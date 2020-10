Tercera convocatoria en tres días: vecinos de Río Gallegos reclamaron masivamente al Intendente y a la Gobernadora

Hartos de las malas decisiones de los dirigentes municipales y provinciales, los vecinos de Río Gallegos salieron masivamente este lunes a la calle, tal como ocurrió el domingo y el sábado también. Hubo dos consignas para las tres convocatorias: “No a las multas”, en alusión a la decisión del intendente de esta capital, Pablo Grasso que fuera refrendado por la mayoría del Frente de Todos en el Concejo Deliberante; y “Sí al ibuprofeno inhalado”, una posición que gran parte de la sociedad santacruceña tomó como bandera, en rechazo a la postura de Alicia Kirchner y el Gobierno Provincial, de no permitir su utilización para enfermos de COVID con problemas respiratorios, hasta tanto no sea autorizado por las autoridades nacionales.

Las redes sociales fueron claves en los últimos días para convocar a los vecinos de Río Gallegos que no se sienten oídos ni acompañados por los funcionarios. Las medidas que toman desde distintos niveles parecen desoír los pedidos de la gente y, las últimas decisiones, no hicieron más que incrementar el malestar y las ganas de marchar para mostrar el descontento reinante.

En el ámbito municipal, si bien la consigna se resumió en el “No a las multas”, que decretó el Jefe Comunal de la capital provincial y que fuera acompañada por las cuatro manos de los ediles oficialistas en el Concejo Deliberante, la mayor queja de los vecinos estaba centrada en las sanciones que impiden comprar alimentos básicos en los comercios de cercanía. “Nadie está en contra de que multen a los irresponsables que están contagiados y no respetan el aislamiento. Nadie está en contra de que agarren a los que salen fuera de horario y a los que se juntan en algún festejo. Estamos en contra de que se siga castigando al comerciante pequeño que vende un kilo de pan y a los que salimos por eso básico que necesitamos. No es justo”, decía un vecino a través de su Facebook.

Los vecinos de Río Gallegos salieron masivamente este lunes a la calle – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Por ello, el sábado se realizó la primera caravana, que fue muy numerosa y que, “rápido de reflejos”, llevó al intendente Pablo Grasso a reunirse con integrantes de la Cámara de Comercio. Tras la movilización, que copó las calles de Río Gallegos, se conoció oficialmente que la restricción para comprar por DNI se dejaba sólo para los grandes comercios, exceptuando a los locales de barrio. Pero, la bomba ya estaba activada y ni ese anuncio por parte de la Gestión municipal, desactivó el reclamo que se concretó también el domingo, al momento del tradicional izamiento en la esquina de Kirchner y San Martín, en pleno centro de la ciudad.

Y hoy lunes, a las 17 horas, a las puertas de la Municipalidad de Río Gallegos se convocó la gran marcha, caravana y bocinazo. Hubo gente de a pie, centenares de autos y, cientos y cientos de banderas argentinas y muchos carteles, escritos de puño y letra por los propios vecinos. Los reclamos fueron de todo tipo y tenor, pero el denominador común fue el hastío y el cansancio de la comunidad ante una batería de decisiones desacertadas que vienen tomando las autoridades tanto municipales como provinciales, desde el inicio de la pandemia. Para muestra, decir que esta mañana el parte oficial del Gobierno de Santa Cruz daba cuenta del 100% de ocupación de camas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de esta ciudad.

Los vecinos de Río Gallegos salieron masivamente este lunes a la calle – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Todo ese malestar se convocó frente al Palacio Municipal. Allí los vehículos se cruzaron y coparon las calles y el bulevar. Los aplausos de la gente, las bocinas, las cacerolas y todo lo que había a mano sirvió para hacer ruido como una forma de manifestar el enojo. “Queremos que nos escuchen. No somos oposición. Ni radicales ni peronistas. Somos vecinos”, decía un cartel que un joven padre de familia, con sus hijos alrededor, mostraba orgulloso.

Alrededor de 45 minutos cientos de habitantes de Río Gallegos se agolparon en derredor del edificio de la Intendencia. Tras ello, comenzaron a caminar y los autos a desplazarse hacia Kirchner y San Martín, la esquina por excelencia de la capital provincial. Caminaron por esta última hasta llegar a calle Alcorta. Por allí giraron con rumbo a Casa de Gobierno.

En la vereda de la sede gubernamental, que lucía sus nuevas rejas negras absolutamente cerradas, la marcha llegó y se escuchó el “que se vayan, que se vayan” y el “fuera, fuera Alicia, fuera”. Y los aplausos y las bocinas parecían no tener fin.

Acongojado por la muerte de Juan Nauto, un colega, ocurrida este lunes, Manuel Piris, enfermero de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos tomó la palabra y se llevó todos los aplausos.

Los vecinos de Río Gallegos salieron masivamente este lunes a la calle – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Pidió por el ibuprofeno inhalado que el kirchnerismo gobernante no se cansa de negar y dijo por ello: “están demostrando que la vida de la población de Río Gallegos no les interesa”.

Piris fue muy contundente al hablar ante los vecinos, cuando expresó “si no nos unimos nos vamos a morir y lo tienen que entender los que nunca salieron a la calle, los que nunca entendieron los reclamos, los que siempre repudiaron las protestas” y explicó que éstas “eran para mejorar la calidad de vida de todos los santacruceños”.

Y añadió “en estos momentos no importa cómo están las calles, no importa que los edificios se caigan a pedazos o las escuelas, porque igual nos vamos a morir si no cambian las decisiones políticas de este Gobierno”.

Los vecinos de Río Gallegos salieron masivamente este lunes a la calle – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El enfermero no ahorró críticas hacia los funcionarios ni provinciales ni municipales: “Tenemos a un Ministro de Salud pintado, que no tiene presupuesto propio. Estamos frente a una dedocracia, lo más parecido a una dictadura, donde todo lo decide la Gobernadora y los ministros están pintados. Los diputados prefieren aprobar un campeonato de bochas pero no van a aprobar lo que le puede salvar a la vida a los santacruceños”, dijo por el ibuprofeno.

Y también se refirió al Intendente de Río Gallegos y sus últimas declaraciones: “Pablo Grasso dijo que no le daban soluciones y sólo le hacemos marchas y les dimos mil soluciones”, señaló Piris. “Las soluciones las tiene la gobernadora que ha recibido millones de pesos. Las soluciones las conocen y no las quieren tomar”, aseguró.

Hacía tiempo que la capital de Santa Cruz no tenía este panorama. La gente ganó las calles y reclamó a los gobernantes. Pero, para ellos, ‘es la oposición’ la que orquesta esta sinfonía disconforme. Nada hace prever que el oficialismo haga autocrítica y tome nota del descontento y la preocupación social. (Agencia OPI Santa Cruz)