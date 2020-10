Alberto Fernández: “Leí la carta de Cristina Kirchner y me gustó; la sentí como un gesto de respaldo”

Según publica La Nación El presidente Alberto Fernández consideró hoy que la carta que publicó ayer Cristina Kirchner es una muestra de “apoyo” y “respaldo” a su gobierno, a pesar de que señaló “desaciertos” en la gestión y destacó que “hay funcionarios que no funcionan”.

“La leí y me gustó. La sentí como un gesto de respaldo”, dijo el mandatario, en diálogo con Radio Metro.

Fernández aseguró que la extensa misiva es “muy genuina” y negó que le hayan molestado las críticas de la vicepresidenta a su Gabinete. Es más, afirmó que no le sorprendieron muchas de las definiciones de su principal aliada: “Por momentos no me resultó novedosa porque son cosas de las que habitualmente hablo con Cristina. Tiene conceptos realmente elogiosos, afectuosos y generosos para conmigo”, repasó.

Fernández relativizó los cuestionamientos públicos de la vicepresidenta a su gestión, pero reconoció que “puede haber cosas que no le gusten”. “Ese párrafo donde habla de ‘funcionarios que no funcionan’ o de ‘aciertos y desaciertos’ no está dirigido a mí, sino a los que critican al Gobierno impiadosamente”, apuntó.

En una extensa carta con fuerte impacto político en el oficialismo, Cristina Kirchner señaló ayer “desaciertos” en la gestión de Fernández. A la vez, tomó distancia de la administración del Gobierno, al afirmar que “el que decide” es el Presidente.

“La economía es mi responsabilidad. Acá se construye la idea de que Cristina gobierna y hace todo lo que se le da la gana, y ella tiene que salir a decir ‘eso no es así’. Y está muy bien que lo diga”, remarcó el Presidente.

“No existe el pensamiento único, la política es debate. Si Cristina abre un debate con esto, bienvenido sea. Y bienvenido sea que lo abra en nuestro espacio porque el Frente de Todos tiene tanta convicción de la unidad como necesidad de poner las cosas en claro”, destacó.

En ese marco, el jefe del Estado se quejó de las interpretaciones que generó la misiva de la vicepresidenta. “No sé qué leyeron, no sé cómo deducen lo que deducen. Esta es una carta de fuerte compromiso”, insistió. “El tema fue dejar al descubierto que el problema es que hay sectores que no soportan que el Gobierno sea peronista”, subrayó.

Además, el Presidente resaltó que lidera una “alianza” de gobierno en la que “todos tienen derecho a opinar”. “La decisión del Gobierno sí es mía”, dijo.

La carta

El texto de la vicepresidenta, titulado “27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”, fue publicado el día previo al décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Cristina adelantó que no concurrirá hoy a ningún acto de homenaje.

Tras criticar a la gestión de Mauricio Macri, a empresarios y medios, propuso un acuerdo “que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina” para solucionar el problema de la moneda y el dólar.

La exmandataria apuntó al dólar como el problema central de la economía argentina y expresó que “el freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar con nuestra vida son agobiantes”.

Al respecto, en una entrevista con Radio 10, Alberto Fernández expresó: “No es novedoso que Cristina hable de un acuerdo entre sectores. Ella lo dijo cuando hablaba del nuevo pacto social. Me alegro que renueve su expectativa de buscar una salida a eso”. (La Nación)