbón a los grupos de menores recursos, fue negado todos estos meses con operaciones de prensa “haciendo como que hacían”, pero en realidad estaban sin producir y sin poder obtener un solo peso de producción propia.

Sin embargo y a pesar que Gaicerán dice que la anterior intervención en 4 años destruyó la empresa YCRT en la época del macrismo logró exportar carbón, cosa que ellos hoy no pueden hacerlo y antes en la época K, tampoco. Sin embargo, lo que no dice el Coordinador de YCRT es que en cuatro años, estos mismos gremios se encargaron de minar a la anterior intervención, pararle el yacimiento, generar conflictos y producir desmanes, robos y destrucción.

Hoy, siendo “que todos están del mismo lado”, arrecian los problemas y los mismo que antes alentaban los conflictos, los paros y los cortes, hoy sufren en carne propia el problema; y quienes abogaban por la llegada de una administración K, encuentran que quienes los usaron en los últimos años, hoy le cambian el juego y los ponen en la vereda de enfrente.

El problema, hoy

Por Resolución de Aníbal Fernández interventor de YCRT, todos aquellos trabajadores de la empresa (unos 500 aprox ) que al 30 de octubre de este año no hayan usufructuado la licencia ordinaria anual 2019 , la perderán indefectiblemente, sin ningún tipo de consideración por parte de la empresa tal como lo estableció la actual intervención allá por el mes de junio de este año.

Lea: YCRT envía carbón sin depurar a las localidades y ahora se congeló el sistema de la Usina de 21Mw y produjo un derrame de aceite

En este caso, pierden los que por razones de servicio se les suspendió la licencia, los que no se la tomaron por enfermedad, los que la tenían programada para el mes de marzo, etc. Recordemos que a partir del 19 de marzo, se decretó la cuarentena obligatoria y la intersindical, grupo de tarea que tuvo a su mano el kirchnerismo durante la intervención macrista, desde el viernes 16 estableció retención de tareas, lo cual podrán profundizar a menos que cambie de actitud la empresa.

Desde adentro de YCRT, uno de los grupos menos radicalizados y que mira con preocupación lo que sucede, sostiene que son estos mismos gremios los que les hicieron campaña votando por un gobierno que les ha puesto a un “verdugo político”, como en Aníbal Fernández, a quien no le va a temblar el pulso a la hora de “cortarles la cabeza”, a los que se opongan al proceso que lleva adelante. Todo esto se va agravar los próximos meses-años, a medida que la plata alcance menos y deban achicar las estructuras.Si bien la medida de ATE data del día 16 de este mes, recién el 19 le fue comunicado a la Secretaría de Trabajo. De acuerdo a las fuentes internas la Intervención pretende acudir a este factor de incumplimiento de los términos, la ilegalidad de las medidas de fuerza que llevan adelante, pues de acuerdo a la ley sindical, las autoridades competentes (Trabajo) deben ser comunicadas de la decisión entre 24 o 48 horas posterior a la toma de esas medidas. En YCRT está en estudio la posibilidad de recurrir a esta falta formal en los términos, para invalidar la medida de quite de colaboración y/o paro que se lleva adelante en la empresa. (Agencia OPI Santa Cruz)