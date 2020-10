Legalización del aborto: Sergio Massa recibirá a “verdes” y a “celestes” en Diputados

Según publica Clarín Será la semana que viene. Cada sector busca llevarle sus propuestas y saber si el oficialismo presentará el proyecto.

Por: Jazmín Bullorini

La promesa, todavía sin precisiones, de que Alberto Fernández cumplirá con su palabra y enviará al Congreso el proyecto de legalización del aborto, suma presión en Diputados, por donde se espera que ingrese la iniciativa. Tras cancelar a último momento el encuentro previsto para este miércoles, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, prometió recibir a representantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y también a miembros de la agrupación “celeste”, Frente Joven, la semana próxima.

Ambos sectores le pidieron audiencias. Quieren llevar sus argumentos y saber cuándo y cómo se va a debatir el proyecto. Incluso, ante la falta de concreción y la cercanía de un nuevo año electoral -que dilata la actividad parlamentaria- desde la Campaña bregan por que se debata su texto, el mismo que ya obtuvo media sanción en 2018.

En el oficialismo no ven margen para esa opción mientras el propio Presidente sostenga su proyecto. Si bien entienden que el Ejecutivo busca el momento social adecuado y quiere tener certezas de que si lo manda será ley, también reclaman una hoja de ruta.

“Estamos esperando que el Ejecutivo nos de alguna certeza sobre el envío del proyecto, no es una decisión nuestra. Entiendo que se busca el momento más oportuno para este debate, pero todavía no tenemos precisiones. Hace falta una conversación entre el Gobierno, Sergio Massa y Cristina Kirchner que permita delimitar los tiempos”, aseguró a Clarín la diputada Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque del Frente Todos y una de las legisladoras que más militó por la legalización dentro de la Cámara.

Su compañera de bancada, Vanesa Massetani, es referente de los “celestes” y estará presente en la reunión que esas agrupaciones mantendrán pasadas las 18 con Massa. “Solicitaron un encuentro por escrito y el presidente de la Cámara, que guarda equidistancias, dijo que sí. Van a plantear sus inquietudes y propuestas para el mejor debate”, señaló Massetani a Clarín.

Por su parte, Massa -que saldrá del debate del Presupuesto en el recinto para recibirlos- tiene previsto escuchar más que dar respuestas. “Es el presidente de la Cámara, debe ser ecuánime, escuchar a todos, garantizar el mejor ámbito para el debate, pero no va embanderarse”, señalan en su entorno.

En el entorno de Cristina Kirchner -que también recibió pedidos de audiencia- no confirmaron que la vicepresidenta tenga alguna en agenda.

Este martes, Alberto Fernández se refirió al tema. “La legalización del aborto es un compromiso electoral que he asumido y los compromisos que tomo yo los cumplo. El compromiso es que lo podamos tratar porque mientras todo esto pasa (la pandemia) los abortos siguen existiendo”, declaró.

Ante reiterada pregunta de la periodista María O’Donell sobre si sería este año, evadió confirmaciones: “Estamos trabajando en eso. Lo que estoy tratando es que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos, que entiendan que ese no es el motor. La eventual legalización del aborto no lo hace obligatorio, el que no quiere no lo hace”.

En el Congreso apuestan a que el debate no sea tan largo como en 2018, a pesar de que se trataría en las mismas cuatro comisiones: Legislación General, Salud, Mujer y Legislación Penal. Por eso, no creen que la virtualidad sea un problema. “En dos semanas se podría dictaminar”, aseguran los más confiados.

Además, con toda la agenda de proyectos pendientes que tienen ambas Cámaras, descuentan que se deberán abrir extraordinarias.

Sin embargo, el temor está puesto en el día de la eventual sesión, y las marchas que se den en la calle, en plena pandemia, y con un creciente clima de tensión.

En Diputados la aprobación se descuenta. En el Senado, en cambio, el camino aún es pedregoso y dependerá de la habilidad del Frente de Todos para conseguir los votos que faltan. (Clarín)