Conflicto en los hospitales de 28 de Noviembre y Río Turbio con empresa de vigilancia, tras el cual denuncian un negociado

Los hospitales de Río Turbio Dr Carlos Alberto Sánchez y San Lucas de 28 de Noviembre, están en conflicto con la UPSAP (Unión Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central Río Negro – Chubut – Santa Cruz), por irregularidades administrativas dentro de los nosocomios, donde la empresa SIAPA S.R.L., prestadora de servicio de vigilancia en ambos hospitales, es acusada de estar involucrada en serias maniobras de corrupción y fuertes vinculaciones políticas que le ha dado la posibilidad de ganar la contratación directa de los servicios.

La entidad gremial le envió una nota al Secretario de Trabajo de la provincia, Teodoro Camino, donde le pone en conocimiento las irregularidades en la empresa de seguridad SIAPA SRL en el hospital de 28 de Noviembre y entre las novedades que expone alude a la existencia de los trabajadores no registrados, (no están en trabajando en blanco), pago de sueldos fuera de término; falta de entrega de los recibos de Sueldos; un mes de sueldo atrasado, que arrastra la empresa todos los meses; incumplimiento con la entrega de indumentaria y calzado; deuda con el pago de horas extras y horas nocturnas; falta de protocolo de prevención del covid-19; inexistencia de la cuenta sueldo, denuncian que el supervisor les paga en mano a cada empleado; adeudan el Sueldo Anual Complementario (SAC); no poseen oficina física donde pueda ir el personal por cualquier inquietud o reclamo, atendiendo las inquietudes, solamente por llamada directa con el Supervisor.

La comunicación a Camino deja en claro que las entidad gremial va a tomar medidas de acción directa si no se atienden sus reclamos y que la “paz social”, tan reclamada por el gobierno provincial y el intendente Españón (FPV-Claudio Vidal) depende de las autoridades que han dejado avanzar estas irregularidades sobre el personal de vigilancia de los nosocomios de la cuenca carbonífera.

Denuncias y sospechas

OPI tuvo acceso a dos fuentes vinculadas a los hospitales de la cuenca donde los acusan de estar detrás de todo este entramado de empresas, pagos, cobros y fondos públicos a dos ex intendentes de la cuenca “A cada vigilador le pagan 27 pesos la hora y quienes están detrás de esta empresa le facturan al Ministerio de Salud 97 pesos, es decir que alguien se queda con 70 pesos por cada servicio y este mecanismo se repite en los hospitales de 28 de Noviembres, el de Río Turbio y en El Calafate”, indicó una de las fuentes bien informada quien nos exhibió una documentación que cuando esté aprobada por la propia fuente, se dará a conocer públicamente.

Otra de las fuentes señaló “Ya hubo protestas en el hospital San Lucas (28 de Noviembre) en contra de Roque Gómez, hombre que maneja SIAPA SRL, pero que consideramos está representando los intereses de dos políticos locales, quienes están detrás de todo este negocio”, adelantó y ampliando estos datos aseguró “La empresa tiene problemas legales y sabemos en el gremio que hubo gestiones por intermedio de políticos provinciales de la cuenca para que los fondos del Ministerio llegue directamente a una cuenta personal en 28 de Noviembre y en Río Turbio y se registran giros por 300 mil pesos en el primer caos y 500 mil en el segundo”. Asimismo aseguran que todo está bajo el manejo político de dos ex intendentes y sospechan que la diferencia entre los escasos 27 pesos la hora que el pagan a los vigilantes y lo que le facturan al Ministerio, queda en bolsillos que ya están identificados, pero va a ser parte de una nueva denuncia que estarían por producir en al cuenca carbonífera, relacionados con este tema. (Agencia OPI Santa Cruz)