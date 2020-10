Transporte público en jaque por deudas de Provincia y Covid-19

(OPI Chubut) – La crisis en la provincial de Chubut, justificada en múltiples conflictos y agudizada por la pandemia impuesta por el Covid 19, se evidencia no solo en los servicios que dependen exclusivamente de provincia, también en aquellos que perciben un subsidio y que se ven afectados en este contexto. Vale como ejemplo el transporte público de pasajeros.

Un clavo saca otro…

En el municipio de Comodoro Rivadavia, la ciudad más grande, con mayor circulación de unidades y pasajeros, la permanencia en funcionamiento del servicio de transporte público es garantizada por el municipio desde donde “se tapa el bache” financiero que deja provincia desde hace meses. El secretario de Economía, Germán Issa Pfister, confirmó que la situación es “más que compleja” debido a los sistemáticos incumplimientos de parte del Gobierno Provincial en los convenios establecidos. Issa Pfister remarcó que tanto la baja tarifa del servicio, sumada a la gravedad del incumplimiento del pago del subsidio, generaron un cóctel que dará un nuevo golpe a las arcas municipales.

En la actualidad se estima que deuda provincial en dichos subsidios es de unos 93 millones de pesos, dinero que salió de las arcas municipales para permitir que miles de trabajadores puedan seguir contado con el transporte. Pero la realidad económica de Comodoro está “por encima de la media” y el resto de los municipios no podrían absorber tal deuda.

Reclamo salarial sin intervención municipal

En la ciudad de Esquel el intendente Sergio Ongarato manifestó que “no está en condiciones de pagar un subsidio para restablecer el servicio del transporte urbano de pasajeros” que fue suspendido hace meses en el marco de la pandemia por Covid-19. En Esquel, el conflicto del transporte se asienta en la relación laboral entre los choferes y la empresa. Allí, el Municipio “no puede pagar lo que piden las empresas, por un servicio que no ha funcionado y no está funcionando”, en referencia al conflicto que mantienen choferes de la empresa Acevedo y Sargento Cabral. Si bien en la localidad cordillerana la raíz del reclamo es netamente laboral, lo cierto es que la comuna tampoco cuenta con fondos extras para un subsidio al transporte.

En el Valle, complicados

“Es probable que Trelew no tenga transporte público hasta el 2021” sentenciaron los ediles de la oposición y responsabilizaron al municipio por tal situación. Tras la última reunión con los representantes del oficialismo en la Comisión de Transporte, los ediles que representan a la oposición, indicaron que la paralización no responde a las restricciones de la pandemia del Covid-19, sino a la falta de planificación y de recursos municipales. Luego de siete meses de suspensión de un servicio esencial para centenares de vecinos de la localidad valletana, el municipio no puede confirmar aún ninguna fecha para su reanudación, ni un cronograma que de certeza a los usuarios.

Los ediles piden al (Omresp) Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos realizar el estudio sobre los costos del servicio en base a una propuesta presentada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos que consiste en un servicio básico con 14 colectivos, con recorridos y horarios reducidos.

Añadieron que es ese “escenario, sumado a la deuda que ha acumulado el municipio, que desde enero de 2020 y solo en conceptos de subsidios ya ronda los 50 millones de pesos, sin considerar intereses”, ponen a Trelew en el serio riesgo de no contar con transporte urbano hasta el año próximo. Ante ello, enfatizaron que el problema del transporte de la ciudad no ha sido el sanitario, ya que Trelew es la única ciudad de Chubut que ha tenido paralizado el servicio desde marzo en forma prácticamente total. Las verdaderas causas -sostuvieron- son el mal estado de las finanzas municipales y los errores de esta gestión municipal.

Las empresas quieren evitar la quiebra

Representantes de las empresas de transporte ‘Mar y Valle’ y ‘28 de Julio’ solicitaron gestiones al ministro provincial, José María Grazzini, para reactivar los servicios en las ciudades en distintos tramos para evitar la quiebra.

Las unidades prestaban un servicio limitado cuando comenzó la cuarentena pero con la aparición de casos se cortó el servicio. No se trata de un conflicto de la empresa, sino de la crisis impuesta por el corte de actividades ante la pandemia. “Sabemos que la pandemia no terminará pronto, tenemos que convivir con ella, pero tenemos que empezar a trabajar. El Ministro hará las gestiones pertinentes con el Subsecretario de Transporte, y si se ponen de acuerdo con los Intendentes podríamos retomar el servicio de emergencia Trelew-Puerto Madryn”, comentó un referente de los transportistas. (Agencia OPI Chubut)