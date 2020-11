BOLSA DE GATOS: LEGUIZAMON RENUNCIÓ A LA UCR Y SACÓ LOS TRAPOS AL SOL

El ex concejal Fabián Leguizamón, un Radical con buena performance y un permanente crítico a las cuestiones internas del Radicalismo, especialmente a la forma de manejar el partido por parte de Eduardo Costa, renunció formalmente a la UCR, no sin antes dejar en claro los motivos por los cuales tomó la decisión.

En los argumentos esgrimidos por Leguizamón, aflora lo peor de la oposición política de Santa Cruz. El renunciante, que conoce como nadie los vericuetos partidarios del principal opositor del kirchnerismo, juega con frases fuertes, acusaciones directas y sin eufemismos, ataca al corazón del partido y denuda las miserias conceptuales y procedimentales del radicalismo provincial, un espacio que siempre se ha jactado de ser la contracara del FPV, pero que en el fondo, hace y lleva a cabo acciones demasiado parecida al oficialismo.

En la nota que Leguizamón tituló “Los motivos de mi renuncia” a renglón seguido coloca el objeto fundamental de su decisión “Evaristo Ruiz el Radical K que sigue en la UCR”, dice Leguizamón haciendo alusión a Ruiz, que siendo concejal “jugaba” para el oficialismo provincial y como diputado es una mano más del FPV. A pesar de todo, el partido cuyo presidente es Eduardo Costa, nunca lo echó, como hubiera correspondido.

“Nunca en 30 años de afiliado pensé en estar escribiendo mí renuncia como integrante de la UCR, es decir, mi renuncia a ser dirigido por personas que pregonan hacía afuera del partido lo que no hacen hacia adentro, una corporación que viene desprestigiando los tan manipulados y casi inexistentes valores que dieron origen a la Unión Cívica Radical, partido que siempre abrazaré y llevaré en mí corazón”, comienza diciendo Fabián Leguizamón.

Desde los 18 años cuando ingresé a militar dentro de las filas del radicalismo, pasé por todos los estamentos partidarios, con altos y bajos, donde tuvimos dirigentes buenos, regulares y hasta malos, dicho con la subjetividad de un pensamiento o diagnóstico propio, pero sin dudas, eran incuestionables en su enorme sentido de pertenencia y su sentir radical, dijo haciendo un poco de historia.

Más adelante, Leguizamón bajó a la actualidad y al menajo discrecional que algunos afiliados hacen del partido y fustigó muy fuertemente a las cabezas más visibles del partido en la provincia y especialmente a Eduardo Costa.

“Lamentablemente – prosiguió – eso cambió, hace unos 10 años o un poco más, se inició una etapa que puso al radicalismo en una posición electoral diferente en las últimas elecciones a gobernador, esto fue ante la aparición del pragmatismo sin valores de Eduardo Costa, hombre que en función de generar unos votos más, mandó a votar a Cristina Kirchner como Presidente de la Nación y nadie del radicalismo dijo nada, logró instalarse a fuerza de dinero, generando dirigentes con un excelente discurso anti kirchnerista pero paradójicamente con un manejo verticalista y personalista cada vez más acentuado dentro de la UCR, dirigentes con doble discursos como Roxana Reyes, poseedora de una alocución acomodada a quien sea el interlocutor que tiene enfrente, sea propio o ajeno, con el solo objetivo de mantener el poder partidario y ser reelecta diputada nacional, la misma que en 5 años fue diputada provincial, diputada nacional, candidata a intendente y el año próximo su reelección aunque no descartaría que también quiera ser la candidata a Gobernadora en el 2023”.

Más adelante Leguizamón amplía el universo de cuestionados por él en su renuncia y arremete señalando “Javier Bielle, un hombre que no lo voto nadie, no lo conocen, pero producto de su incidencia en Eduardo Costa, toma importantes decisiones políticas sobre el partido sin que ningún dirigente de la UCR lo sepa, Daniel Gardonio, Intendente de San Julián Presidente del Comité Provincia, que no preside, porque no puede hacer oposición por su responsabilidad Institucional, pero se niega rotundamente a renunciar porque quiere ser Diputado nacional en el 2023 y porque Reyes se niega a que Alberto Lozano sea su reemplazante”.

