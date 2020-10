La inversión de argumentos de Mazú, demuestra la desvergüenza de un gobierno sin rumbo

(Por: Rubén Lasagno) – El diputado kirchnerista y presidente del bloque del FPV Matías Mazú, hizo su aparición para nada casual horas antes de la sesión legislativa, a través de LU12 y su correspondiente nota en La Opinión Austral.

El encabezamiento de la nota del diario oficialista no deja lugar a dudas de que quien escribe lo hace desde el riñón del gobierno de Alicia cuando manifiesta “Desde la oposición, no sólo volverán a insistir con el uso del ibuprofeno inhalado, sino que además hablarán de lo que está pasando con el personal de la salud del Hospital Regional de Río Gallegos”, refiriéndose por adelantado a la sesión de hoy, pero al no estar encomillado ni puesto en boca de Matías Mazú, es opinión del medio.

Luego reproduce un diálogo con Matías Mazú quien dijo “sacamos un despacho por unanimidad donde pedimos que al ministerio de Salud de la provincia que realice las gestiones necesarias para poder utilizar cualquiera de los medicamentos para el tratamiento del covid“, dijo el diputado como forma de decir “Nosotros hicimos lo que correspondía, ahora la decisión es de otros”. Con esto Mazú intenta sacarse la responsabilidad de no haber aprobado el uso del tratamiento compasivo en Santa Cruz, objetivo que no logra, lógicamente.

Pero como buen kirchnerista, quienes jamás se hacen cargo de nada y los culpables son “los otros” que agrupan indiscriminadamente “en la oposición”, el diputado sin vergüenza “se mostró preocupado” – dice el diario – “por la actitud de la oposición, que inquieta a los habitantes. No es el camino“, manifestó, haciendo abstracción de la realidad e invirtiendo los argumentos, pues son ellos, los diputados K y él particularmente, quienes desde el 24 de noviembre que en aquella sesión inolvidable, se negaron a aprobar el uso compasivo del Ibuprofeno, vaya a saber por qué razones, aunque las imaginamos.

- Publicidad -

Es decir que lo que inquieta a los habitantes de Santa Cruz, no es la actitud de la oposición, sino la del oficialismo, a la que él pertenece.

Después Mazú dijo (según el diario LOA) “toman un tema y de ese tema hacen un conflicto y eso genera tensión en el sistema de salud. Es una actitud perversa y maligna”, dándole a la oposición política demasiada entidad, algo que no posee. Sin embargo, encubre en sus palabras la culpa de ser responsable de algo que ellos mismos hacen: negar el tratamiento y tiene la posición descarada de achacarle a “actitud perversa y maligna” a los otros, mientras él y los diputados del FPV niegan el Ibuprofeno Inhalado. Entonces ¿Cómo podemos calificar la actitud de ellos?, ¿De ruin, despreciable, inhumana, autoritaria y fascistoide?. Y la máxima de Mazú es pretender que el desastre hospitalario, la falta de pago a enfermeros, la destrucción del sistema de salud, es un invento de la oposición.

Y remata como buen kirchnerista, embolsando a todos y todas en el mismo hueco y pidiendo “tener criterios de responsabilidad. Si muestran un problema tienen que ayudar a resolverlo. Hagan algo que ayude“, algo que él particularmente y quienes votan con él (o no votan) carecen: criterio y responsabilidad.

En definitiva, las declaraciones de Mazú no se apartan de la metodología goebeliana, donde todo parece ser lo mismo y la culpa es del otro, el malo está enfrente y ellos conforman un coro de ángeles impolutos, libres de toda responsabilidad y culpa. Solo que hace 30 años gobiernan Santa Cruz y así estamos.

La fórmula que los kirchneristas creen que funciona, es emparejar a todos los que los critican como oposición. Y si, OPI particularmente se opone a la corrupción, a la mentira, a la falta de criterio, de solidaridad y al engaño permanente, además de otras ilegalidades que comete el gobierno. Pero ser “opositor” en estos temas no tiene nada que ver con la oposición política o ideológica. Y éste es el punto.

Mazú pretende mezclar todo y al menos en nuestro caso, podremos coincidir circunstancialmente con el objeto del reclamo que la oposición política hace en la provincia, pero no nos sumamos ni asumimos el ángulo político-ideológico desde donde ese sector habla. Por lo tanto, para que a Mazú le quede claro, somos “oposición”: nos oponemos a que nos sigan mintiendo (sea quien sea el que habla por fuera de la verdad) y nos oponemos a la corrupción desde el poder y a la instalación de las mentiras como éstas sobre el Ibuprofeno Inhalado, detrás de los cual, claramente, hay un negocio y no un problema de salud. Y si, a esto nos oponemos fuertemente. (Agencia OPI Santa Cruz)