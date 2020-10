Massoni, el ministro mediático: por “sobreexponerse” en las redes podrían caer algunas causas

(OPI Chubut) – La sucesión de apariciones mediáticas del ministro Federico Massoni -encabezando o participando en diversos procedimientos y allanamiento-, quedará sin nuevos capítulos para sus “seguidores” de la saga policial. La jueza penal Mariel Suárez consideró que no es necesaria la promoción y videos de los allanamientos que elabora el Ministerio de Seguridad, y con este argumentó la magistrada impidió al ministro ingresar a viviendas allanadas.

Las criticas se desataron al difundirse un video sobre allanamiento domiciliario en momentos en que irrumpen en una habitación con presencia de menores, video que musicalizado y editado para su promoción, deja en evidencia como huye de la escena (y trata de resguardarse) una menor.

Acción sin publicidad

La principal crítica que recibió el ministro, desde hace tiempo ya, es el modo de propagandizar su accionar, videos promocionales que incluso lo muestran –mas allá de la labor en materia de seguridad- en entrenamiento deportivo personal. “No hay que hacer publicidad de la función pública”, sostuvo la jueza. “Uno es funcionario y está obligado a hacer lo que hace. No puedo salir a hacer publicidad de los juicios en los que participo, de las condenas que dicto, de las absoluciones que dispongo. No puedo hacer publicidad de mi actividad, es mi obligación; me pagan para eso, es mi trabajo y lo tengo que hacer lo mejor posible”, dijo en declaraciones a una radio valletana.

El último video difundido (al menos públicamente) alarmó a quienes trabajan en protección de la minoridad. Sobre ese caso puntual, la jueza consideró innecesario exponer a una niña menor de edad cuando son los funcionarios quienes deben protegerlos de ese tipo de cosas, “los niños no son responsables de nada. Hay que proteger a los niños, no exponerlos. De hecho cuando hay menores víctimas, menores inimputables, menores imputables, nosotros tenemos que proteger la imagen y la identidad”, explicó la jueza que incluyó en las órdenes de allanamiento que dictó el lunes en Comodoro una frase prohibiendo la participación de personas ajenas a las autoridades de fiscalía y policiales.

Prohibición generalizada

Al ser consultada sobre la orden emitida, Suárez señaló que no menciona específicamente al ministro Massoni, aunque se interpretara de ese modo. “Yo dije que nadie que no estuviera autorizado pudiera ingresar. Y como he visto que otros colegas han dado órdenes verbales y no ha pasado nada, tomé la decisión de escribirlo en la orden de allanamiento. Una triste leyenda que no tiene necesidad de estar porque si cada uno cumple su función, esto no hay por qué aclararlo y sin embargo lo tuve que aclarar”, explicó Suárez para asentar que la prohibición le cabe a personas ajenas a las autoridades de fiscalía y policiales.

Tras el repudio por el accionar en el operativo donde aparece una niña aterrorizada ante la violenta irrupción en su hogar de los efectivos policiales, el video que se difundió después de los allanamientos fue retirado de las redes sociales. Suárez entendió que no era un trabajo periodístico sino un video promocional que “no es necesario hacer”.

Causas podrían caer por participación de Massoni “sin orden”

La lupa ahora esta puesta en la letra chica de los procedimientos policiales, muchos de los cuales contaron con la participación del Ministro Massoni sin que éste tuviera la orden de un juez para el ingreso en los allanamientos. Quienes entienden de procesos legales, advierten de la posibilidad de que varias causas penales caigan por culpa de Massoni y sus ingresos sin órdenes. Si finalmente esas causas caen por ese “desorden administrativo” se estaría favoreciendo a los involucrados o imputados en esos procesos judiciales.

Hay inquietud en el Poder Judicial al observar –como antecedente- la disposición de la jueza Suarez. Justamente, el ministro ha intervenido en numerosos procedimientos en Trelew, Puerto Madryn y Rawson, entrando sin orden de un juez a los domicilios que son allanados. Funcionarios judiciales no pueden explicar como sucede lo que ahora es cuestionado ya que el ministro es abogado y debería saber que si ingresa a una propiedad privada sin autorización de un juez está cometiendo un delito. (Agencia OPI Chubut)