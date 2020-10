La corrupción nuestra de cada día: Denuncia por la venta de terrenos en Tolhuin (TDF)

(OPI TdF) – La denuncia del abogado, Daniel Merlo, por los delitos de asociación ilícita, de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad, negociación incompatible con los deberes de funcionarios públicos y defraudación del estado, contra el ex intendente de Tolhuin, Claudio Queno, y el actual intendente Daniel Harrington, quienes estarían implicados en la venta de terrenos fiscales a precios irrisorios para emprendimientos productivos y los cuales terminaban siendo un gran negocio inmobiliario de empresas, llegó a los medios nacionales.

Merlo profundizó en el asunto y realizó una denuncia judicial sobre la escandalosa venta de terrenos en Tolhuin que tenían como finalidad emprendimientos productivos, pero que finalmente habrían sido utilizados para negocios inmobiliarios privados, en al menos once casos.

La denuncia por “defraudación al Estado” involucra a políticos, empresarios, sociedades y comerciantes. Según el abogado denunciante, está íntimamente relacionada con ordenanzas llamativamente modificadas para generar excepciones, la sanción de las leyes provincial que modificaron y ampliaron el ejido urbano de Tolhuin y la paralización de la concesión de las Termas del Valdez.

El programa «La Cornisa», elaboro un informe donde resume la denuncia del Dr Merlo y agrega el testimonio político del Diputado de «Juntos por el Cambio» Héctor Stefani, además expone públicamente a los empresarios, «Celentano y Catalán Magni» quienes estarían involucrados en esta maniobra fraudulenta.

El actual intendente de la ciudad mediterránea, Daniel Harrington implicado en la adjudicación de terrenos fiscales a empresas

Respecto a la responsabilidad de Harrington, el Dr Merlo explicó que “cuando él era funcionario como secretario de Gobierno refrendó copias y reconoce expresamente no recordar las personas beneficiadas de los lotes, pero cuando se firma un decreto de adjudicación de terrenos el funcionario va a leer lo que va a firmar”.

“Como yo no tenía el nombre de las personas privadas o sociedades beneficiarias, mi denuncia se formula contra quienes pudieran ser penalmente responsables, porque tanto el que entrega como el que la compra son participe de este negocio inmobiliario, devenido en defraudación contra el Estado”, en las cuales también “habría otros funcionarios implicados, empresarios y figuras reconocidas”, reveló el abogado.

Por último el letrado expresó “A mí me sorprende que haya una denegatoria del juez Sahade, que dice que no me puede otorgar el carácter de querellante, en doble carácter, por ser el denunciante y por ser el abogado de la empresa concesionaria de las termas y como eso le genera un perjuicio directo a la empresa yo espero que la Cámara de Apelaciones me haga lugar y pueda colaborar en la investigación”

Coincidentemente el juez, amigo del gobernador Gustavo Melella, implicado en la causa por coimas y cobros de favores para el amiguismo político, juez interviniente en la causa que involucra al actual gobernador por presunto abuso sexual coactivo, y magistrado también interviniente en este hecho de corrupción de la política fueguina. (Agencia OPI Tierraa del Fuego)