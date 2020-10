Paulatino retorno a la normalidad: entre hoy y el lunes se habilitan actividades en Chubut

(OPI Chubut) – Con la nueva fase de aislamiento decretada a nivel nacional hasta el 8 de noviembre, en distintas provincias -y en cumplimiento de las normas sanitarias- comienza la reapertura de actividades.

En Chubut, y aunque las localidades más pobladas no coinciden en algunas limitaciones (como el tránsito por terminación de DNI) ya comienza a vislumbrarse un lento pero necesario retorno a la normalidad, al menos así lo ansia la comunidad.

La implementación del Plan Detectar en la ciudad petrolera –con sus puestos itinerantes en barrios de zona norte y sur- permitió realizar 3.200 declaraciones juradas de las cuales se desprendieron 1.600 positivos. “Estamos hablado de una positividad de más del 50 por ciento, 800 declarados clínicamente y los otros 800 restantes por antígenos y PCR”, según confirmara la referente en esta área, Claudia Lázaro.

Desde la próxima semana el testeo sanitario continuará en las denominadas Unidades Centinelas, la confirmada en su funcionamiento es la Escuela de Arte Nº 746 y posteriormente se irán evaluando las aperturas en otros sectores, uno en el CAPS de Castelli que dependen del Municipio y otro en el CAPS San Cayetano que depende de la provincia”. Según la especialista “la gente se queda tranquila porque van a poder tomarse hisopados con antígenos que es más rápido y si dan negativo sí o sí se hace PCR o si hay algún tipo de duda”.

Una mano de Nación

Con la habilitación de la Unidad Centinela del plan Detectar culmina el ciclo de trabajo de los profesionales que llegaron desde Nación, quienes continuaran con sus funciones en el resto del país en pos de seguir aplanando la curva de contagios de Covid-19. En esa dependencia se atenderá por demanda y a medida que baje se irá dando turnos para que no haya tanto colapso de gente. “Logramos dejar la capacidad instalada en todos los profesionales y voluntarios de la universidad para que puedan seguir el plan Detectar como venimos hace un mes”, indicó Myriam Amitrano, técnica en Emergencias Sanitarias y de Desastres de Nación. Amitrano señaló además que se pudo detectar muchos casos a tiempo y fueron aislados, lo que permitió que los hospitales no estén colapsados y tengan camas en terapia disponibles como en el Alvear, Sanatorio La Española y Clínica del Valle. Según la especialista, “Comodoro quedó en una meseta, no se disparó más ni bajó la cantidad de contagios, eso quiere decir que estamos bien, que pudimos aplanar la curva y dejarla estable permitiendo que no colapsen la guardia”.

Curva amesetada, vuelven las actividades

Este sábado –en Comodoro- abrirían los casinos respetando circulación por DNI, respetando protocolo sanitario y medidas de distanciamiento, con un límite de personas en cada sala de acuerdo con los metros cuadrados. Tras más de siete meses desde el cierre por el inicio de la cuarentena, (y con el pago del 75% del salario a sus empleados), el Casino está acomodando al personal y acondicionando el espacio. Se trabajará en dos grupos divididos donde cumplirán 15 días y 15 días, para contar con personal en caso de cualquier imprevisto; “en todo el país en las salas que han abierto no se dieron contagios ni en personal ni en clientes” detalló la delegada del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar ALEARA, Marian Kuhnle. El horario de apertura a las 11 todos los días hasta las 23 horas y los fines de semana el cierre sería a las 00 horas. Solo funcionarán las máquinas tragamonedas, dado que en el sector de juegos no se puede mantener el distanciamiento social así como se complicaría la higienización de todos los elementos, mientras la confitería de los locales funcionarán con las mozas sirviendo los pedidos.

Con los fieles en el templo

La práctica religiosa vuelve a ser presencial en los lugares de culto, tras el reclamo de fieles, de responsables de iglesias y templos, que incluyó movilización por el centro de la ciudad y del pedido del mismo intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque. La práctica religiosa volverá a ser presencial aunque, respetando normas de distanciamiento entre personas y el uso obligatorio de tapabocas. La presencia de fieles, solo podrá cubrir un 30% del espacio de cada iglesia o templo y, en caso de que el lugar fuera muy amplio, la asistencia máxima de 50 personas. Además de ello, se exige la distribución de alcohol en gel y la utilización del tapabocas en todo momento.

También el familiar “autocine”

Debido al avance del Covid-19 y a la crisis sanitaria en la ciudad, la propuesta del área de Cultura del municipio debió adaptarse a las normas y discontinúo su oferta en el predio ferial. Pero tras el anuncio de la curva amesetada y el retorno de actividades, el proyecto “Desde el Auto” se posiciona en cartelera con películas infantiles y para adultos a presentarse en tres jornadas de realización – desde el jueves y hasta el sábado- con una programación que se irá dando a conocer semanalmente, al igual que el complemento cultural que tendrá cada proyección. (Agencia OPI Chubut)