Comodoro Rivadavia, sede de la audiencia por el ARA San Juan

(OPI Chubut) – Este jueves en la Cámara Federal de Apelaciones habrá audiencia contra el fallo de primera instancia. Lo que se discutirá es el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y el rechazo a investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del ARA San Juan ocurrido en noviembre de 2017.

La Cámara estableció un sistema mixto permitiendo participar en forma física o por videoconferencia que se transmitirá en directo a través del enlace YouTube al cual podrán acceder todos los familiares e interesados. Enlace de retransmisión por YouTube: Jueves 29 de Octubre: https://youtu.be/Lgr_A5c3fdc

Por una condena ajusta

La abogada de la querella de la mayoría de los familiares de las 44 víctimas del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras, se encuentra en la ciudad petrolera para participar hoy de la audiencia de apelaciones contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis oficiales de la Armada y rechazó investigar las responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del ARA San Juan en 2017.

De esos 10 oficiales hoy hay procesados 6, y aunque la jueza exculpó a Macri y Aguad, “el delito es homicidio reiterado en 44 ocasiones, con dolo eventual”, opinó Carreras.

“Esta querella lo que quiere es ver condenados realmente a los culpables”, sentenció Carreras y remarcó que “para nosotros es importante el capítulo de exculpar a Macri porque nos parece que esto fue en demasía respecto de la jueza Yáñez, debido a que al no haberles tomado declaraciones indagatoria, los quiere sacar de una causa, pasando de su rol de juez al rol de defensor”. En su parecer, el ex presidente Macri “fue culpable por varios motivos. No solamente permitió que se le hagan los arreglos, sino que además firmó junto a la bancada del PRO el pedido de hacer ejercicios binacionales con otras naciones dos meses antes, algo que no le hicieron lugar en el Congreso y por eso esos ejercicios no se hicieron, pero se hicieron estos, asi que no hay excusas, sabía que iban a hacer este tipo de tareas y aparte es responsable por el ocultamiento que se hizo”.

Continuando, añadió que “nunca se les dijo a las familias la verdad, nunca se les dijo a los argentinos la verdad. Los comodorenses vieron cómo fue el despliegue de la búsqueda cuando consta en el expediente que sabían desde el primer día donde estaba el ARA San Juan. Hace un mes y una semana se destapó el caso del espionaje ilegal a las familias, en el cual yo también estoy espiada como abogada, entonces a partir de eso que fue denunciado en cuatro oportunidades judicialmente antes por esta querella, la mayoría, nos dimos cuenta el porqué eran espiadas, no solamente para proteger la imagen presidencial, sino también para adelantarse a las hipótesis… Nunca hubo un comunicado oficial, entre otros”. “Al submarino lo mandaron a hacer inteligencia exterior”.

Homenaje en el calendario

La abogada se refirió a la posibilidad de que el 15 de noviembre sea denominado como feriado nacional en conmemoración a los 44 tripulantes y aseveró que “tenía pensado pedirlo formalmente al Presidente cuando terminara todo esto del alegato, para no tener que pasar por un proyecto de ley y que sea directo, pero creo que no va a haber ningún tipo de problema, lo apoyo completamente y es necesario, pero no nos olvidemos de que es más necesaria la verdad”, concluyó. (Agencia OPI Chubut)