Continúa el ex concejal de la UCR disparando munición gruesa sobre la interna radical enumerando “Yanina Gribaudo colocada por Reyes como vocal del tribunal de cuentas junto a un hombre de Gardonio, son los encargados de juzgar las conductas y garantizar la justicia dentro del radicalismo, (manipulan la Justicia peor que el Kirchnerismo), Pablo Fadul, actual Presidente del Comité Río Gallegos, que no es del sector de Costa pero es de los dirigentes radicales k que colaboran estrecha y directamente con el Intendente del FVS Pablo Grasso (fácil de observar, solo basta ver en los medios de comunicación si hizo oposición), y por último el actual diputado por el partido de los hermanos Carambia Evaristo Ruiz, quien durante su cargo como concejal y tras un acuerdo con el Frente Para la Victoria votaron absolutamente todo en conjunto, generando a partir de ese momento que la UCR tenga minoría parlamentaria, también me apartaron ilegalmente de la presidencia del cuerpo, me suspendieron caprichosamente un mes de mi banca de concejal, no me dejaron votar para elegir las autoridades, me prohibieron integrar libremente las comisiones de trabajo etc; en definitiva maltratado y humillado por los tres concejales del FVS y Evaristo Ruiz”.

La nota por la que Leguizamón argumenta los pormenores de su renuncia al partido va directo hacia el corazón de la estrategia radical de cara a las próximas elecciones y concluye que hay un acuerdo para sostener a Ruiz, a cambio de apoyo a Reyes y los define como una “corporación” y acusa a los principales dirigentes de la UCR de pagar favores con amigos y familiares.

“Todo esto no importa porque Ruiz hoy es diputado provincial y producto de un acuerdo entre Eduardo Costa y Jorge Cruz y a cambio de que apoyen a Roxana Reyes en su reelección del año que viene NO SERÁ EXPULSADO, sino todo lo contrario, será sostenido y respaldado por esta corporación, que hizo del ser minoría un gran negocio político a fin de mantener los intereses personales de los dirigentes claves para que esto funcione, como las tres vocalías en representación de la minoría para los amigos, algún diputado provincial en la lista sábana etc., y por supuesto hijos o familiares de estos dirigentes que los tiene nombrado Roxana Reyes en el Congreso de la Nación o Eduardo Costa en el Senado, así pueden hacer y deshacer en cada decisión sin mucha resistencia”.

En tren de criticar a las nuevas ideas en la UCR remarcó “Por eso con un inmenso dolor dejaré de figurar en esas fichas de cartón, pero me voy con mis convicciones intactas, porque sigo siendo el radical que se afilió para ser parte de un Partido Político que tenía decencia, valores y principios, que defendía con orgullo las banderas de Alem, Yrigoyen, Illia, Balbín y Alfonsín entre otros” y agrega “Estos valores solo lo vemos escrito en los discursos de los aniversarios de la UCR, ya nada queda en la práctica política de todo ese legado, esto es la autocrítica que demanda la sociedad y que debe realizar la Unión Cívica Radical y no lo van hacer nunca, porque toca muchos intereses personales de los que hoy conducen los destinos del Radicalismo”.

En el tramo final de su nota, Leguizamón indica “Por último lo más importante para mí, les quiero comentar a los amigos que me dicen que todo es cierto, pero que hay que pelearla adentro, les digo que ya estoy cansado, que fui humillado y maltratado por mi propio partido, donde se privilegian valores muy alejados a los nuestros, pero que más allá de esto, intento con esta renuncia demostrarles que si siguen así habrán más afiliados a la UCR que renuncien y que deben tratar de generar un análisis más responsable antes de tomar una decisión de esta naturaleza debido a que claramente genera un perjuicio partidario con tan solo el hecho de respaldar inmoralidades que le sirven a tres o cuatro dirigente que solo buscan bregar por sus intereses personales”

Y para final remata la nota de esta manera “A pesar de esto, quiero que sepan que voy a seguir trabajando con el objetivo de recuperar la Intendencia de Río Gallegos, que lo vamos hacer juntos a muchos amigos radicales y vecinos que creen en nosotros y tienen el mismo sueño, porque fuimos respaldados por muchos ciudadanos y en el 2023 no tengo dudas que seremos muchos más”.

