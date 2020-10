TODOS TUS MUERTOS: 83 fallecimientos de Covid-19 en Santa Cruz, desde el 24 de septiembre, cuando el gobierno y diputado negaron el Ibuprofeno Inhalado

Continuando con el conteo de días que llevan de demora el gobierno provincial y los diputados del Frente para la Victoria, en aprobar el tratamiento del Ibuprofeno Inhalado, teniendo en cuenta que en la sesión legislativa del 24 de septiembre se hizo visible por primera vez la negativa de los diputados oficialistas en aprobar el tratamiento compasivo para los enfermos de Covid, hasta ayer se contabilizaron 83 personas fallecidas ocurridas desde ese 24 de septiembre, sobre un total de 137 fallecidos en general y 9.574 contagiados en Santa Cruz, desde el inicio de la pandemia.

Estas notas que reproducimos semanalmente en días de sesión legislativa, tiene como fin mostrarle a la opinión pública cuál ha sido y es la actitud del gobierno y del oficialismo para impedir caprichosamentey sin ningún sustento fáctico posible, el tratamiento de alivio a los enfermos graves, ante una irremediable crisis de salud, donde los recursos del Estado están desbordados.

Sin ningún tipo de argumentación válida, pues la exigencia que plantean de que la ANMAT debe autorizar la droga, es absolutamente falso, como lo hemos demostrado a través de testimonios de profesionales farmacéuticos, no existen otros motivos para la negativa que una cuestión de egoísmo político, porque fue propuesto por la oposición, o una cuestión de negocios, porque el Ibuprofeno Inhalado es gratuito.

De cualquier forma, hoy en Santa Cruz se está aplicando de facto el Ibuprofeno Inhalado, por cuanto ha sido una decisión de los profesionales farmacéuticos elaborar la fórmula magistral, que no necesita aprobación de la ANMAT y hay médicos que públicamente han señalado desde el inicio, que lo recetan a los pacientes que lo pidan.

Ante el hecho consumado, ante la decisión pública de la gente y la posición irreductible de médicos que lo aplican, el gobierno y los diputados oficialistas han quedado descentrados en esta discusión, porque se está haciendo lo que ellos impiden por decisión propia, pero por otro lado no pueden tomar ninguna decisión para impedirlo porque sería avanzar sobre los derechos individuales, el derecho a la salud y ponerse en contra de la propia ciencia.

Por este motivo y la comprobación de parte de los diputados, que sus decisiones son ignoradas por la gente y por el contrario, sus actitudes colectivas los están erosionando fuertemente especialmente en sus lugares de origen, pueblos que sufren muertes por Covid y ante la opinión pública en general, algunos como Matías Mazú han llegado a decir que “si alguien usa el Ibuprofeno Inhalado, él no lo va a denunciar”; bueno sería que así sucediera.

De todos modos, estaría bueno que el legislador provincial se animara a denunciar a un paciente grave de Covid de utilizar un medio compasivo para salvar su vida o al menos mitigar el sufrimiento. Sería una muestra palpable de la falsedad discursiva del FPV cuando hablan de solidaridad o cuando dicen “estar al lado de la gente”, una falacia que ya han demostrado en cada una de las sesiones en las que negaron el tratamiento.

A propósito, cabe destacar que hoy jueves 29 de octubre, los diputados no sesionan. Evidentemente para los legisladores provinciales no hay urgencias en la provincia ni temas que necesiten de, al menos, la reunión virtual que vienen manteniendo, aunque en la provincia se caiga la salud, los empleados públicos estén bajo la línea de pobreza y comercios y transporte e industria turística, estén destrozadas por la falta de actividad.

¿Por qué pasa esto? Porque se sesiona el segundo y cuarto jueves de cada mes, tal lo acordado por los diputados desde la primera sesión del año.

Recordemos que Santa Cruz, como todas las provincias del país, está bajo una emergencia sanitaria, económica y social, inédita. Y casi como una paradoja, los legisladores creen que sesionar todas las semanas, sería un hecho inútil, porque no existen motivos para hacer tan magno esfuerzo.

Así como Matías Mazú dijo que él no denunciará a quien use Ibuprofeno Inhalado, como si fuera un actitud que debiéramos aplaudir, el Sindicato de Petroleros Privados promueve a través de su médico gremial y ex candidato a Intendente de Río Gallegos por el FPV, a través del partido SER de Claudio Vidal (Secretario General de ese Sindicato) el uso del ibuprofeno inhalado y ofrece firmar certificados a quienes lo necesiten, para proveer el tratamiento.

Mientras esto dicen y hacen desde las redes sociales, los diputados por ese mismo espacio: José Luis Garrido, Hernán Elorrieta y Miguel Farías, en la Cámara de Diputados todos ellos llevan el mandato de Claudio Vidal de votar en contra del tratamiento compasivo.

Los responsables

OPI reproduce aquí el listado de los diputados provinciales responsables, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y su equipo de gobierno, de ser los que hasta hoy han impedido el uso de ibuprofeno inhalado en los hospitales de Santa Cruz:

Matías Mazú

María Rocío García

Jorge Arabel

Laura Hindie

José Luis Garrido

Martín Chávez

Eloy Echazú

Carlos Santi

Hernán Elorrieta

Miguel Farías

Guillermo Bilardo

César Ormeño

Claudio Barría Peralta

José Ramón Bodlovic

Juan Manuel Miñones

Karina Nieto

Leonardo Paradis

Patricia Moreyra

Hugo Garay

Liliana Toro

