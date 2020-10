Revés para el intendente de Ushuaia: Los concejales le dijeron no a la adquisición de deuda por 100 millones

(OPI TdF) – El oficialismo no logró obtener los cinco votos necesarios para aprobar la autorización del préstamo de 100 millones y la iniciativa se giró a la comisión de Hacienda, luego de que en la banca del vecino, el ex funcionario municipal Gustavo Fernández increpara al concejal Ricardo Garramuño, fiel al estilo camporista, pasó a segunda lectura, pero el oficialismo no llegó a obtener los 5 votos necesarios para su aprobación.

El presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, anticipó que desde la Intendencia se trabaja en “un proyecto superador para adquirir la planta de asfalto”. Por ese motivo Pino, propuso mantener este asunto en comisión.

Por su parte el concejal Juan Manuel Romano (Forja) se mostró “expectante por el nuevo proyecto” que podría presentarse en el Concejo Deliberante, y agregó que “estaría dispuesto a analizarlo con mi equipo, si el municipio envía un nuevo proyecto con todos los datos necesarios, qué maquinaria es, cantidad de cuotas, tasa de interés, etcétera”, dijo.

El concejal por el MPF, Ricardo Garramuño expresó que “espero que esta experiencia sirva para que el municipio entienda que estos proyectos se tienen que discutir con seriedad y razonablemente”. Y agregó que “vamos a estar expectantes y con mucho optimismo para analizar el nuevo proyecto”.

Cabe recordar que el asunto presentado por el Ejecutivo Municipal fue aprobado en primera lectura por mayoría simple, semanas atrás; y posteriormente pasó por la instancia participativa de audiencia pública que termino en un verdadero escándalo cuando él en ese momento Secretario de Finanzas del municipio intento agredir al Concejal Garramuño. Si bien desde el MPF ya habían anticipado públicamente su negativa al proyecto, la postura del edil de FORJA estaba en duda ya que es normal que termine apoyando todas las solicitudes del Ejecutivo, como seguramente sucederá en este caso. (Agencia OPI Tierra del Fuego)