Ante la imposibilidad de contener el virus, el gobierno optó por liberar a las Represas, mineras y petroleras del aislamiento e hisopado

Lo coherente en circunstancias como éstas, donde la provincia se ve desbordadas por los contagios y las muertes por Covid-19, es que en los lugares donde se realiza más concentración de gente, se tomen medidas más drásticas, para no permitir el contagio. Pues bien, el gobierno de Santa Cruz optó por apostar a la inversa.

Por Circular 0001/2020 del 21 de octubre último, el Ministerio de Salud de la provincia les comunicó a los COE de cada localidad que a partir del presente documento, los trabajadores de Represas, mineras y petróleo “Bajo ninguna modalidad deben realizar Aislamiento tipo Cuarentena al regreso a sus domicilio particulares”.

Aducen los firmantes que “dicha modalidad no se encuentra vigente en los Protocolos existentes, ya que ninguna obra, y/o yacimiento y/o empresa ha sido categorizada epidemiológicamente como área de transmisión comunitaria”.

Impotencia y necesidad

Está claro que el gobierno provincial es impotente para controlar la situación de la pandemia y no acertó una sola medida tendiente a establecer un mecanismo de prevención adecuado, por cuanto desde un principio, se vulneraron todas y cada una de las medidas, toda vez que desde el Estado provincial se produjo controles laxos o ningún control, como vinimos demostrando a lo largo de estos 7 meses, cuando dábamos cuenta de cómo la gente entraba y salía de Represas y de las mineras, sin ningún tipo de control, ni aislamientos.

Finalmente la situación se salió de control y ante la necesidad de sacarse la presión de encima, incluyendo la de las propias empresas, el Ministerio accedió a suprimir todo tipo de control en las jornadas laborales de los trabajadores del rubro minería, petróleos, peca y Represas, dictando un fallo salomónico al dejar sin efecto las medidas preventivas, como es (por ejemplo) el asilamiento cuando el personal deja los turnos y debe concurrir a su hogar.

Los problemas surgidos a partir de estas medidas, que han levantado protestas y discusiones en todos los niveles empresariales y políticos, han hecho que el gobierno decida, directamente, suprimir las acciones preventivas (hisopado y aislamiento), en detrimento de la salud pública en general, pues cualquier positivo que venga desde los yacimientos o asintomáticos que concurran a sus hogares sin control, serán una fuente multiplicadora del virus, que ya se encuentra descontrolado y ha superado los límites previsibles en Santa Cruz.

Ayer en una conferencia de prensa le preguntaron al Secretario de Estado de Políticas Sanitarias, Dr Suarez More, sobre la existencia de esta Circular y el médico evitó la respuesta. Indudablemente el Estado provincial no tiene manejo de la situación y ha preferido “blanquear” y “liberar” a los trabajadores de los yacimientos, antes que verse obligado a dar respuestas (que no tiene) sobre la permanente vulneración e incumplimiento de los protocolos, por parte de las empresas.

Fuentes de Puerto Santa Cruz le revelaron a OPI que un Práctico encargado de entrar los barcos a puerto, dio positivo y por ende detectaron a dos marineros contagiados, sin contar los tripulantes de la lancha que los lleva al buque, más el duelo de la lancha y el personal de Aduana, la cual estuvo en contacto con los infectados.

“El descontrol es total y la desidia, increíble”, dijo nuestra fuente desde la pequeña localidad costera “En el hospital de acá un médico nutricionista dio positivo, anoche jueves 22. A la tarde lo vimos en La Anónima y un rato después en una gomería. Hoy viajaba. En Represas, es un caos total. El otro día la UTE reconoció 28 infectados; pues bien hay que multiplicarlos (como mínimo) por dos. Calculamos que hay entre 6 y 8 positivos, pero tapan todo y no se comunica absolutamente nada de esto”. (Agencia OPI Santa Cruz)