Discrepancias en Chubut: Trelew no adhiere a la circulación por DNI

El intendente de Trelew Adrián Maderna

(OPI Chubut) – Mientras el último decreto provincial diferenciaba a las ciudades y regiones divididas en ASPO y DISPO, una de las localidades más importantes (en número de habitantes) dio un paso al costado en torno al edicto provincial. No habrá marcha atrás con las flexibilizaciones en la localidad de Trelew. Así lo anunció el intendente Adrián Maderna en conjunto con la Mesa de Coordinación de Emergencia por COVID-19 indicando que “la ciudad de Trelew no está en condiciones de regresar a la circulación por terminación de DNI”.

La negativa del jefe comunal fue comunicada al ministerio de Salud provincial y el propio Maderna señaló, “se ha tomado la decisión, más allá de ser respetuoso con la provincia y de mantener una buena relación, de seguir como veníamos trabajando aquí en la ciudad. Realmente es de muy difícil de aplicación la circulación por DNI, así como que no abran los clubes, o que las iglesias no puedan funcionar. Es inaplicable por la cantidad de casos que se han registrado en las diferentes áreas y en la fuerza policial”.

Empatía con todas las letras

- Publicidad -

Maderna aseguró que la Municipalidad controlará cada una de las instituciones, los comercios y los clubes deportivos y sociales, para promover –principalmente- la concientización sobre las medidas y los cuidados. En este sentido precisó: “No nos cansaremos de decir que necesitamos conciencia individual, conciencia social pero no hacer un retroceso total. Hay que pensar en los vecinos y trabajar con sentido común, con racionalidad y tener en cuenta que ningún comerciante, ningún club, está en condiciones de no abrir. Sí de aislarse en caso de contagios. Hay que ponerse en el lugar de los vecinos, escucharlos, saber lo que pasa en la calle y no trabajar con medidas demagógicas de difícil cumplimiento”.

Una decisión “con banca”

El titular de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), Rubén Villagra, valoró la decisión del Municipio de Trelew de no restringir la circulación por terminación par o impar del DNI, según lo estableció el Gobierno Provincial. Los comerciantes respaldan la decisión del intendente de no adherir porque de lo contrario –y según ellos expresan- “se cae la economía. Ya van siete meses de pandemia, cada uno aprendió que debe cuidarse, los comerciantes están cumpliendo con los protocolos y apelamos a que la gente también lo haga”.Desde el Sindicato del Empleados de Comercio, aseguraron que la economía del sector está muy alicaída y, para esa entidad, la decisión de no retroceder es “muy acertada”. (Agencia OPI Chubut)