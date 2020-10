SANTA CRUZ: A DOS MESES DEL BONO PROVINCIAL PARA LOS TRABAJADORES DE SALUD, NADIE LO COBRÓ

Hoy se cumplen dos meses de la firma del Decreto 982 que rubricara el 21 de agosto Alicia Kirchner y su por entonces ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich. A través de aquel instrumento legal, la mandataria dispuso pagar un bono a 500 trabajadores de la sanidad que desempeñan tareas durante la pandemia, con inclusiones en el listado que generaron enojo, reclamo y polémica, por lo que fue dejando ‘en stand-by’. A sesenta días de aquella decisión, nadie lo ha percibido en Río Gallegos, con lo que la propia Gobernadora incumple lo que ella misma firmó.

Hasta la fecha, ningún trabajador ha percibido la “asignación extraordinaria de carácter no remunerativo a favor de personal de la salud y voluntarios que presten servicios de manera efectiva en los distintos ámbitos o centros relacionados con el Hospital Regional de Río Gallegos (HRRH), afectados específicamente a la contención del virus SARS-CO V-2, tengan o no relación de dependencia con el sector público provincial”, según reza el Artículo 1 del Decreto 982/2020 firmado por la gobernadora Alicia Kirchner.

Vale recordar en este sentido, que OPI reflejó en varios artículos la polémica que generó el listado con 500 beneficiarios, algunos de los cuales no pertenecían a salud; otros eran pilotos de la Gobernación, otros no habían cumplido tareas en los meses de pandemia y otros, fueron claros beneficiarios por su fidelidad político partidaria al oficialismo.

La sucesión de reclamos llevó a asambleas, medidas de fuerza y a una serie de reuniones con funcionarios, los que se pasaron facturas frente a los trabajadores y dejaron más al desnudo, la interna existente entre el Ministerio de Salud y la Dirección del HRRG, que terminó con la salida del doctor Juan Carlos Nadalich y la llegada de su par, Claudio García, al frente de la Cartera sanitaria provincial.

Todos los dimes y diretes y semanas de reuniones, nada han logrado hasta el momento. A dos meses de la firma del instrumento legal por parte de la propia Alicia Kirchner, el mismo sigue sin cumplirse.

El compromiso de autoridades del nosocomio local, como el doctor Javier Lerena, uno de los directores ‘del Regional’, como de Laura Beveraggi, secretaria de Coordinación de Hospitales, designada desde el Ministerio para atender este tema, es que iban a ‘pulir o depurar’ el listado de la polémica. Se incluiría a todos los trabajadores que desempeñan tareas desde el inicio de la pandemia, tomando como referencia el listado que se confeccionó en Recursos Humanos del HRRG y por el cual se paga el bono que el Gobierno Nacional otorga a través de ANSES. Pero nadie ha percibido ni un peso de las arcas provinciales, en tanto del establecido por el presidente Alberto Fernández –que también ha tenido problemas en Santa Cruz-, se espera la quinta cuota.

Consultado por la situación del no cobro de la asignación provincial, el ingeniero Hugo Jerez, trabajador del Hospital de esta capital y secretario administrativo de la CTA Santa Cruz dijo a OPI que ayer martes 20 fueron a ver a la doctora Beveraggi, pero no los recibió.

“Aprovechamos que estaba en el Hospital pero no nos atendió”, dijo el profesional sin ocultar su molestia por la situación: “mandamos un montón de notas y la verdad es que no definen nada. Prometieron que iban a redistribuir los montos de otra manera y es mentira, nos mintieron todo el tiempo. Hasta ahora no hay nada”, aseguró.Jerez, es uno de los pocos insistentes que, semana a semana, peregrina por las oficinas de funcionarios para reclamar el pago de la asignación extraordinaria que dispuso la Gobernadora y que no se abona, nadie sabe porqué. (Agencia OPI Santa Cruz)