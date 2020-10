Vialidad: discuten qué efectos tendrá la salida de la Oficina Anticorrupción en el único juicio en marcha contra Cristina Kirchner

Por: Candela Ini

Según publica La Nación La decisión de la Oficina Anticorrupción (OA) de renunciar a su rol como querellante en las causas penales por corrupción tendrá efectos escalonados en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por el caso “Vialidad”, el único proceso oral en marcha de todos los que la involucran.

La resolución firmada por Félix Crous dice que los abogados de la OA deben seguir presentes en el juicio hasta que se agote el ofrecimiento de prueba que este órgano hizo. También indica que, una vez que esa prueba esté incorporada al expediente, los abogados representantes de la OA en esa querella dejarán de estar presentes en el juicio. Y que no acusarán. En el caso de la causa Vialidad son dos los abogados que intervienen.

Pero según reconstruyó LA NACION, algunos defensores de los acusados en este juicio estudiaban, en las últimas horas, pedir que los abogados de la OA presentes en el juicio de la causa Vialidad se retiren antes de lo que la resolución firmada por Crous establece. También estudian la posibilidad de solicitar que la prueba solicitada por la OA en su rol de acusador sea quitada del expediente.

Los abogados de los acusados en esa causa habían pedido, apenas asumió el Frente de Todos, que los organismos de control del Estado que intervienen en este juicio -la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF)- prescindieran de querellar y se retiraran del proceso. Aunque en ese entonces el Tribunal Oral Federal 2 no hizo lugar a ese pedido, ahora que la OA disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios, su presencia e intervención en esta causa se irá diluyendo.

Ya a comienzos de este año, las defensas de los acusados en el caso Vialidad habían pedido que los organismos del Estado dejaran de querellar. Según sostuvo el abogado de uno de los acusados, Mariano Fragueiro Frías, los representantes de la OA y la UIF ya no tenían mandato válido para actuar en esta causa. El tribunal desestimó ese pedido y tanto la UIF como la OA siguieron su rol como querellantes.

Sin poder para acusar

“A los abogados de la OA en el juicio de Vialidad les cortaron las alas”, dijo una fuente que interviene en el caso y observó con disgusto el último movimiento de Crous. Dijo que es absurdo que los abogados de la OA sigan sentados observando el devenir del juicio si no van a poder acusar.

“Si no van a acusar, no tiene mucho sentido que se queden todo el juicio y produzcan pruebas que después no van a poder valorar”, dijo un abogado que interviene en este proceso a LA NACION. Otro defensor dijo: “Se está revirtiendo, correctamente, una situación muy injusta que se dio durante el gobierno anterior, que es que todo el Estado te querellaba y se vulneró el principio de la igualdad de armas”.

¿Qué prueba pidió la OA en esta causa? Declaraciones testimoniales -etapa en la cual se encuentra el juicio-, informes sobre los contratos de obras públicas en cuestión y copias de los expedientes que, en paralelo, tramitan en Comodoro Py sobre temas vinculados a esta causa.

Ahora serán el fiscal Diego Luciani y la UIF las partes que elaboren y presenten sus alegatos una vez que la etapa de testigos haya terminado. Pero mientras la presencia de la OA en esta causa se diluya, las defensas seguirán adelante con la ofensiva contra Luciani, a quien buscan impugnar las preguntas a los testigos a lo largo de cada audiencia de este juicio.

Ayer, Cristina Kirchner, en una carta pública, volvió a denunciar una “persecución sin precedentes” en su contra, su familia y dirigentes de su espacio durante el macrismo y apuntó contra el exmandatario. “De ello hoy dan cuenta las escandalosas revelaciones y el hallazgo de pruebas a la luz del día, acerca de las conductas de periodistas, fiscales, jueces, agentes de inteligencia, dirigentes políticos y hasta del mismísimo presidente Macri, involucrado personalmente en los mecanismos de espionaje, extorsión y persecución”, sostuvo.

Un caso determinante

Para la Justicia, el caso Vialidad es determinante por su influencia sobre el curso de otros expedientes contra la vicepresidenta. Es por eso por lo que es un caso de altísima sensibilidad política en la Corte Suprema, donde hay seis recursos planteados por la defensa de Cristina Kirchner que, de ser tratados, podrían detener el curso del juicio o declararlo nulo.

En esta causa se investigan las presuntas irregularidades mediante las cuales se le concedieron a las empresas de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015, unos 52 contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Las audiencias se llevan adelante, de manera remota, los lunes y los martes. (La Nación)