La bolsa de gatos

De esta manera Fabián Leguizamón formó un arco de fuego alrededor de la UCR que se ha transformado en una bolsa de gato. La historia íntima de traidores que se han pasado para el Frente para la Victoria, está siendo vista por muchos de los correligionarios con convicciones partidarias, como un hecho inaceptable y culpan a la cúpula del partido, especialmente de Eduardo Costa y Roxana Reyes de avalar o callar ante tamaño pecado partidario. Téngase en cuenta que a nivel nacional Antonio Carambia, quien llegó de la mano de la UCR/JxC dio quórum al FPV para la aprobación del Presupuesto, entre otros favores que ya le viene haciendo al oficialismo.

Recordemos que en su momento lo anunciamos, la renuncia del Dr Stoesel al Tribunal de Cuenta, fue impulsado por Costa y Reyes, debido a la negativa del auditor por la minoría a pagar el aporte al partido.

Las fuentes consultadas creen que Stoessel irá como Apoderado del partido (UCR) y por otro lado hay mucha preocupación desde sectores menos radicalizados del partido que ven con preocupación la partición de la UCR, donde gente como Guibetich, Leguizamón, Prades, Fadul, Nahuin, etc se apartó del partido y la gente con mayor aporte de votos, se ha escindido o apartado del eje central de la conducción, tal es el caso de Omar Zeidán 23.000 votos, Fabián Leguizamón que consiguió 8000 votos, Facundo Prades 10.500 votos, superior al de Roxana Reyes que obtuvo 7.000, Daniel Gardonio 2.500 sufragios, José Carambia 5.000.

Algo que socavó fuertemente la interna radical, fue la negativa de Eduardo Costa a firmar el acuerdo en Caleta Olivia, previo a las elecciones 2019, con el fin de sostener la intendencia hasta ese momento a cargo de Facundo Prades, con quien se encontraba visiblemente enfrentado. En esto también jugó fuertemente un hombre resistido por los propios Radicales: Enrique Braun.

No son pocos los radicales que piensan que la gran amistad entre Costa y el actual intendente de Caleta, Fernando Cotillo (FPV) jugó un papel fundamental en esta operación que hizo el titular de la UCR, con lo cual debilitó sensiblemente a Prades ya que si el ex intendente ganaba, debilitaría sensiblemente a Reyes, quien hoy secunda a Eduardo Costa en todo y está en las preferencias del empresario.

El análisis sobre lo ocurrido en Caleta Olivia indica que Prades perdió por escasos 600 votos y de haber sido lema contra lema, con el aporte de los votos de los sublemas de Costa a cargo de Mariano Nieto y Omar Bhem, Prades hubiera ganado por 500 sufragios. Pero no estaba en los planes de Eduardo Costa facilitarle las cosas al radical descarriado que en muchos momentos de su vida política, lo puso en apuros públicamente cuando, como ahora Leguizamón, a través de su boca se conocían las internas del partido Radical.

Una anécdota rescatada de un dirigente radical de zona norte, también enfrentado con el ex intendente en esos momentos, recuerda que en una oportunidad, previo a la campaña, Costa dijo “mi ex me sacó 7 palos verdes y si tengo que poner lo mismo para que pierda Prades, los pongo!!”.

Finalmente nuestras fuentes aseguran que los problemas comenzaron con Fabián Leguizamón cuando éste le planteó a Eduardo Costa y Roxana Reyes, que la diputación nacional debía ser de otra persona, porque de esa manera se abriría el partido de forma más participativa y se evitaría lo que pasa hoy: el virtual quiebre institucional, la fuga de afiliados y la debilitación final del partido en momentos en que debe estar más unida, si pretende realmente quitarle el poder al FPV. (Agencia OPI santa Cruz)