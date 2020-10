Para los funcionarios provinciales, el Dr. Acuña Kunz “tiene una actitud miserable”

Un nuevo round se dio ayer a la tarde en torno a la utilización del ibuprofeno inhalado en Santa Cruz. Fue en ocasión de una conferencia de prensa virtual con medios de la zona sur de la provincia, cuando funcionarios del Ministerio de Salud y Ambiente, encabezados por el titular del área, doctor Claudio García, arremetieron contra el doctor Juan Acuña Kunz, médico de Caleta Olivia, el cual indicó que utilizará este medicamento para pacientes COVID positivo, que así lo requieran.

Fue el doctor Germán Aballay el más severo, cuando acusó a su colega de ‘hacer política con la pandemia’, por lo que calificó su actitud de ‘miserable’. Al tiempo que advirtió que, si se utiliza este tratamiento alternativo, la Cartera sanitaria provincial se expedirá al respecto.

Durante la rueda de prensa virtual brindada esta tarde desde Casa de Gobierno para medios y periodistas del sur santacruceño, el Ministro de Salud y Ambiente, doctor Claudio García y funcionarios de su área, respondieron preguntas que se realizaban vía chat y que la secretaria de Medios, Valeria Di Croce, trasladaba a los funcionarios.

Como era previsible, el capítulo dedicado al ibuprofeno no faltó, fundamentalmente teniendo en cuenta las declaraciones de los últimos días del médico caletense Juan Acuña Kunz, quien indicó que más allá de la no autorización de la provincia, utilizaría la fórmula de manera compasiva, para tratar a pacientes con problemas respiratorios producto del COVID.

El Ministro de Salud dijo que “la Nación nos plantea que no existe posibilidad de tránsito federal de este tipo de medicación. (Por ello…) se transforma en una cuestión ilegalhacer un tránsito de una medicación que no está autorizada o de una tecnología médica que no está autorizada” (¿?).

Y añadió que “con el ibuprofeno inhalado no se dan las condiciones mínimas necesarias para que se pueda autorizar. Si no descartamos que no produce daño, difícilmente podamos utilizarlo con la tranquilidad que uno esperaría, como cualquier otra droga”.

Tras la nueva negativa del máximo responsable de la Cartera Sanitaria provincial a este tratamiento, el secretario de Salud y Seguridad del Paciente, Germán Aballay tomó la palabra y arremetió contra el médico de Caleta Olivia: “Conozco al doctor Juan Acuña Kunz. Sé de su calidad profesional y sé también de su calidad como persona, pero el doctor Acuña Kunz está indicando un medicamento que no está autorizado ni por ANMAT, ni por el Ministerio de Salud de la Nación, ni por el Ministerio de la provincia. Está proveyendo un medicamento que no está autorizado para circular” y añadió: “Conozco también la historia del doctor. Sabemos que ha sido legislador de la oposición, al menos yo lo sé perfectamente y la verdad que hacer política con esta cuestión del ibuprofeno inhalado, hacer política con la pandemia, la verdad que es cuanto menos, una actitud miserable”, dijo sin miramientos.

Al parecer, para Aballay, haber sido electo Diputado por un color político diferente al suyo, lo invalida como médico a Acuña Kunz. Por otro lado desconoce que el Ibuprofeno Inhalado, no necesita la aprobación de la ANMAT; así lo certifican los farmacéuticos, bioquímicos y las 10 provincias donde se aplica.

No conforme con ello, advirtió que avanzar con la utilización y prescripción “es pasar por encima la legislación vigente. Y, cuando eso sucede, los organismos encargados del control y la fiscalización tienen que proceder en ese sentido”, sostuvo amenazante.

El funcionario, no sólo increpó a Acuña Kunz, sino también a quienes conforman la entidad que nuclea a los profesionales médicos de Santa Cruz, cuando remarcó: “yo espero que el Consejo Médico de la provincia, que tiene un control sobre la ética del accionar profesional se expida con respecto a esto y, desde nuestro lugar en el Ministerio, también lo vamos a hacer”, manifestó categórico.

Ante tales declaraciones, OPI se contactó con el doctor Horacio Córdoba, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, quien sostuvo que, “siempre estamos para ayudar y acompañar”.

Luego, precisó que es cierto que no se puede trasladar la solución, pero mencionó que en Santa Cruz y tal lo contó esta Agencia días atrás, se elabora en laboratorios con recetas magistrales, cuestión que no está prohibida por el organismo de control y para lo cual hay profesionales farmacéuticos preparados para tal fin; motivo por el cual no habría excusa para que los profesionales afrontaran la demanda sin inconvenientes.

La pregunta inevitable es ¿Buscarán los funcionarios provinciales los vericuetos legales o de cualquier otro tipo para caer sobre aquel médico que, lejos de priorizar lo político, antepone la deteriorada salud de sus pacientes desoyendo la orden de no autorizar el uso de ibuprofeno? Nadie duda en Santa Cruz, que así será. Aunque se espera que la comunidad no sea compasiva, si ello ocurre.

Debido a esto y otras circunstancias que hacen al desempeño de las autoridades municipales y provinciales, en las redes sociales se ha realizado un llamado a la ciudadanía a convocarse para el día lunes 26 de octubre a las 17 horas en una concentración frente al municipio local, con el fin de realizar una marcha bajo la consigna “Río Gallegos dice ¡basta!” y entre cuyos objetivos está poner de manifiesto el propósito del intendente Pablo Grasso de acudir a la aplicación de fuertes multas a los infractores, con el único propósito de recaudar, indican los organizadores, la fuerte presión tributaria que sufren los comerciantes de la ciudad en plena crisis y por la falta de habilitación del Ibuprofeno Inhalado de parte del gobierno provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)